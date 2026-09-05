Nhan sắc hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ

Phí Thanh Thảo từng gây chú ý với vẻ ngoài trong trẻo, nụ cười rạng rỡ và được người hâm mộ gọi là “hoa khôi bắn súng”. Sau khi thừa nhận can thiệp thẩm mỹ, nữ xạ thủ khiến nhiều người bất ngờ khi diện mạo thay đổi rõ rệt.

Những hình ảnh mới đây của hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo đang khiến nhiều người chú ý bởi sự thay đổi khá rõ trong diện mạo trước và sau khi can thiệp thẩm mỹ. Ở một khoảnh khắc mộc mạc ban đầu, cô nàng xuất hiện với mái tóc buộc gọn, nở nụ cười rạng rỡ và cầm trên tay lá cờ Việt Nam ăn mừng. Trong bức ảnh mới nhất, Phí Thanh Thảo mang đến hình ảnh nữ tính, trưởng thành hơn khi để tóc uốn thời thượng, diện áo trắng trễ vai và ôm một bó hoa lớn trong xế hộp.

Khi đặt hai hình ảnh cạnh nhau, có thể thấy rõ ràng, đường nét trên gương mặt Phí Thanh Thảo có phần thanh thoát, hài hòa hơn, đặc biệt là khu vực sống mũi. Đây cũng chính là điểm thay đổi mà nữ xạ thủ từng công khai chia sẻ khi nói về quyết định làm đẹp của bản thân.

Phí Thanh Thảo ở diện mạo mộc mạc (Ảnh: TTNV)

Phí Thanh Thảo sau khi can thiệp thẩm mỹ (Ảnh: TTNV)

Chỉ chỉnh một điểm, nhan sắc thăng hạng

Phí Thanh Thảo từng đăng tải hình ảnh so sánh diện mạo trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, đồng thời thẳng thắn cho biết cô chỉ can thiệp vào phần mũi. Nữ xạ thủ cho rằng ai cũng có nhu cầu làm đẹp và việc chỉnh sửa một điểm trên gương mặt giúp cô cảm thấy diện mạo trở nên hài hòa hơn.

So với hình ảnh trước đây, phần sống mũi của Phí Thanh Thảo hiện cao và gọn hơn, qua đó khiến tổng thể gương mặt trông thanh tú, sắc nét. Tuy nhiên, cô không lựa chọn thay đổi quá nhiều đường nét mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên vốn có.

Sự thay đổi này cũng giúp Phí Thanh Thảo có thêm nhiều khoảnh khắc đời thường ấn tượng. Khi diện trang phục nữ tính, trang điểm nhẹ và để tóc dài, cô mang vẻ ngoài dịu dàng, trưởng thành, khác với hình ảnh mạnh mẽ thường thấy khi khoác lên mình trang phục thi đấu.

Phí Thanh Thảo sau khi sửa mũi, gương mặt thanh thoát, xinh đẹp hơn (Ảnh: FBNV)

Từ “hotgirl bắn súng” đến nữ xạ thủ giàu thành tích

Không chỉ được quan tâm bởi ngoại hình, Phí Thanh Thảo còn là gương mặt trẻ nổi bật của thể thao Việt Nam. Sinh năm 2004 tại Hà Nội, cô từng có khoảng 6 năm tập luyện môn lặn trước khi chuyển hướng sang bắn súng.

Bén duyên với bộ môn này khoảng 5 năm, Phí Thanh Thảo nhanh chóng cho thấy năng khiếu và bản lĩnh thi đấu. Cô từng giành HCV nội dung súng trường 3 tư thế 50m nữ tại SEA Games 31, qua đó trở thành một trong những gương mặt được chú ý của đội tuyển bắn súng Việt Nam.

Tại SEA Games 33, nữ xạ thủ tiếp tục để lại dấu ấn khi đạt thành tích 627,6 điểm ở nội dung 10m súng trường hơi nữ, phá kỷ lục SEA Games. Cô cùng đồng đội sau đó giành HCB ở nội dung đồng đội.

Sở hữu thành tích thi đấu đáng chú ý cùng ngoại hình nổi bật, Phí Thanh Thảo từng được người hâm mộ gọi bằng biệt danh “hoa khôi bắn súng”. Sau khi công khai chuyện phẫu thuật mũi, cô càng nhận được nhiều sự quan tâm mỗi khi xuất hiện với diện mạo mới.

Ảnh: Phí Thanh Thảo

Ảnh: Phí Thanh Thảo

Ảnh: Phí Thanh Thảo

Ảnh: Phí Thanh Thảo

Từ cô gái trẻ sở hữu nét đẹp trong veo trên sân đấu, Phí Thanh Thảo hiện mang hình ảnh trưởng thành và nữ tính hơn. Việc chỉ thay đổi một chi tiết nhỏ trên gương mặt nhưng tạo ra khác biệt về tổng thể cũng khiến hành trình thay đổi diện mạo của nữ xạ thủ nhận được nhiều sự chú ý.