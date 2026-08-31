Quang Hải hôn rồi nựng má Chu Thanh Huyền

Quang Hải cưng yêu vợ hết cỡ.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận tranh Siêu cúp Quốc gia khép lại với chiến thắng giòn giã của CLB Công an Hà Nội 5-0 CLB CA TP.HCM trên sân vận động Hàng Đẫy, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã mang đến một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc của đêm trao giải. Không chỉ ăn mừng cùng các đồng đội, thủ quân của CAHN lập tức tìm về phía gia đình nhỏ, tháo chiếc huy chương vàng vừa nhận để trao lại cho bà xã Chu Thanh Huyền, kèm theo nụ hôn ngọt ngào và hành động nựng má đầy âu ếm trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả.

Hành động ngọt ngào của Quang Hải dành cho vợ

Quang Hải nựng má vợ cực đáng yêu

Hành động tràn ngập sự cưng chiều của chàng cầu thủ mang áo số 19 nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút ống kính truyền thông và gây xôn xao mạng xã hội. Khi thấy vợ bước xuống sân, anh dịu dàng cẩn thận quàng tấm huy chương danh giá lên cổ cô. Ngay sau đó, tiền vệ sinh năm 1997 ôm lấy gương mặt Chu Thanh Huyền, trao cho cô nụ hôn đầy tình cảm và nhẹ nhàng nựng má vợ.

Khoảnh khắc đơn sơ nhưng đong đầy tình cảm này thể hiện rõ sự trân trọng tuyệt đối mà Quang Hải dành cho người bạn đời. Tấm huy chương vàng Siêu cúp là phần thưởng cao quý cho những nỗ lực kiên cường trên sân bóng, nhưng việc trân trọng trao nó cho vợ như khẳng định mọi chiến thắng trên thảm cỏ đều có dấu ấn và công sức của người hậu phương.

Vợ con đến sân cổ vũ Quang Hải

Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã cùng nhau trải qua hành trình yêu đương lặng lẽ nhưng bền bỉ. Mối quan hệ của cặp đôi bắt đầu từ năm 2021, nhưng họ chọn cách giữ kín đời tư trước truyền thông trong một thời gian dài để bảo vệ tình yêu khỏi những ồn ào không đáng có. Đến đầu năm 2024, một đám cưới hoành tráng được tổ chức trong sự chúc phúc của đông đảo người hâm mộ và giới cầu thủ. Tổ ấm nhỏ càng thêm viên mãn khi vào giữa năm 2024, cặp đôi chính thức đón con trai đầu lòng – bé Lido (Nguyễn Quang Minh).

Sự xuất hiện của Chu Thanh Huyền và bé Lido đã mang đến bước ngoặt lớn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp của Quang Hải. Từ một ngôi sao trẻ tài hoa anh dần trưởng thành, chín chắn và đềm đằm hơn trông thấy. Bản lĩnh của người đàn ông trụ cột gia đình giúp anh duy trì trạng thái tâm lý ổn định, vượt qua những giai đoạn áp lực thi đấu.

Quang Hải cách đây vài ngày khoe ảnh tổ chức sinh nhật cho vợ

Ở chiều ngược lại, Chu Thanh Huyền luôn thể hiện hình ảnh một người vợ hậu thuẫn hết lòng cho sự nghiệp của chồng. Bất chấp công việc kinh doanh bận rộn và nhiệm vụ chăm sóc con nhỏ, cô thường xuyên có mặt trên các khán đài từ sân Hàng Đẫy đến các sân vận động trong và ngoài nước để tiếp lửa cho Quang Hải trong từng trận đấu quan trọng.

Ảnh: FBNV