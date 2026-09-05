Hiệu ứng Messi quá khủng khiếp: Lời chia tay ĐT Argentina tạo cú bùng nổ trên MXH, tiếp cận 125 triệu người, qua 4 ngày vẫn chưa ngừng hot

Quyết định chia tay đội tuyển Argentina của Lionel Messi không chỉ khiến thế giới bóng đá chấn động mà còn tạo ra một làn sóng chưa từng có trên mạng xã hội.

Messi đã nói lời chia tay với đội tuyển Argentina, nhưng dường như sức ảnh hưởng của anh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngay sau khi thông tin về quyết định rời màu áo đội tuyển được công bố, mạng xã hội lập tức bùng nổ với hàng loạt bài đăng, lời tri ân, kỷ niệm và tranh luận xoay quanh siêu sao người Argentina.

Những con số được ghi nhận trong khoảng thời gian từ ngày 30/8 đến 2/9/2026 cho thấy quy mô đặc biệt của hiệu ứng này. Hơn 900.000 lượt đề cập đến Messi xuất hiện trên mạng xã hội, tạo ra 46 triệu lượt tương tác và tiếp cận khoảng 125 triệu người trên toàn cầu.

Đặc biệt, ngày 31/8, thời điểm Messi đưa ra thông báo, trở thành một trong những ngày sôi động nhất trên mạng xã hội Argentina. Khoảng 180.000 bài đăng liên quan đến quyết định của anh được ghi nhận chỉ trong một ngày. Con số này cao hơn gấp đôi mức thảo luận cao nhất từng xuất hiện trong thời gian diễn ra trận bán kết World Cup, vốn chỉ đạt khoảng 60.000 lượt đề cập.

Ảnh: Getty

Argentina bùng nổ vì lời chia tay của Messi

Tại Argentina, hiệu ứng Messi thậm chí còn rõ rệt hơn. Tổng cộng có khoảng 269.000 lượt đề cập liên quan đến quyết định của đội trưởng từng cùng đội tuyển chinh phục những danh hiệu lớn nhất. Lượng thảo luận này tạo ra 22,4 triệu lượt tương tác và tiếp cận trực tiếp khoảng 28 triệu người dùng. Argentina cũng bỏ xa những quốc gia khác trong bảng xếp hạng về mức độ trò chuyện xoay quanh Messi.

Đứng sau Argentina là Mỹ với 34.998 lượt đề cập, tiếp đến là Mexico với 25.139 lượt. Điều đó cho thấy câu chuyện về Messi không chỉ gây xúc động tại quê nhà mà còn lan rộng mạnh mẽ tới những cộng đồng người hâm mộ bóng đá ở nhiều khu vực khác.

Với hàng triệu người, Messi đã hiện diện trong đời sống bóng đá của họ suốt một thời gian dài. Vì thế, thông báo lần này không đơn thuần được nhìn nhận như quyết định chia tay của một cầu thủ. Nó giống như dấu chấm hết cho một chương bóng đá mà rất nhiều người đã lớn lên cùng.

Thư tay của Messi khi chia tay ĐT Argentina (Ảnh: IGNV)

Instagram ngập tràn những lời tri ân

Mỗi nền tảng mạng xã hội lại tạo ra một màu sắc khác nhau cho cuộc chia tay của Messi. Nếu X trở thành nơi diễn ra những cuộc tranh luận sôi nổi, Instagram lại là không gian dành cho những lời nhắn giàu cảm xúc. Các đồng đội, người thân và nhiều tên tuổi lớn của bóng đá thế giới lần lượt gửi lời tri ân tới Messi. Những bài đăng này tập trung nhiều vào hành trình của anh, từ những thời điểm khó khăn cho tới lúc trở thành thủ lĩnh đưa Argentina bước lên đỉnh cao.

Antonela Roccuzzo cũng là một trong những nhân vật có bài đăng tạo ảnh hưởng lớn. Thông điệp của cô xoay quanh hành trình mà Messi đã trải qua, từ những ngày tháng gian khó cho tới khi chạm tay vào những danh hiệu mà anh từng khao khát. Các đồng đội như Leandro Paredes và Nicolás Otamendi cũng chia sẻ cảm xúc trước viễn cảnh đội tuyển Argentina không còn Messi với chiếc áo số 10. Trong khi đó, những cầu thủ trẻ như Giuliano Simeone và Thiago Almada nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của Messi đối với thế hệ của họ.

Ảnh: Getty

Họ từng dõi theo Messi từ xa, coi anh như một thần tượng của tuổi thơ, trước khi có cơ hội bước vào phòng thay đồ và thi đấu bên cạnh người mà mình từng ngưỡng mộ. Maxi López cũng tập trung vào di sản mà Messi để lại, đặc biệt là khả năng vượt qua những giai đoạn khó khăn để vươn tới đỉnh cao.

X trở thành nơi tranh luận về “kỷ nguyên Messi”

Trên X, câu chuyện lại diễn biến theo hướng sôi động hơn. Bên cạnh những lời chia tay và hồi tưởng, người hâm mộ liên tục chia sẻ meme, những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp Messi và tranh luận về tương lai của đội tuyển Argentina.

Nhiều người xem quyết định của Messi như một sự kiện mang tính thế hệ. Đối với hàng triệu người hâm mộ, họ đã chứng kiến anh thi đấu trong gần như toàn bộ quãng đời của mình. Messi xuất hiện từ khi còn là một tài năng trẻ, rồi trở thành ngôi sao lớn, đội trưởng và cuối cùng là biểu tượng của bóng đá Argentina.

Ảnh: Getty

Bởi vậy, việc anh rời đội tuyển tạo ra cảm giác như một kỷ nguyên đang thực sự khép lại. Tuy nhiên, không phải tất cả phản ứng đều là những lời ca ngợi. Một số ý kiến trái chiều cũng nhanh chóng xuất hiện và góp phần đẩy cuộc thảo luận lên cao hơn.

Bình luận viên Mexico Álvaro Morales đặt câu hỏi về thành quả của Messi trong sự nghiệp đội tuyển, cho rằng cầu thủ người Argentina vẫn còn những điểm chưa đáp ứng được kỳ vọng về mặt kết quả. Tại Argentina, nhà báo Julia Mengolini cũng gây tranh luận khi đặt vấn đề về mức độ đau buồn mà quyết định của Messi tạo ra trong xã hội. Những quan điểm trái chiều này, dù gây tranh cãi, lại tiếp tục kéo thêm người dùng vào cuộc trò chuyện.

Messi chia tay đội tuyển nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn nguyên

Những con số về lượt đề cập, tương tác và độ phủ cho thấy một điều khá rõ: Messi không cần phải thi đấu để trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới. Chỉ một thông báo chia tay đã đủ tạo ra hơn 900.000 lượt đề cập và tiếp cận 125 triệu người trong vòng 4 ngày. Từ những lời tri ân xúc động của đồng đội, sự tiếc nuối của người hâm mộ cho tới các cuộc tranh luận và meme trên mạng xã hội, tất cả cùng tạo nên một bức tranh khổng lồ về tầm ảnh hưởng của Messi.

Một cầu thủ có thể kết thúc hành trình với đội tuyển, nhưng những ký ức mà anh để lại thì không dễ dàng biến mất. Và với Messi, những con số trên mạng xã hội đang cho thấy cuộc chia tay này có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều một lời tạm biệt với màu áo Argentina. Đó là khoảnh khắc một thế hệ nhận ra rằng cầu thủ mà họ đã dõi theo trong phần lớn cuộc đời mình đang thực sự bước sang chương cuối của hành trình đội tuyển.