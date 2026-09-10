"Thủng" lực lượng sát giờ G: U23 Việt Nam chỉ có 2 thủ môn trước thềm ASIAD 20

U23 Việt Nam gặp khó về nhân sự trước ngày lên đường sang Nhật Bản tham dự ASIAD.

Cận kề ngày sang Nhật Bản tranh tài tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 20), đội tuyển U23 Việt Nam đang phải đối mặt với nỗi lo nhân sự đè nặng, đặc biệt ở vị trí thủ môn khi chỉ còn vỏn vẹn hai thủ môn trong danh sách.

Bối cảnh khó khăn bất ngờ phát sinh khi CLB Hà Nội ngỏ ý muốn giữ lại thủ môn Phạm Đình Hải do tình hình lực lượng của đội bóng thủ đô gặp rắc rối. Việc này đẩy U23 Việt Nam vào thế khó khi trong tay HLV Đinh Hồng Vinh chỉ còn lại hai người gác đền là Cao Văn Bình và Hoa Xuân Tín.

Theo quy định bắt buộc từ Ban tổ chức ASIAD, mỗi đội bóng tham dự phải đăng ký đủ ba thủ môn. Tuy nhiên, quy trình bổ sung nhân sự sát giờ thi đấu lại vô cùng phức tạp. Lãnh đạo VFF cho biết đang tích cực can thiệp và làm việc với các bên liên quan để sớm tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm đúng quy chế lực lượng cho toàn đội.

HLV Đinh Hồng Vinh mới chỉ đang có 2 thủ môn mà yêu cầu thủ BTC phải đủ 3 thủ môn (Ảnh: VFF)

Không chỉ biến động ở vị trí khung gỗ, kế hoạch di chuyển của U23 Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng đáng kể từ lịch thi đấu của các câu lạc bộ. Theo lộ trình, đội tuyển sẽ hội quân vào ngày 12/9 và cất cánh sang Nhật Bản ngay trong đêm. Đặt chân đến xứ sở hoa anh đào vào ngày 13/9, các cầu thủ chỉ có đúng một buổi tập để lắp ghép đội hình và làm quen sân bãi trước khi bước vào trận ra quân gặp U23 Kuwait vào ngày 15/9. Đáng chú ý, có tới năm thành viên gồm cả cầu thủ lẫn ban huấn luyện phải di chuyển muộn vào các ngày 14 và 15/9 do bận thực hiện nhiệm vụ ở CLB chủ quản.

Tại giải đấu lần này, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được trao quyền chỉ đạo trực tiếp U23 Việt Nam, trong bối cảnh HLV trưởng Kim Sang Sik phải tập trung cho đội tuyển quốc gia tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Lực lượng 23 cầu thủ được triệu tập là sự pha trộn giữa 14 gương mặt từng giành HCĐ U23 châu Á 2026 như Thanh Nhàn, Quốc Việt, Cao Văn Bình... cùng hàng loạt tài năng trẻ thuộc lứa U21. Chiến lược "trẻ hóa" này vừa nhằm phục vụ mục tiêu tiến vào tứ kết ASIAD 20, vừa giúp các nhân tố trẻ tích lũy bản lĩnh hướng tới các giải đấu trọng điểm trong năm 2027 như SEA Games 34 hay vòng loại U23 châu Á.

Nằm ở bảng C, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U23 Kuwait (15/9), U23 Philippines (18/9) và thử thách lớn nhất mang tên U23 Uzbekistan (22/9).