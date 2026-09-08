Văn Vĩ dính chấn thương gì mà lỡ hẹn FIFA ASEAN Cup?

Hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ chấn thương nặng, lỡ hẹn FIFA ASEAN Cup.

Đội tuyển Việt Nam vừa nhận tin không vui về mặt lực lượng khi hậu vệ biên Nguyễn Văn Vĩ chính thức vắng mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Nam Định gặp phải chấn thương rách cơ nghiêm trọng và cần hơn một tháng mới có thể quay trở lại thi đấu.

Văn Vĩ gặp chấn thương nặng (Ảnh: Góc nhìn thể thao)

Thông tin trên được HLV Vũ Hồng Việt xác nhận sau trận đấu giữa Nam Định và HAGL. Trước đó, tại trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan, Văn Vĩ đã phải rời sân ngay từ đầu hiệp một sau một pha nỗ lực bứt tốc bên hành lang cánh trái. Kết quả chụp phim chuyên sâu cho thấy mức độ tổn thương cơ bắp khá nặng, buộc hậu vệ sinh năm 1998 phải tạm ngưng thi đấu để điều trị hồi phục.

Sự vắng mặt của Văn Vĩ sẽ gây tổn thất cho kế hoạch nhân sự của HLV Kim Sang-sik tại FIFA ASEAN Cup diễn ra vào cuối tháng 9. Dưới thời nhà cầm quân người Hàn Quốc, Văn Vĩ là sự lựa chọn ưu tiên bên hành lang cánh trái nhờ nền tảng thể lực dồi dào cùng khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng. Anh chính là chủ nhân của bàn thắng mở ra chiến thắng 3-0 trước Indonesia ở vòng bảng, góp công lớn vào hành trình của đội tuyển.

Chấn thương của Văn Vĩ tiếp tục nối dài danh sách trụ cột phải làm khán giả bất đắc dĩ tại giải đấu tới, bên cạnh trường hợp của trung vệ Đỗ Duy Mạnh. Dù trong tay HLV Kim Sang-sik vẫn còn những phương án chất lượng cho vị trí hậu vệ trái như Cao Pendant Quang Vinh, Phan Tuấn Tài hay Đoàn Văn Hậu, việc mất đi một nhân tố đang đạt phong độ cao như Văn Vĩ chắc chắn sẽ khiến ban huấn luyện phải đau đầu tính toán lại các phương án chiến thuật.