Trọng Đại trải lòng sau bài đăng xin việc: 29 tuổi mất tất cả, đứt dây chằng, thất nghiệp, mẹ ung thư mà không có tiền chữa bệnh

Sau bài đăng xin việc gây chú ý, Nguyễn Trọng Đại tiếp tục chia sẻ câu chuyện phía sau hành trình từ một cầu thủ trẻ từng được kỳ vọng trở thành tương lai của bóng đá Việt Nam đến những biến cố khiến anh phải bắt đầu lại ở tuổi 29.

Mới đây, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Trọng Đại gây chú ý khi chia sẻ những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời anh. Từ cậu bé có niềm đam mê bóng đá, những ngày đầu rời gia đình để theo đuổi nghiệp quần đùi áo số, cho đến khoảnh khắc cùng U23 Việt Nam trở về từ Thường Châu trong sự chào đón của hàng triệu người hâm mộ. Trọng Đại nhìn lại những hình ảnh thời thơ ấu bên gia đình, các giấy chứng nhận và kỷ niệm từ những giải đấu đầu tiên. Khi ấy, bóng đá gần như chiếm trọn tuổi trẻ của anh. Anh từng mang băng đội trưởng U19 Việt Nam, cùng U20 Việt Nam dự World Cup 2017 và có tên trong đội hình U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018 ở Thường Châu. "Nhà mình nghèo từ bé. Nhưng bố mẹ vẫn cố gắng cho mình theo đuổi bóng đá, bởi từ nhỏ, mình đã được nhận xét là có năng khiếu. Đã có lúc mình là niềm tự hào lớn nhất của gia đình. 11 tuổi, mình bắt đầu đi đá bóng xa nhà. 12 tuổi, mình được tuyển vào Trung tâm đào tạo trẻ Viettel. Sau đó là những năm tháng khoác áo U13, U15, U17, U19 và U21. Tuổi trẻ của mình gần như chỉ có bóng đá. Mình từng nghĩ rằng chỉ cần đá bóng tốt, cuộc đời sẽ mãi ổn. Mình từng mang băng đội trưởng U19 Việt Nam, cùng U20 Việt Nam tham dự World Cup 2017 và có tên trong đội hình U23 Việt Nam tại Thường Châu năm 2018. Có những ngày, mọi người gọi mình là tài năng, là tương lai của bóng đá Việt Nam. Mình đã từng đứng rất gần giấc mơ lớn nhất của đời mình". Có thời điểm, Trọng Đại đứng rất gần giấc mơ lớn nhất đời mình. Anh từng được xem là một tài năng và tương lai của bóng đá Việt Nam, từng có danh hiệu cùng CLB và được hàng triệu người biết đến. Nhưng ở những hình ảnh mới, Trọng Đại lại nhìn về một giai đoạn hoàn toàn khác. Anh thừa nhận mình từng nghĩ rằng chỉ cần chơi bóng tốt thì cuộc đời sẽ mãi ổn định. "Danh vọng, tiền bạc và những mối quan hệ đến quá nhanh khi mình còn rất trẻ. Mình đã không đủ trưởng thành để hiểu rằng: Người ta có thể tung hô mình hôm nay, nhưng nếu mình không giữ được kỷ luật, ngày mai tất cả đều có thể biến mất. Có tất cả mọi thứ trong tay: nhà, xe, tiền, người đẹp, mối quan hệ, có thể nói tôi đã chạm đến đỉnh cao của cuộc đời nhưng...".

Ảnh: Trọng Đại

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam cũng lần đầu trải lòng khá thẳng thắn về những sai lầm trong quá khứ. Anh cho biết quãng thời gian thi đấu cho Nam Định đã khiến sự nghiệp của mình thực sự đi xuống. Trọng Đại kể bản thân từng vay tiền, sau đó bị cuốn vào cá độ với suy nghĩ chỉ cần thắng một lần là có thể lấy lại tất cả. Nhưng càng muốn gỡ, anh càng thua và dần mất kiểm soát.

"Mình thực sự đánh mất sự nghiệp trong khoảng thời gian thi đấu cho Nam Định. Ban đầu, mình cho một người anh trong đội vay tiền. Sau đó, mình bị cuốn vào cá độ với suy nghĩ chỉ cần thắng một lần là có thể lấy lại tất cả. Nhưng càng muốn gỡ, mình càng thua. Càng thua, mình càng mất kiểm soát. Những ngày sau đó bước ra sân thi đấu, mình chỉ muốn trận đấu kết thúc thật nhanh để trở về tìm cách gỡ lại số tiền đã mất, nhưng tất cả là không thể".

Ảnh: Trọng Đại

Những biến cố liên tiếp khiến Trọng Đại rơi vào cảnh khó khăn. Anh cho biết ở tuổi 29, mình phải đối mặt với chấn thương đứt dây chằng, không thể tiếp tục chơi bóng, trong khi mẹ mắc bệnh ung thư. Từ chỗ từng có nhiều thứ trong tay, anh nói mình rơi vào cảnh “tay trắng”, trong túi chỉ còn vài chục nghìn đồng và không có việc làm.

"Năm 21 tuổi, mình trở về từ Thường Châu giữa hàng triệu lời chúc mừng. Năm 29 tuổi, mình gãy chân, không có việc làm và trong túi chỉ còn vài chục nghìn. Đây có lẽ là lúc khó khăn nhất trong cuộc đời mình... Mất hết tất cả vào sinh nhật năm 29 tuổi: đứt dây chằng, không thể quay lại bóng đá; nhận tin mẹ bị ung thư; trong túi chỉ còn vài chục, không có việc làm"...

Ảnh: Trọng Đại

Sau bài đăng xin việc, Trọng Đại cho biết anh nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên và cả những câu hỏi từ mọi người. Điều đó khiến anh xúc động vì đã có lúc nghĩ rằng “mình bị cả thế giới bỏ lại phía sau rồi”.

Trọng Đại nói anh đã ngồi nhìn lại toàn bộ chặng đường của mình, từ những ngày đầu theo bóng đá, thời điểm từng có mọi thứ trong tay cho đến những sai lầm khiến sự nghiệp dần đánh mất. Lần này, anh muốn kể lại câu chuyện một cách chân thật nhất, không phải để tìm sự thương hại mà để mong nhận được một cơ hội làm lại bằng chính sức lao động của mình.

“Em xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ! Mong mọi người giúp đỡ và cho em cơ hội làm việc. Đừng cho em tiền", Trọng Đại nhắn nhủ.

Từ một cầu thủ từng đứng giữa ánh hào quang Thường Châu đến người phải lên mạng tìm kiếm cơ hội việc làm, câu chuyện của Trọng Đại cho thấy khoảng cách giữa đỉnh cao và những ngày tháng khó khăn đôi khi có thể đến rất nhanh. Lúc này, điều anh tìm kiếm không còn là những lời tung hô, mà là một cơ hội để tự đứng lên và bắt đầu lại.