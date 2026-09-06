Tiến Linh trở lại ấn tượng

Màn trình diễn chói sáng của Nguyễn Tiến Linh trong chiến thắng 3-1 của CLB Công an TP.HCM trước CLB Hà Nội ở vòng 1 V.League 2026/27.

Bước vào trận ra quân V.League với gánh nặng tâm lý lớn sau thất bại ở Siêu cúp quốc gia, CLB Công an TP.HCM phải đối mặt với thử thách không nhỏ khi đón tiếp CLB Hà Nội – đối thủ sở hữu lối chơi tấn công đầy khó chịu dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell.

Giữa thời điểm khó khăn nhất, đẳng cấp của Nguyễn Tiến Linh một lần nữa lên tiếng đúng lúc. Phút 27, từ một tình huống di chuyển thông minh, chân sút mang áo số 22 tung cú đánh đầu đẳng cấp găm bóng vào góc xa, khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà. Bàn thắng mang đậm dấu ấn của "Vua không chiến" không chỉ giúp CLB Công an TP.HCM giải tỏa hàng tấn áp lực mà còn giúp họ làm chủ hoàn toàn thế trận.

Tiến Linh ghi bàn trở lại (Ảnh: TH)

(Ảnh: TH)

(Ảnh: TH)

(Ảnh: TH)

(Ảnh: TH)

Có cơ hội dẫn trước, đội chủ nhà tiếp tục nhân đôi cách biệt ở phút 50 nhờ cú dứt điểm hiểm hóc của Quốc Cường. Dù để đối phương có bàn gỡ, CLB Công an TP.HCM vẫn đứng vững và khép lại ngày thi đấu thăng hoa bằng bàn ấn định tỷ số 3-1 của Jason Cummings ở phút 82. Đáng chú ý, bàn thắng quyết định này xuất phát từ đường kiến tạo "dọn cỗ" tinh tế của tân binh nhập tịch Olaha Mạnh Đức – người đã có một trận đấu toàn diện cả trong tấn công lẫn hỗ trợ phòng ngự. Bên cạnh đó, sự càn lướt mạnh mẽ của Williams Minh Hoàng cùng màn tái xuất sau chấn thương của cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa đã tạo nên một bộ mặt vô cùng khởi sắc cho đại diện thành phố.

Chiến thắng ấn tượng của CLB Công an TP.HCM không chỉ mang lại niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ mà còn gửi đi tín hiệu không thể vui hơn tới HLV Kim Sang-sik.

Nhìn vào bài toán hàng công của đội tuyển Việt Nam hướng tới FIFA ASEAN Cup, bản lĩnh cùng khả năng dứt điểm bằng đầu thượng thừa của Tiến Linh chính là chìa khóa còn thiếu để nâng cao hiệu suất ghi bàn. Phong độ của Tiến Linh cùng sự vươn lên của các nhân tố mới chắc chắn sẽ thúc đẩy cuộc cạnh tranh vị trí đầy tích cực với những chân sút khác như Xuân Son, Đình Bắc hay Tài Lộc, qua đó mang lại một "cơn đau đầu dễ chịu" cho HLV Kim Sang-sik khi lựa chọn nhân sự cho chiến dịch sắp tới.