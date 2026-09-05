Vừa đưa Duy Mạnh sang Mỹ phẫu thuật chấn thương, “công chúa béo” Quỳnh Anh đã gặp ngay sự cố

Vừa đồng hành cùng ông xã sang Mỹ để điều trị chấn thương, Quỳnh Anh đã phải lên tiếng cầu cứu khi tài khoản gặp sự cố. Đây không phải lần đầu nàng WAG nổi tiếng rơi vào tình cảnh lao đao vì các vấn đề liên quan đến tài khoản mạng xã hội.

Sang Mỹ chăm chồng, Quỳnh Anh bất ngờ báo mất tài khoản

Sau hành trình dài sang Mỹ cùng Duy Mạnh chữa chấn thương, Quỳnh Anh mới đây tiếp tục cập nhật cuộc sống của hai vợ chồng tại xứ cờ hoa. Mới nhất, nàng WAG chia sẻ hình ảnh Duy Mạnh đang đứng giữa một khu phố vắng người, phía sau là những tòa nhà cao tầng mang kiến trúc đặc trưng của khu trung tâm.

Nam cầu thủ diện trang phục khá đơn giản gồm áo phông trắng, quần short, giày thể thao và đội mũ lưỡi trai. Duy Mạnh dang rộng hai tay, thoải mái tạo dáng giữa khung cảnh mới. Với thể trạng vào thời điểm Quỳnh Anh chia sẻ, có thể thấy Duy Mạnh vẫn chưa bước vào ca phẫu thuật sụn chêm đầu gối - chấn thương khiến anh và vợ phải sang Mỹ chữa trị.

Quỳnh Anh đồng hành khi sang Mỹ phẫu thuật chấn thương (Ảnh: Quỳnh Anh)

Tuy nhiên, điều khiến người theo dõi chú ý hơn cả lại nằm ở dòng chữ được Quỳnh Anh đính kèm ảnh, thông báo việc cô vừa gặp sự cố với tài khoản Facebook cá nhân. Trong bối cảnh đang ở Mỹ để chăm sóc Duy Mạnh sau chuyến bay dài, việc mất quyền truy cập mạng xã hội rõ ràng là một tình huống không mấy dễ chịu. Bởi đây là kênh chính mà Quỳnh Anh dùng để tương tác và cập nhật tình hình của cả hai khi ở nước ngoài.

Chuyến đi lần này của vợ chồng Duy Mạnh vốn không phải một kỳ nghỉ. Tối 29/8, cả hai tạm xa hai con nhỏ để sang Mỹ, nơi trung vệ sinh năm 1996 sẽ điều trị và phẫu thuật chấn thương sụn chêm đầu gối. Theo thông tin mới nhất, Duy Mạnh đã phẫu thuật thành công.

Ảnh: FBNV

Vợ Duy Mạnh từng nhiều lần lao đao vì tài khoản mạng xã hội

Đáng chú ý, sự cố lần này gợi lại một câu chuyện từng khiến Quỳnh Anh khốn đốn năm ngoái. Khi đó, tài khoản TikTok của Quỳnh Anh bị hacker chiếm dụng. Duy Mạnh đã phải liên tục lên tiếng cảnh báo người theo dõi không tương tác với tài khoản bị hack, bởi hacker có thể lợi dụng lượng người theo dõi lớn của Quỳnh Anh để quảng cáo hoặc lừa đảo. Thậm chí Quỳnh Anh còn phải đăng lời cầu cứu hacker và cho biết sẵn sàng trả tiền chuộc nếu đối phương đưa ra mức giá hợp lý.

Những sự cố liên tiếp khiến câu chuyện bảo mật tài khoản của Quỳnh Anh nhiều lần trở thành đề tài được chú ý. Đặc biệt, với vai trò là một người nổi tiếng, một người hoạt động kinh doanh và quảng cáo trên mạng xã hội, việc mất quyền kiểm soát tài khoản không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân mà còn có nguy cơ khiến người theo dõi bị lừa.

Ảnh: FBNV

Không chỉ bị hack, Quỳnh Anh còn nhiều lần bị mạo danh

Một vấn đề khác mà bà xã Duy Mạnh từng phải đối mặt là tình trạng bị lập tài khoản giả mạo. Năm 2024, một fanpage sử dụng tên và hình ảnh của Quỳnh Anh đã đăng tải những nội dung khiến nhiều người tưởng rằng đó là phát ngôn chính chủ của cô. Có bài viết thu hút hơn 1.000 lượt thích trước khi được xác định là tài khoản giả. Đáng chú ý, fanpage này sử dụng lại hình ảnh và video từ tài khoản thật của Quỳnh Anh rồi thay đổi nội dung chú thích để tạo cảm giác như chính nàng WAG đang chia sẻ.

Đến năm 2025, Quỳnh Anh tiếp tục phải cảnh báo về một fanpage mạo danh mình sau khi tài khoản này đăng bài được cho là cô lên tiếng đáp trả những bình luận về phong cách ăn mặc. Thực tế, đó không phải phát ngôn của bà xã Duy Mạnh. Có thể thấy, bên cạnh những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội, Quỳnh Anh cũng không ít lần phải xử lý những rắc rối liên quan đến danh tính trực tuyến.