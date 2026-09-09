Công Phương, Lý Đức lên U23 Việt Nam tham dự ASIAD nhưng không có Đình Bắc

U23 Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ dự ASIAD 20.

Ngày 9/9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản). Do HLV trưởng Kim Sang Sik bận cùng đội tuyển quốc gia thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026, trợ lý HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao quyền dẫn dắt đội tuyển tại đấu trường châu lục.

Danh sách tập trung lần này là sự kết hợp giữa các nhân tố đã tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng nhiều gương mặt trẻ tiềm năng. Tuy nhiên danh sách này không có Đình Bắc do anh sẽ cùng đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup/ Dẫu vậy, danh sách này được đánh giá là phương án tối ưu nhằm đảm bảo tính cạnh tranh tại ASIAD 20, đồng thời nằm trong định hướng chiến lược chuẩn bị lực lượng cho chuỗi giải đấu quan trọng trong năm 2027, bao gồm Vòng loại U23 châu Á, SEA Games 34 và Giải vô địch U23 Đông Nam Á. Trước đó, khung đội hình này đã trải qua quá trình rà soát qua giải giao hữu CFA Team China 2026 vào tháng 3 và đợt tập trung ngắn ngày cuối tháng 7.

Danh sách U23 Việt Nam tham dự ASIAD (Ảnh: VFF)

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ hội quân trở lại vào ngày 12/9 và di chuyển sang Nhật Bản vào ngày 13/9. Dù quỹ thời gian chuẩn bị trực tiếp không dài, việc chủ động định hình nhân sự từ sớm được xem là yếu tố then chốt giúp toàn đội duy trì sự ổn định. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại ASIAD, U23 Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục tập trung trong đợt FIFA Days tháng 11 tại Gia Lai để củng cố lực lượng.

Tại vòng bảng ASIAD 20, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Theo lịch thi đấu, đội sẽ lần lượt chạm trán U23 Kuwait vào ngày 15/9, U23 Philippines vào ngày 18/9 và khép lại vòng bảng bằng cuộc so tài với U23 Uzbekistan vào ngày 22/9. Với thể thức lấy hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào vòng tứ kết, mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu tiến sâu của đại diện Việt Nam.