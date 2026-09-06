Trọng Đại - "nam thần" hot rần rần trong lứa U23 Việt Nam gây chấn động Thường Châu 2018, hiện tại tự nhận "thất bại", xuống sắc khó nhận ra

Trọng Đại giờ ra sao?

Từng là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam, Nguyễn Trọng Đại mới đây chia sẻ hình ảnh đời thường với diện mạo khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Đi kèm bức ảnh, cựu đội trưởng U20 Việt Nam cũng có những dòng tâm sự đầy chua xót về hành trình hiện tại.

Trong bức ảnh được chia sẻ, Trọng Đại chụp selfie vào buổi tối khi đang mặc áo mưa nilon màu xanh. Phần mũ trùm kín đầu, gương mặt không còn vẻ chỉn chu thường thấy của một cầu thủ từng được mệnh danh là “hot boy” bóng đá Việt Nam. Trọng Đại mang vẻ mặt đượm buồn trước ống kính, phía sau anh là sân Mỹ Đình - nơi ĐT Việt Nam gần đây đã nâng cúp vô địch Asean Cup 2026.

Đáng chú ý là dòng tâm sự của cựu tuyển thủ U23 Việt Nam: “Mình không buồn vì hiện tại mình là người thất bại, mình chỉ buồn vì những người trong gia đình lại vì mình thất bại mà lại thay đổi cách đối xử với mình mà thôi”. Những dòng chia sẻ ngắn nhưng cho thấy cầu thủ từng được đặt nhiều kỳ vọng đang trải qua một giai đoạn không dễ dàng trong cuộc sống.

Trọng Đại hiện tại (Ảnh: TTNV)

Từ đội trưởng U19 Việt Nam đến thế hệ vàng Thường Châu

Trước khi sự nghiệp chững lại, Trọng Đại từng được xem là một trong những tài năng đáng chú ý nhất của bóng đá Việt Nam. Sinh năm 1997, cầu thủ quê Hải Dương trưởng thành từ lò đào tạo Viettel. Anh từng giữ vai trò đội trưởng U19 Việt Nam và cùng thế hệ cầu thủ trẻ khi ấy giành quyền tham dự FIFA U20 World Cup 2017. Trọng Đại sở hữu chiều cao 1,84 m, có thể chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự hoặc trung vệ và từng được đánh giá cao nhờ thể hình, kỹ thuật cũng như tư duy chiến thuật.

Một năm sau, Trọng Đại tiếp tục có tên trong đội hình U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc. Anh không được ra sân trong hành trình lịch sử tại Thường Châu, nhưng vẫn là một thành viên của đội hình giành ngôi á quân châu Á dưới thời HLV Park Hang-seo.

Thời điểm ấy, Trọng Đại từng nhận được sự yêu mến đặc biệt từ người hâm mộ nhờ ngoại hình nổi bật. Những khoảnh khắc anh tương tác với HLV Park Hang-seo cũng từng gây sốt trên mạng xã hội. Đáng tiếc, sau ánh hào quang của thế hệ Thường Châu, con đường phía trước của Trọng Đại lại không diễn ra như kỳ vọng.

Trọng Đại khi cùng U23 Việt Nam trở về nước trong vòng tay người hâm mộ, sau kì tích giành Á quân U23 châu Á 2018 (Ảnh: FBNV)

Ngoại hình sáng, Trọng Đại được gọi là "hot boy", "nam thần" U23 Việt Nam thời điểm ấy (Ảnh: FBNV)

Từng là cái tên hot rần rần... (Ảnh: FBNV)

Cũng từng là một trong những nhân vật chính trong lễ mừng công của U23 Việt Nam ở sân Mỹ Đình năm ấy (Ảnh: FBNV)

Sự nghiệp liên tục đổi hướng

Sau nhiều năm khoác áo Viettel, Trọng Đại lần lượt chuyển sang Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định rồi Hải Phòng. Tuy nhiên, anh không thể duy trì vị trí ổn định trong đội hình và dần đánh mất chỗ đứng ở sân chơi chuyên nghiệp. Hải Phòng quyết định không gia hạn hợp đồng với Trọng Đại sau mùa giải 2023/24. Theo xác nhận từ HLV Chu Đình Nghiêm, quyết định này liên quan đến việc tiền vệ sinh năm 1997 không đáp ứng yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện.

Sau quãng thời gian không có bến đỗ chuyên nghiệp, Trọng Đại bất ngờ tái xuất sân cỏ vào năm 2025 trong màu áo CLB Gia Định tại giải Hạng Nhì Quốc gia, sau đó chuyển đến CLB Long An ở giải Hạng Nhất. Sự trở lại này được xem là một bước ngoặt khác trong hành trình của cầu thủ từng được kỳ vọng rất lớn.

Ảnh: FB

Một chặng đường nhiều tiếc nuối

Điều khiến câu chuyện của Trọng Đại được nhắc lại nhiều lần chính là khoảng cách giữa kỳ vọng năm xưa và thực tế hiện tại. Anh từng đứng trong hàng ngũ những cầu thủ trẻ được đánh giá cao nhất Việt Nam, từng mang băng đội trưởng ở cấp độ U19 và góp mặt trong thế hệ làm nên kỳ tích tại Thường Châu. Trong khi nhiều đồng đội cùng lứa như Quang Hải, Hoàng Đức, Đình Trọng, Văn Hậu hay Tiến Linh tiếp tục phát triển và trở thành những cái tên quan trọng của bóng đá Việt Nam, sự nghiệp của Trọng Đại lại rẽ sang một hướng khác.

Bởi vậy, bức ảnh mới nhất cùng lời tâm sự của Trọng Đại không đơn thuần khiến người hâm mộ chú ý vì diện mạo khác xưa. Nó còn gợi lại câu chuyện về một tài năng từng đứng trước rất nhiều kỳ vọng nhưng chưa thể đi đến nơi mà nhiều người từng nghĩ anh sẽ đạt được.