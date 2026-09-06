Cú hất tóc hút chục triệu views của Georgina - vợ Ronaldo trên thảm đỏ LHP Venice, xứng danh nàng WAGs quyền lực và chịu chơi nhất thế giới

Chỉ một cú hất tóc trên thảm đỏ Venice, Georgina Rodríguez tiếp tục chứng minh sức hút khó cưỡng của một trong những nàng WAGs nổi tiếng nhất thế giới.

Xuất hiện tại thảm đỏ LHP Venice ngày 4/9 (giờ địa phương), Georgina lựa chọn bộ suit màu xanh navy ôm sát cơ thể, gồm blazer cổ sâu và chân váy dài chạm đất. Thiết kế kín đáo về tổng thể nhưng vẫn tạo điểm nhấn bằng đường cắt ở phần cổ, tôn lên vóc dáng quyến rũ của bà xã Cristiano Ronaldo. Mái tóc đen dài được để xõa tự nhiên. Khi bước trên thảm đỏ, Georgina liên tục tạo dáng trước hàng trăm ống kính. Đặc biệt, khoảnh khắc cô hất tóc, quay người và sải bước với thần thái đầy tự tin đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Không cần một chiếc váy dạ hội cầu kỳ, Georgina vẫn chiếm trọn sự chú ý bằng thần thái của một ngôi sao. Hình ảnh cô trong bộ suit xanh đậm, giày cao gót mũi nhọn và mái tóc bồng bềnh tạo nên vẻ ngoài vừa quyền lực vừa quyến rũ.

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

“Chơi lớn” với cả gia tài kim cương

Nếu bộ trang phục của Georgina mang vẻ tối giản thì những món trang sức cô lựa chọn lại hoàn toàn ngược lại. Nổi bật nhất là chiếc vòng cổ kim cương hai tầng cùng đôi khuyên tai và những chiếc nhẫn bản lớn. Theo People, riêng bộ trang sức Georgina đeo trên thảm đỏ Venice có tổng trọng lượng hơn 250 carat, trong đó chiếc vòng cổ sở hữu viên kim cương brilliant-cut 50 carat làm tâm điểm. Tổng giá trị ước tính của loạt trang sức có thể lên tới 55 triệu USD.

Đây cũng là lần đầu tiên Georgina xuất hiện trên một thảm đỏ lớn kể từ khi cô và Ronaldo tổ chức hôn lễ hồi tháng 8 tại Cascais, Bồ Đào Nha. Vì thế, màn tái xuất của người đẹp càng nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Vừa cưới Ronaldo, Georgina đã tái xuất đầy quyền lực

Màn xuất hiện tại Venice diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Georgina và Cristiano Ronaldo chính thức kết hôn. Cặp đôi tổ chức hôn lễ dân sự vào ngày 11/8 tại nhà riêng ở Cascais. Trái với những đám cưới xa hoa thường thấy của các ngôi sao hàng đầu, Ronaldo và Georgina lựa chọn một buổi lễ riêng tư với sự hiện diện của các thành viên trong gia đình. Chính Georgina từng chia sẻ rằng điều cô mong muốn là một khoảnh khắc thân mật bên người bạn đời và các con.

Tuy nhiên, sự giản dị của buổi lễ không đồng nghĩa với việc Georgina tiết chế niềm đam mê kim cương. Ngay trong ngày cưới, cô đã sử dụng những món trang sức thuộc bộ Garden of Kalahari, với giá trị được các nguồn tin ước tính ở mức hàng chục triệu USD. Tại Venice, người đẹp tiếp tục khiến công chúng choáng ngợp bằng một màn “chơi lớn” khác. Trước đó một ngày, cô còn xuất hiện với chiếc Hermès Birkin Himalaya cực hiếm được định giá khoảng 200.000 USD, kết hợp với trang phục mang phong cách táo bạo.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Nàng WAGs không chỉ có sắc vóc

Georgina từ lâu đã vượt qua hình ảnh đơn thuần là bạn đời của Cristiano Ronaldo. Cô xây dựng thương hiệu cá nhân với tư cách người mẫu, influencer và doanh nhân, đồng thời sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội. Phong cách của Georgina cũng trở thành một phần quan trọng trong hình ảnh cá nhân. Từ những bộ váy quyến rũ, trang sức cao cấp cho tới túi xách hàng hiệu, cô thường xuyên xuất hiện với những món đồ có giá trị khiến truyền thông quốc tế chú ý.

Đáng nói, Georgina không chỉ sử dụng thời trang để tạo sự chú ý. Cô còn là đại sứ của Chopard và từng xuất hiện tại Cannes 2026 với loạt trang sức cao cấp của thương hiệu này. Bởi vậy, cú hất tóc trên thảm đỏ Venice có thể chỉ kéo dài vài giây, nhưng lại hội tụ gần như đầy đủ những yếu tố làm nên sức hút của Georgina: nhan sắc, vóc dáng, phong thái tự tin và khả năng biến mỗi lần xuất hiện thành một màn trình diễn thời trang.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty