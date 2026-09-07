Tevez xác nhận sẽ tạo nên kịch bản kỳ diệu: Đưa Messi và Ronaldo về chung một màu áo

Bóng đá thế giới đứng trước cơ hội chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi hai siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Bóng đá thế giới đứng trước cơ hội chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi hai siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo lần đầu tiên sát cánh chung một màu áo, trong trận đấu chia tay sân cỏ của cựu tiền đạo Carlos Tevez.

Theo truyền thông Argentina, Carlos Tevez đã chính thức lên kế hoạch tổ chức trận đấu tri ân sự nghiệp tại thánh địa La Bombonera, thủ đô Buenos Aires. Dù đã đưa ra quyết định giải nghệ từ tháng 6/2022, cựu chân sút của Boca Juniors chấp nhận chờ đợi thời điểm thích hợp nhằm thực hiện tham vọng quy tụ dàn danh thủ lừng lẫy của bóng đá thế giới.

Chia sẻ trên truyền thông quê nhà, Tevez bày tỏ nguyện vọng tạo nên sự kết hợp độc nhất vô nhị giữa Messi và Ronaldo: "Tôi luôn mơ ước được thấy Ronaldo và Messi cùng thi đấu trong một đội bóng. Họ là hai cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Tôi đã trực tiếp liên hệ và thuyết phục họ đứng chung một chiến tuyến trong trận chia tay của mình, để cả thế giới được chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu đó một lần".

Carlos Tevez đã chính thức lên kế hoạch tổ chức trận đấu tri ân sự nghiệp tại thánh địa La Bombonera (Ảnh: TNT Sports)

Ý tưởng đặc biệt này xuất phát từ vị thế độc tôn của Tevez khi anh là một trong số ít cầu thủ từng sát cánh thi đấu ở đẳng cấp cao nhất với cả hai siêu sao. Anh từng cùng Cristiano Ronaldo thống trị bóng đá châu Âu trong màu áo Manchester United giai đoạn 2007–2009, đồng thời có nhiều năm sát cánh bên Lionel Messi tại đội tuyển quốc gia Argentina.

Dù sự kiện mang tính chất của một trận đấu giao hữu tri ân cá nhân, thông tin hai huyền thoại sống của túc cầu thế giới có thể chung một màu áo lập tức thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ giới truyền thông quốc tế. Nếu kế hoạch tại sân La Bombonera diễn ra thuận lợi, người hâm mộ sẽ được chứng kiến viễn cảnh lịch sử mà bóng đá thế giới đã chờ đợi trong suốt hai thập kỷ qua.