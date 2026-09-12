Vợ cầu thủ Doãn Ngọc Tân lên tiếng

Ngọc Thúy - vợ Doãn Ngọc Tân có những chia sẻ đáng chú ý sau khi chồng bị chấn thương vì pha vào bóng của Đoàn Văn Hậu.

Tại vòng 2 V.League 2026 - 2027, trận derby thủ đô giữa CLB Thể Công Viettel và CLB Công an Hà Nội khép lại với tổn thất về nhân sự cho Thể Công Viettel. Doãn Ngọc Tân (sinh năm 1994, Hà Nội) dính chấn thương sau pha vào bóng của Đoàn Văn Hậu. Sau pha phạm lỗi này, Văn Hậu nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Sau tình huống phạm lỗi với Doãn Ngọc Tân, Đoàn Văn Hậu nhận thẻ đỏ trực tiếp (Ảnh: FPT - MD)

Kết quả kiểm tra y tế cho thấy Doãn Ngọc Tân bị đụng dập, phù nề tủy đầu dưới xương mác kèm đứt dây chằng mác sên. Với chẩn đoán này, Ngọc Tân dự kiến phải rời xa sân cỏ từ 3 - 4 tuần để điều trị và phục hồi.

Hiện tại, Doãn Ngọc Tân không có chia sẻ trên trang cá nhân về tình trạng chấn thương. Trong khi đó, vợ anh - Lê Thị Ngọc Thúy đăng lại khoảnh khắc về pha chấn thương và chia sẻ: “Bao giờ mới cắt được chuỗi xui xẻo đây bạn ơi”.

Hình ảnh được vợ Ngọc Tân đăng tải

Ở phần bình luận, khi một người quen lo lắng vì Doãn Ngọc Tân liên tục gặp chấn thương, Ngọc Thúy đáp: “Cứ mong lần nào cũng là lần cuối mà nó lạ lắm em”. Cô cũng tiết lộ mình “khóc muốn trôi sông” và than thở: “2 năm nay chấn thương chưa đủ hay sao mà vẫn còn thử thách thế chứ”.

Bên dưới bài đăng, nhiều người để lại lời động viên, mong Doãn Ngọc Tân sớm bình phục: “Chị mong mọi thứ nhẹ nhàng tới với vợ chồng em nha”, “Chúc cháu Tân mau chóng bình phục”, “Tân Hứ ơi mau bình phục nhé. Không có Tân Hứ xem mất hay đấy. Cố lên, cố lên nào!!”, “Tân ơi cố gắng vượt qua nhé em! Thương quá, có tài có tâm mà cứ lận đận suốt thôi”...

Vợ chồng Doãn Ngọc Tân (Ảnh: FBNV)

Đây không phải lần đầu Doãn Ngọc Tân phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Tháng 4/2025, khi còn khoác áo CLB Thanh Hóa, tiền vệ sinh năm 1994 bị gãy xương mác trong một buổi tập cùng đội bóng. Khi đó, anh được dự kiến phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng.

Trước đó, năm 2023, Doãn Ngọc Tân từng có một tình huống khiến người xem lo lắng. Ở phút 90+3 trận Thanh Hóa gặp Hà Nội tối 12/8, anh choáng sau pha va chạm mạnh với cầu thủ Văn Xuân. Hậu vệ Thành Chung khi đó nhanh chóng tiến đến sơ cứu cho Doãn Ngọc Tân. Anh kịp thời hỗ trợ để cầu thủ Thanh Hóa tránh tình trạng nuốt lưỡi sau cú va chạm.

Một chấn thương nghiêm trọng khác xảy ra vào năm 2019. Trong trận đấu giữa Thanh Hóa và CLB TP.HCM tối 23/10, Doãn Ngọc Tân có pha tranh chấp với Võ Út Cường. Đầu gối của đối phương đập mạnh vào mặt khiến anh bị lõm xương gò má trái. Ngay sau đó anh được chuyển đến Bệnh viện 108 ở Hà Nội để kiểm tra, theo dõi và phẫu thuật xử lý chấn thương.

Cũng trong năm 2019, Doãn Ngọc Tân từng bị gãy xương quai xanh vào tháng 5. Những chấn thương liên tiếp khiến quãng thời gian thi đấu của tiền vệ này không ít lần bị gián đoạn.