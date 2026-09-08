Mbappe: Tôi luôn nghĩ mình là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng đó là quan điểm rất cá nhân

Tự nhận giỏi nhất thế giới, Mbappe gửi thông điệp về danh hiệu Quả bóng Vàng.

Trong cuộc họp báo trước trận ra quân Champions League gặp Inter Milan, tiền đạo Kylian Mbappe đã có những chia sẻ thẳng thắn về cơ hội giành Quả bóng Vàng, mối quan hệ với Vinicius Junior, triết lý thi đấu dưới thời HLV Jose Mourinho, cũng như phản ứng trước những tin đồn xung quanh mình.

Bước vào mùa giải Champions League thứ 3 trong màu áo Real Madrid, chân sút người Pháp không giấu được sự háo hức cùng quyết tâm lần đầu tiên chinh phục đỉnh cao châu Âu cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

"Khoác áo Real Madrid, người ta sẽ mặc định gắn bạn với Quả bóng Vàng"

Mở đầu buổi họp báo, khi nhận được những câu hỏi liên tục về cơ hội thắng giải Quả bóng Vàng năm nay, Mbappé chia sẻ một cách thực tế:

"Khi bạn chơi cho Real Madrid, mọi người sẽ tự động gắn tên bạn với giải thưởng này. Rất nhiều người nói với tôi về Quả bóng Vàng, đó là một chủ đề tích cực. Tôi đã làm nên lịch sử trong mùa hè này, nhưng hãy cùng chờ xem. Đây là một năm thuận lợi, nhưng quyền quyết định vẫn thuộc về lá phiếu của các nhà báo".

Khi phóng viên đặt cậu hỏi liệu anh có tự coi mình là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại hay không, chân sút sinh năm 1998 khẳng định niềm tin cá nhân nhưng luôn tôn trọng góc nhìn đa chiều:

"Bản thân tôi thì luôn tin là vậy, nhưng đó là quan điểm rất cá nhân. Mỗi người có một góc nhìn riêng, người thì cho là có, người lại bảo không. Đó là cuộc tranh luận và không phải ai cũng phải nghĩ giống tôi".

Mbappe thẳng thắn chia sẻ về những câu chuyện xung quanh mình (Ảnh: Getty)

Mối quan hệ với Vinicius và trách nhiệm phòng ngự

Trải qua nhiều đồn đoán từ truyền thông về việc thiếu sự ăn ý với Vinicius Junior hay lười hỗ trợ phòng ngự, Mbappé đã gạt phắt những so sánh và nhấn mạnh vào mục tiêu chung của tập thể, Mbappe cho biết:

"Đó chỉ là ý kiến của hàng triệu người ngoài kia. Đây là câu lạc bộ lớn nhất thế giới và tôi không thể kiểm soát những gì dư luận bàn tán. Chúng tôi có chung một mục tiêu là giành các danh hiệu. Mọi người muốn nói gì cũng được, nhiệm vụ của chúng tôi là luôn nỗ lực cải thiện mỗi ngày".

Trước câu hỏi xoáy vào trách nhiệm lùi sâu phòng ngự của bộ đôi tiền đạo, Mbappe lên tiếng:

"Chỉ có tôi và Vinicius thôi sao? Tất cả chúng tôi đều cần phải cải thiện và đó là điều tự nhiên đối với một cầu thủ. Mỗi người một khác và chúng tôi phải thi đấu một cách khôn ngoan. Tôi không thích so sánh, đó là một cuộc tranh luận không hồi kết. Tất cả chúng tôi đều phải cải thiện khía cạnh này, kể cả khi có bóng. Đó là cuộc sống ở một đội bóng đẳng cấp cao."

Một trong những chia sẻ đáng chú ý là phản ứng của Mbappe trước những phát biểu gần đây của HLV Jose Mourinho từng nói "thà muốn một Mbappe ghi 40 bàn nhưng có danh hiệu hơn là 60 bàn mà trắng tay", tiền đạo người Pháp thẳng thắn:

"Ghi ít hơn tôi cũng đồng ý, thậm chí là 30 bàn! Tôi không muốn nói đây là cuộc tranh luận của những người không chơi bóng, nhưng đúng là nó khá vô lý. Nếu tôi ghi 40 bàn và đội đang cạnh tranh tại La Liga, Champions League hay Cúp Nhà Vua... lẽ nào tôi phải ngừng ghi bàn vì lo ghi nhiều quá thì không vô địch sao? Tất nhiên là tôi muốn đoạt các danh hiệu, nhưng đây không phải là lựa chọn 1 trong 2. Bạn phải làm cả hai: vừa ghi bàn vừa giành danh hiệu".

Không bận tâm đến PSG

Liên quan đến việc đội bóng cũ PSG giành tới hai chức vô địch Champions League sau khi anh ra đi, Mbappe đón nhận bằng sự thản nhiên tuyệt đối:

"Tôi không thể thay đổi quá khứ. Chuyện đó tôi không quá bận tâm. Tôi không biết tất cả mọi thứ về bóng đá, nhưng chắc chắn hiểu rõ hơn rất nhiều người ngoài kia. Tôi hoàn toàn điềm tĩnh. Đôi khi đó chẳng phải là phân tích chuyên môn gì cả, mà chỉ là những thứ để giật gân, ăn khách. Nhắc đến tên tôi lúc nào cũng đắt khách cả".

Khép lại buổi phỏng vấn, ngôi sao số một của tuyển Pháp khẳng định thất bại trước Tây Ban Nha tại World Cup không làm suy giảm khao khát chiến thắng của anh, mà trái lại còn giúp anh tích lũy thêm sự trưởng thành về mặt chiến thuật cũng như khả năng quản lý cảm xúc:

"Tôi đảm nhận hai vai trò khác nhau ở đội tuyển quốc gia và tại Real Madrid. Ở đội tuyển tôi là đội trưởng, còn ở đây thì không, do đó tôi phải biết bước tiếp và hoàn thiện bản thân. Từ tư duy đọc trận đấu, cách tấn công áp đặt thế trận cho đến việc kiểm soát cảm xúc... Làm việc với nhiều HLV đã giúp tôi nâng cao góc nhìn, bởi lẽ luôn có rất nhiều diễn biến nhỏ xảy ra trong cùng một trận đấu".