Lý Hoàng Nam trước cơ hội làm nên lịch sử với cú "ăn 4" tại Pickleball World Cup 2026

Tay vợt Lý Hoàng Nam đang trở thành tâm điểm chú ý lớn nhất tại Pickleball World Cup 2026 khi đứng trước cơ hội giành trọn 4 chức vô địch trong cùng một ngày thi đấu.

Theo lịch thi đấu, Lý Hoàng Nam hôm nay 6/9 bước vào ngày tranh cúp quyết định với mật độ thi đấu vô cùng dày đặc. Mở đầu hành trình là trận chung kết đơn nam gặp Phúc Huỳnh. Ngay sau đó, anh tiếp tục thi đấu trận chung kết đôi nam cùng Nguyễn Anh Gia Huy để đối đầu với bộ đôi Richard Livornese và Jack Munro. Ở nội dung đôi nam nữ, Lý Hoàng Nam kết hợp cùng nữ tay vợt số 1 Hà Lan Roos Van Reek chạm trán Jack Munro và Nicola Schoeman. Thách thức sẽ khép lại vào buổi tối, khi anh cùng các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết nội dung đồng đội Masters.

Lý Hoàng Nam với mật độ thi đấu dày đặc (Ảnh: Pickleball World Cup)

Ở nội dung đồng đội Masters, chính phong độ chói sáng của Lý Hoàng Nam đã góp công lớn giúp tuyển Việt Nam tiến thẳng vào chung kết. Trong trận bán kết diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng), tuyển Việt Nam đã đánh bại Nhật Bản với tỷ số áp đảo 4-0.

Ngay trận mở màn đôi nam, Lý Hoàng Nam cùng Trịnh Linh Giang đã mang về chiến thắng 21-12. Anh tiếp tục ra sân ở trận đôi nam nữ cùng Sĩ Bội Ngọc và áp đảo đối thủ với cùng tỷ số 21-12. Sự vượt trội của Hoàng Nam và các đồng đội với hai chiến thắng tiếp theo ở nội dung đôi nữ và đôi nam nữ thuộc về Sophia Huỳnh Trần, Tâm Ken và Quang Dương đã giúp Việt Nam khép lại trận bán kết sớm mà không cần thi đấu hai trận đơn. Đối thủ của tuyển Việt Nam trong trận tranh cúp vô địch đồng đội Masters là tuyển Mỹ, đội vượt qua Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 4-0.

Thử thách lớn nhất với Lý Hoàng Nam trong ngày thi đấu lịch sử này chính là bài toán thể lực khi phải cày ải liên tục ở cả 4 trận chung kết. Tuy nhiên, bản lĩnh chuyên nghiệp từ thời đỉnh cao quần vợt cùng phong độ thăng hoa hiện tại đang giúp anh nhận được rất nhiều sự kỳ vọng từ người hâm mộ. Sự kiện lần này cũng đánh dấu cột mốc đáng nhớ của thể thao nước nhà khi Việt Nam là quốc gia châu Á đầu tiên đăng cai World Cup Pickleball và đã xuất sắc xác lập 2 kỷ lục Guinness thế giới ngay trong kỳ giải.