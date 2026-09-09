Mbappe bị chê là phiên bản lỗi của Ronaldo

Nhà báo Raúl Varela, dẫn chương trình La Tribu trên kênh Radio MARCA, vừa đưa ra những nhận định gay gắt nhắm vào Kylian Mbappe.

Nhà báo Raúl Varela, dẫn chương trình La Tribu trên kênh Radio MARCA cho rằng Mbappe đang tự biến mình thành một “Cristiano Ronaldo phiên bản lỗi” và yêu cầu anh dừng việc thao túng truyền thông để tập trung đưa ra câu trả lời trên sân cỏ.

Sự bùng nổ xảy ra sau khi Real Madrid hứng chịu thất bại 0-4 tại La Cartuja - trận thua đầu tiên của họ ở mùa giải năm nay. Kết quả này còn phơi bày hàng loạt vấn đề nội bộ. Đứng trước làn sóng chỉ trích, buổi xuất hiện trước truyền thông của Mbappé lại phản tác dụng khi anh tỏ thái độ thiếu khiêm tốn và né tránh việc tự kiểm điểm.

Nhà báo của Marca bức xúc khi nói về Mbappe (Ảnh: Marca)

Trong buổi lên sóng, nhà báo Varela phân tích thẳng thắn những lý lẽ thiếu thuyết phục của chân sút người Pháp. Mbappé bào chữa cho việc lười phòng ngự bằng hiệu suất ghi bàn vượt trội so với Ousmane Dembélé, tự tin sẽ bỏ phiếu cho chính mình ở cuộc đua Quả bóng vàng, và tự hào về lịch sử cùng tuyển Pháp. Tuy nhiên, Varela thẳng thừng nhắc lại thực tế phũ phàng tại diễn biến ở Dallas, hậu vệ Pedro Porro của Tottenham đã hoàn toàn "xóa sổ" Mbappé khỏi trận đấu. Nhà báo này nhấn mạnh, dẫu Mbappé sở hữu số lượng bàn thắng không nhỏ, nhưng tỷ lệ bỏ lỡ cơ hội của anh cũng lớn tương đương.

Trước thềm cuộc đón tiếp Inter Milan tại Champions League, Varela cho rằng đây là thời điểm quyết định để Mbappé chứng tỏ giá trị. Nhắc lại cách thần tượng Cristiano Ronaldo từng làm, Varela nhắn nhủ tiền đạo người Pháp rằng cách duy nhất để đáp lại sự kỳ vọng và sống đúng với giấc mơ tuổi thơ tại Real Madrid là cầm bóng, ghi bàn và lên tiếng bằng màn trình diễn trên sân cỏ, thay vì trở thành một cầu thủ chỉ biết đáp trả ở phòng họp báo.