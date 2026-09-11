Công Phương chấn thương trước thềm ASIAD 20.

Ngay trước thềm ASIAD 2026, U23 Việt Nam đã phải nhận tin không vui về mặt lực lượng khi tiền vệ trụ cột Nguyễn Công Phương gặp chấn thương.

Cụ thể, tiền vệ Nguyễn Công Phương (biên chế CLB Thể Công Viettel) được xác định dính chấn thương cơ và bị phù nề cơ đùi. Do chấn thương cần thời gian hồi phục và không thể kịp bình phục trước khi giải đấu khởi tranh, cầu thủ sinh năm 2006 đành ngậm ngùi bỏ lỡ kỳ Đại hội Thể thao Châu Á năm nay.

Công Phương chấn thương (Ảnh: FBNV)

Sự vắng mặt của Công Phương là tổn thất không nhỏ đối với U23 Việt Nam. Tiền vệ này đã tích lũy dày dạn kinh nghiệm qua hàng loạt giải đấu quốc tế ở cấp độ U17, U20 và U23. Anh từng ghi dấu ấn đậm nét trong hành trình lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2025, cùng đội tuyển giành HCV SEA Games 33 và xuất sắc lọt vào tới bán kết U23 châu Á 2026.

Để khỏa lấp khoảng trống ở tuyến giữa, HLV Đinh Hồng Vinh đã quyết định gọi bổ sung tiền vệ Hoàng Quang Dũng đến từ CLB Huế. Quang Dũng không phải gương mặt quá xa lạ khi vừa tham gia đợt tập huấn cùng U23 Việt Nam vào tháng 7 vừa qua. Nhờ đã quen thuộc với giáo án và triết lý vận hành của ban huấn luyện, cầu thủ của CLB Huế được kỳ vọng sẽ không mất nhiều thời gian hòa nhập để sẵn sàng cho các trận đấu tới.

Tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với ba đối thủ Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U23 Kuwait vào lúc 17h00 ngày 15/9.