Duy Mạnh dính chấn thương gì?

Duy Mạnh phải sang Mỹ phẫu thuật chấn thương.

Bóng đá Việt Nam tiếp tục đón nhận tin không vui khi trung vệ trụ cột Đỗ Duy Mạnh phải sang Mỹ phẫu thuật nhằm điều trị dứt điểm chấn thương sụn chêm đầu gối. Chấn thương khiến ngôi sao của CLB Hà Nội phải ngồi ngoài ít nhất 6 tháng, đồng thời chính thức lỡ hẹn với hai chiến dịch quốc tế vô cùng quan trọng của đội tuyển Việt Nam là FIFA ASEAN Cup 2026 và VCK Asian Cup 2027. Dính chấn thương từ giai đoạn cuối mùa giải trước và dừng thi đấu từ cuối tháng 4/2026, Duy Mạnh đã không thể có tên trong danh sách đăng ký lượt đi V.League 2026/2027 của HLV Harry Kewell.

Duy Mạnh chấn thương phải sang Mỹ phẫu thuật (Ảnh: MD)

Đối với các cầu thủ, tổn thương sụn chêm từ lâu đã được xem là một trong những "cơn ác mộng" dai dẳng và ám ảnh nhất nhất. Do đặc thù môn bóng đá đòi hỏi cầu thủ phải liên tục bứt tốc, xoay gối đổi hướng đột ngột hay hứng chịu các va chạm trực diện, phần sụn này chịu áp lực cực lớn và rất dễ bị xé rách hoặc vỡ. Để khắc phục, phương pháp tối ưu là phẫu thuật nội soi nhằm khâu phục hồi hoặc loại bỏ phần sụn hỏng, kéo theo quá trình phục hồi chức năng phức tạp kéo dài từ 3 đến 6 tháng.

Nhìn lại quá khứ, trường hợp của Đỗ Duy Mạnh chỉ là một nốt trầm tiếp nối trong danh sách dài các ngôi sao bóng đá Việt Nam từng bị chấn thương sụn chêm bào mòn thể lực và gián đoạn sự nghiệp. Điển hình nhất phải kể đến hậu vệ Đoàn Văn Hậu, người dính chấn thương sụn chêm ngoài gối phải nghiêm trọng từ cuối năm 2020. Văn Hậu đã phải trải qua nhiều lần phẫu thuật tại Việt Nam cũng như Hàn Quốc, tốn không ít thời gian lận đận tìm lại cảm giác bóng. Tương tự, trung vệ Trần Đình Trọng cũng từng gánh chịu di chứng rách sụn chêm ngoài dồn tụ do vội vã tái xuất khi dây chằng chưa hoàn toàn bình phục. Xa hơn nữa, tiền vệ tài hoa Nguyễn Tuấn Anh từng bị vỡ sụn chêm kèm đứt dây chằng khi mới 17 tuổi, mở đầu cho chuỗi ngày kiên cường chiến đấu với hàng loạt chấn thương khớp gối. Mới đây nhất, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn cũng phải lên bàn mổ xử lý di chứng sụn chêm vào tháng 8/2025 sau thời gian dài thi đấu cống hiến.

Việc CLB Hà Nội quyết định đưa Đỗ Duy Mạnh sang Mỹ phẫu thuật, cho thấy sự đầu tư lớn cùng cam kết đặt sự nghiệp lâu dài của cầu thủ lên hàng đầu. Mặc dù phải chấp nhận cái giá đắt là sự xáo trộn lực lượng ở cả hai cấp độ đội tuyển và câu lạc bộ trong ngắn hạn, đây vẫn là nước đi mang tính chiến lược và bắt buộc. Một ca phẫu thuật triệt để cùng lộ trình hồi phục chuẩn quốc tế là điều kiện cần để giúp Duy Mạnh được chữa trị một cách trọn vẹn, sẵn sàng trở lại cống hiến cho bóng đá Việt Nam trong những chặng đường tương lai.