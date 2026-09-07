Đội tuyển Team Flash vô địch giải đấu 2026 PUBG Mobile Pro League Vietnam Fall

Sau ba ngày tranh tài từ ngày 04.09 - 06.09 tại thành phố Hà Nội, Chung Kết Tổng giải đấu 2026 PUBG Mobile Pro League Vietnam Fall đã khép lại thành công với chức vô địch một lần nữa thuộc về Team Flash, đồng thời sự kiện đã tạo nên trải nghiệm Thể thao điện tử lý tưởng, lành mạnh, tích cực cho giới trẻ trong kỷ nguyên số.

‏PUBG Mobile là tựa game thể loại sinh tồn phổ biến trên thế giới và đang được VNGGames phát hành tại Việt Nam, đồng thời là một trong những bộ môn Esports có nhiều đóng góp cho nền Thể thao điện tử nước nhà trong nhiều năm qua. Kể từ năm 2025, PUBG Mobile chính thức trở thành bộ môn thi đấu thuộc hệ thống giải Vô địch Quốc gia Thể thao điện tử, được phối hợp tổ chức bởi Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) và VNGGames, tạo cơ hội cho cộng đồng game thủ tham gia rèn luyện Esports theo hướng chuyên nghiệp cũng như phát triển hệ sinh thái trò chơi PUBG Mobile.‏

‏Với định vị thương hiệu quen thuộc ‏ ‏PUBG Mobile Pro League Vietnam‏ ‏ (viết tắt PMPL VN), giải đấu đã diễn ra giai đoạn Mùa Thu từ ngày 22.07 - 06.09. Trong đó, Chung Kết Tổng đã diễn ra trong ba ngày 04.09 - 06.09 tại nhà thi đấu Tương Mai, thành phố Hà Nội và quy tụ 16 đội tuyển tham gia cạnh tranh chức vô địch, đánh dấu sự trở lại tổ chức offline sau 4 năm của một sự kiện Thể thao điện tử PUBG Mobile.‏

‏Chung cuộc, đội tuyển Team Flash đã xuất sắc lên ngôi tại 2026 PUBG Mobile Pro League Vietnam Fall, với 223 điểm tổng cùng 121 điểm hạ gục. Với việc bảo vệ được danh hiệu kể từ kỳ giải Mùa Xuân 2026, Team Flash nhận được số tiền thưởng 300 triệu VNĐ và sẽ cùng đội tuyển Á quân DE Esports đại diện khu vực Việt Nam tranh tài ở giải PUBG Mobile cấp khu vực Đông Nam Á là 2026 PMGO SEA Finals Season 2, diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia trong các tuần tiếp theo của tháng 9.‏

‏Xuyên suốt ba ngày tổ chức, Chung Kết Tổng 2026 PUBG Mobile Pro League Vietnam Fall đã thu hút gần 5,000 người tham dự. Đến với sự kiện, khán giả không chỉ được theo dõi 18 trận đấu PUBG Mobile kịch tính trong bầu không khí Esports cuồng nhiệt tại nhà thi đấu Tương Mai, mà còn được trải nghiệm đa dạng các hoạt động tương tác, thử thách săn quà từ ngày hội. Tại đó, gian hàng PUBG Mobile là nơi luôn ngập tràn người tham gia, thậm chí nổi bật ở sự kiện nhờ thiết kế mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, tăng phần gắn kết nơi cộng đồng game thủ mảnh đất thủ đô.‏

‏Đặc biệt, ban tổ chức VNGGames còn chiêu đãi khán giả giải đấu bằng hai buổi trình diễn âm nhạc mãn nhãn đến từ hai nghệ sĩ Juky San (ngày 04.09) và Dangrangto (ngày 06.09). Thậm chí, cô nàng Juky San trong khi biểu diễn còn khoác lên bộ trang phục mới ra mắt - Thánh Giáp Cổ Lâm Chi Thần, càng làm nức lòng người hâm mộ ở nhà thi đấu Tương Mai vào ngày khai màn. Còn ngày cuối cùng, rapper Dangrangto lại khuấy động bầu không khí của Chung Kết Tổng 2026 PUBG Mobile Pro League Vietnam Fall với nguồn năng lượng bùng nổ hết mình.‏

‏Có thể nói, sự góp mặt của hai ngôi sao giải trí trẻ Juky San - Dangrangto cùng hàng loạt streamer, nhà sáng tạo nội dung nổi bật trong làng game Việt như Ngân Sát Thủ, Bộ Bim, ABCT36 hay Chin Gamers càng giúp Chung Kết Tổng 2026 PUBG Mobile Pro League Vietnam Fall trở thành điểm đến lý tưởng của giới trẻ trong dịp cuối tuần qua, giúp các bạn được dịp giao lưu và hòa nhịp cùng các thần tượng. Mỗi hoạt động đều góp phần mở rộng trải nghiệm của người tham dự, đưa Thể thao điện tử vượt khỏi khuôn khổ của một giải đấu để trở thành một lễ hội văn hóa giải trí đích thực.‏

‏Với thông điệp ‏ ‏"Make It Legacy"‏ ‏, sự kiện không chỉ là nơi tôn vinh đội tuyển PUBG Mobile xuất sắc nhất quốc gia, mà còn lời cảm ơn tất cả những người đã góp phần tạo nên di sản của giải đấu. Với những trải nghiệm đặc sắc dành cho người hâm mộ, Chung Kết Tổng 2026 PUBG Mobile Pro League Vietnam Fall cũng trở thành một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử Thể thao điện tử nước nhà.‏

‏Trước đó, hệ thống PUBG Mobile Pro League Vietnam từng là môi trường giúp Thể thao điện tử nước nhà phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng cho nhiều thế hệ vận động viên tại các sự kiện thể thao danh giá. Với bộ môn PUBG Mobile, Đội tuyển Quốc gia Việt Nam từng giành 5 Huy chương sau 2 kỳ SEA Games 31-32, Huy chương Đồng nội dung Đồng đội tại SEA Esports Nations Cup 2026 và mới đây là giành suất tham dự Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2026, sắp diễn ra tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản.‏

‏Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định nội dung số hóa và trò chơi điện tử là động lực tăng trưởng mới. Vì vậy, giải đấu PUBG Mobile Pro League Vietnam không chỉ góp phần hiện thực hóa cho định hướng phát triển theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW, mà còn thể hiện tiềm năng của Việt Nam trong việc trở thành điểm đến thể thao - giải trí lý tưởng trong khu vực.‏

‏Có thể theo dõi các thông tin mới nhất về hệ thống Thể thao điện tử PUBG Mobile tại ‏đây‏ ‏.‏