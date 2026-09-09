Tài sản quý giá của Thành Chung

Tuổi 29 với cuộc sống viên mãn của trung vệ Nguyễn Thành Chung.

Tài sản vô giá mà trung vệ Nguyễn Thành Chung sở hữu khi vừa đón sinh nhật tuổi 29 không nằm ở những chiếc cúp hay ánh hào quang sân cỏ, mà chính là một tổ ấm bình yên bên người vợ thấu hiểu và hai cậu con trai kháu khỉnh.

"Tuổi 29 và 3 tài sản", đó là những chia sẻ của Thành Chung kèm bức ảnh cả gia đình quây quần chúc mừng sinh nhật anh.

Thành Chung đón sinh nhật bên vợ con (Ảnh: FBNV)

Tuổi 29 của Thành Chung có gì?

Bước sang độ tuổi chín muồi, trung vệ quê Tuyên Quang luôn tự hào khẳng định ba "báu vật" lớn nhất đời mình chính là bà xã Ngô Tố Uyên cùng bé Leo (2022) và bé Rion (2026). Gia đình nhỏ chính là điểm tựa vững chắc, nguồn động lực lớn nhất giúp anh gặt hái những cột mốc chói lọi trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.

Ở tuổi 29, Nguyễn Thành Chung không chỉ viên mãn trong cuộc sống cá nhân mà còn khẳng định vị thế của một trong những trung vệ xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội FC, sự nghiệp của anh là hành trình nỗ lực bền bỉ để vươn lên trở thành chốt chặn không thể thay thế ở cả cấp CLB lẫn Đội tuyển quốc gia. Sở hữu chiều cao 1m82 lý tưởng, tư duy đọc tình huống thông minh cùng lối chơi bọc lót chắc chắn, Thành Chung luôn là nỗi e ngại của các chân sút đối phương. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự, anh còn nổi tiếng là "sát thủ không chiến" với khả năng chọn vị trí và đánh đầu ghi bàn cực kỳ có duyên trong những thời điểm bế tắc.

Trong màu áo Hà Nội FC, Thành Chung đã sưu tập trọn bộ danh hiệu quốc nội cao quý từ V.League, Cúp Quốc gia cho đến Siêu cúp Quốc gia. Ở cấp độ các đội tuyển quốc gia, anh là nhân tố chủ chốt trong thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam, góp công lớn vào hàng loạt chiến tích lịch sử như Á quân U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Huy chương Vàng SEA Games 30, 2 lần vô địch AFF Cup và tiến vào Vòng loại thứ 3 World Cup.

Thành Chung sở hữu trọn bộ danh hiệu từ CLB đến ĐT Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Cuộc sống viên mãn bên vợ đẹp con ngoan

Để có được một sự nghiệp thăng hoa ở tuổi 29, không thể không nhắc đến hậu phương vững chắc từ bà xã Ngô Tố Uyên. Cả hai cùng quê Tuyên Quang, bén duyên từ lần gặp mặt giản dị tại một quán cà phê. Lần đó, chàng trung vệ gây ấn tượng bằng sự ngộ nghĩnh khi gọi đĩa hạt hướng dương là "đĩa hoa mặt trời". Để tiếp cận cô gái kém 3 tuổi khi Facebook của cô đã đầy bạn bè, anh gửi dòng tin nhắn vừa bá đạo vừa chân thành: "Em có thể xóa một người bạn ở Facebook em để kết bạn với anh được không?". Dòng tin nhắn dí dỏm ấy đã mở đầu cho hành trình yêu thương kéo dài gần một thập kỷ trước khi cả hai về chung một nhà vào năm 2022.

Trái ngược với hình ảnh lăn xả, quyết liệt trên sân, Thành Chung khi trở về nhà lại là người chồng, người bố hết mực dịu dàng. Anh luôn trân trọng Tố Uyên – người đã lặng lẽ đồng hành cùng anh qua mọi nốt trầm chấn thương gối lẫn những đỉnh cao. Nam cầu thủ không ngần ngại rèn luyện kỹ năng chụp ảnh để làm "đạo diễn hình ảnh" cho bà xã trong các chuyến nghỉ dưỡng, đồng thời luôn chủ động san sẻ việc chăm sóc hai con mỗi khi thu xếp được thời gian rời doanh trại.

Thành Chung nổi tiếng là cầu thủ yêu chiều vợ (Ảnh: FBNV)

Đứng ở độ chín của sự nghiệp với bản lĩnh và tài sản danh hiệu đồ sộ, anh đồng thời nắm giữ "kho báu" lớn nhất của cuộc đời: một gia đình viên mãn, ngập tràn tiếng cười và sự thấu hiểu. Bệ phóng vững chắc ấy sẽ còn tiếp tục tiếp sức cho trung vệ mang áo số 16 chinh phục thêm nhiều đỉnh cao mới trên hành trình phía trước.