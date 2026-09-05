Công Phượng tái xuất V.League, HLV Nguyễn Việt Thắng nói: "Tôi không chọn sai người"

Công Phượng tái xuất V.League, HLV Nguyễn Việt Thắng dành lời khen đặc biệt về bản lĩnh.

Sau 3 mùa giải vắng bóng tại giải đấu số một Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã chính thức tái xuất V.League trong màu áo CLB Đồng Nai tại vòng mở màn mùa giải 2026/27. Dù đội nhà phải nhận thất bại 0-2 trước Thể Công Viettel tối ngày 4/9, sự xuất hiện cùng tấm băng đội trưởng trên tay của chân sút sinh năm 1995 vẫn để lại nhiều dấu ấn đậm nét.

Do không có quá trình chuẩn bị cùng CLB Đồng Nai ngay từ đầu mùa, Công Phượng không được đăng ký đá chính. HLV Nguyễn Việt Thắng tỏ ra cẩn trọng khi quyết định cất anh trên băng ghế dự bị và chỉ tung vào sân trong hiệp hai. Mặc dù vậy, màn trình diễn đầy năng nổ của chân sút xứ Nghệ đã mang lại sự bất ngờ lớn cho BHL.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Nguyễn Việt Thắng thừa nhận sự kinh ngạc trước bản lĩnh của học trò: “Bắt đầu mùa giải, cậu ấy không có sự chuẩn bị cùng đội. Tôi không dám để cậu ấy đá trước, nhưng khi vào sân, cậu ấy thể hiện và làm tôi bất ngờ với bản lĩnh thi đấu”.

Công Phượng vào sân từ ghế dự bị và đeo băng đội trưởng (Ảnh: FPT Play)

Quyết định trao băng thủ lĩnh cho Công Phượng ngay trong ngày anh trở lại V.League cũng nhận được sự đồng thuận lớn. HLV trưởng CLB Đồng Nai khẳng định ông hoàn toàn tin tưởng vào lựa chọn này:

“Tôi tin trao băng đội trưởng cho Công Phượng là không sai người. Tôi muốn cậu ấy giữ vững điều đó để dẫn dắt tập thể này”.

Trận đấu chào V.League của Công Phượng diễn ra trong bối cảnh vô cùng khốc liệt khi Đồng Nai phải đối đầu với đương kim á quân Thể Công Viettel. Thậm chí, đội chủ nhà rơi vào thế bất lợi lớn khi chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân. Dẫu vậy, HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn hài lòng với thái độ thi đấu không bỏ cuộc của các học trò, đặc biệt là trong 60 phút đầu kiểm soát bóng tốt.

Nói về tinh thần của toàn đội cũng như các tình huống gây tranh cãi về công tác trọng tài, nhà cầm quân trẻ tuổi chia sẻ thẳng thắn:

“Bóng đá thì không có chữ nếu. Tham gia cuộc chơi thì luôn khốc liệt. Tôi thích thái độ dám đương đầu của các cầu thủ khi đối đầu với đương kim á quân, có tuyển quốc gia, Việt kiều. Đội tôi không có gì nhưng dám đối đầu sòng phẳng, không bỏ cuộc. Tôi hy vọng họ giữ thái độ đó hết giải. V.League với tôi chẳng có gì khốc liệt cả”. Ông cũng bày tỏ sự tôn trọng tuyệt đối với quyết định không thổi phạt đền của tổ trọng tài sau khi đã VAR can thiệp.

HLV Nguyễn Việt Thắng dành lời khen cho Công Phượng (Ảnh: VPF)

Dù bỏ lỡ một số cơ hội ăn bàn rõ rệt, HLV Nguyễn Việt Thắng đã dành những lời động viên ý nghĩa cho hàng công:

“Tôi hay nói với các em là tiền đạo sợ nhất là không có cơ hội để bỏ lỡ. Còn có cơ hội bỏ lỡ là rất gần bàn thắng rồi. Chỉ cần nỗ lực, chạy chỗ tốt thì bàn thắng sẽ đến”.

Khép lại trận đấu khởi đầu mùa giải đầy thử thách, vị thuyền trưởng của CLB Đồng Nai tin tưởng sự quyết tâm và thái độ chiến đấu hết mình của các cầu thủ sẽ tiếp tục được duy trì xuyên suốt 25 vòng đấu còn lại tại V.League 2026/27.