Doãn Ngọc Tân bị Văn Hậu phạm lỗi chấn thương, HLV Popov lo lắng: "Tình hình rất tệ, cậu ấy mất Cúp C2 rồi"

HLV Popov lo ngại chấn thương của Doãn Ngọc Tân sau khi bị Văn Hậu phạm lỗi.

Chiến thắng 1-0 của CLB Công an Hà Nội (CAHN) trước Thể Công Viettel tại vòng 2 V.League 2026-27 không chỉ đem về 3 điểm nghẹt thở cho nhà ĐKVĐ mà còn để lại nhiều diễn biến đáng chú ý. Trong khi HLV Mano Polking hài lòng với tinh thần kiên cường của các học trò dù phải chơi thiếu người, thì HLV Velizar Popov lại đứng ngồi không yên vì chấn thương nặng của tiền vệ Doãn Ngọc Tân.

Trận derby Thủ đô diễn ra vô cùng kịch tính với bước ngoặt ở phút 70, khi hậu vệ Đoàn Văn Hậu phải nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp đầu tiên trong sự nghiệp sau pha phạm lỗi với Doãn Ngọc Tân bên phía Thể Công Viettel. Dù chịu bất lợi lớn về quân số trong hơn 20 phút còn lại, CLB CAHN vẫn giữ vững sự tập trung và bất ngờ tìm được bàn thắng định đoạt ở những giây cuối cùng nhờ công của Stefan Mauk.

Văn Hậu phạm lỗi với Doãn Ngọc Tân phải nhận thẻ đỏ rời sân (Ảnh: FPT - MD)

Đánh giá về trận đấu, HLV Mano Polking thừa nhận tấm thẻ đỏ làm thay đổi cục cục diện nhưng tôn vinh tinh thần đồng đội: "Thẻ đỏ của Văn Hậu là bước ngoặt trận đấu. Từ thời điểm đó, Thể Công Viettel chơi chủ động hơn, còn chúng tôi gặp khó khăn vì thiếu người. Dù vậy, toàn đội thể hiện được sự đồng lòng và thi đấu hết sức".

Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh CAHN không từ bỏ ý định tấn công ngay cả khi mất người: "Dù không áp đặt được cuộc chơi như thời điểm đầu, chúng tôi vẫn hướng tới việc ghi bàn và bàn thắng đã đến. Chiến thắng này có nhiều ý nghĩa, tất cả cùng ăn mừng. Hiện tại, chúng tôi tiếp tục tập trung cho những nhiệm vụ tiếp theo".

HLV Polking tỏ ra tự hào về phong độ của CAHN trong giai đoạn đầu mùa giải khi duy trì kết quả tích cực trên nhiều mặt trận. Ông tin tưởng chiều sâu lực lượng sẽ giúp đội bóng vượt qua lịch thi đấu dày đặc, đồng thời khẳng định các nhân tố khác sẽ sẵn sàng khỏa lấp vị trí của Văn Hậu trong 2 trận đấu bị treo giò tới. Thuyền trưởng CAHN cũng dành sự tôn trọng lớn cho đồng nghiệp bên phía đối diện:

"Tôi hy vọng và khá chắc chắn rằng Popov cũng sẽ ở đây trong một thời gian rất dài và ông ấy sẽ luôn có một đội bóng cạnh tranh. Tôi dành rất nhiều sự tôn trọng cho ông ấy".

Trong khi đó, HLV Velizar Popov cho rằng thất bại 0-1 không phải là điều quá đáng ngại, nhưng chấn thương của Doãn Ngọc Tân mới là tổn thất lớn nhất với Thể Công Viettel trước lượt trận quan trọng tại AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á). Ông lo lắng chia sẻ:

"Trận thua này không đáng ngại, nhưng tôi lo về chấn thương của Doãn Ngọc Tân. Sắp tới, Thể Công Viettel có trận đấu quan trọng ở AFC Champions League Two. Tình hình Ngọc Tân rất tệ, chắc chắn lỡ trận đấu tới. Cậu ấy xứng đáng được chơi ở Cúp C2 châu Á".

HLV Popov lo lắng về chấn thương của Ngọc Tân (Ảnh: MD)

Nhà cầm quân người Bulgaria cũng không giấu nổi sự tiếc nuối khi tinh thần chiến đấu của các học trò không được đền đáp bằng một kết quả có lợi: "Rất tiếc vì các cầu thủ đã làm việc chăm chỉ. Chúng tôi chỉ mắc sai lầm ở giây cuối cùng và không thể thay đổi được kết quả. Chúng tôi biết sẽ gặp khó vì CLB CAHN có nhiều hoán đổi trên sân. Sang hiệp 2, Thể Công Viettel chơi tốt hơn, nhưng trong bóng đá, khi bạn mắc sai lầm thì phải trả giá".