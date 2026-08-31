Mbappé nắm tay mỹ nhân Ester Expósito tình tứ giữa ánh flash chói loà và sự bám đuổi của phóng viên, lời chúc mừng đám cưới Ronaldo và Georgina gây chú ý

Kylian Mbappé và Ester Expósito thu hút sự chú ý khi xuất hiện bên nhau tại Madrid. Trong lúc cả hai ngày càng thoải mái công khai tình cảm, tiền đạo Real Madrid lại bất ngờ giữ im lặng khi bị phóng viên hỏi thẳng về chuyện kết hôn.

Trong những hình ảnh mới nhất được ghi lại tại Madrid, cặp đôi Kylian Mbappé và Ester Expósito xuất hiện khá thoải mái bên nhau. Người đẹp Tây Ban Nha diện một thiết kế màu be ánh kim dạng halter, để lộ phần vai và eo, trong khi Mbappé mặc áo phông màu kem đơn giản. Cả hai giữ vẻ tự nhiên khi cùng di chuyển trên phố.

Một khoảnh khắc khác cho thấy Mbappé nắm tay Ester Expósito tình tứ bước đi giữa ánh đèn flash nháy chói sáng và sự bám đuổi của phóng viên. Mỹ nhân Ester Expósito tỏ ra khá ngại ngùng, cô liên tục đưa tay che mặt còn siêu sao bóng đá bên cạnh lại khá thoải mái.

Đáng chú ý, chính trong lần xuất hiện này, Mbappé đã rơi vào một tình huống khá bất ngờ. Một nữ phóng viên cố tiếp cận Mbappé, hỏi tiền đạo người Pháp về đám cưới của Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez. Mbappé đáp ngắn gọn và lịch sự: “Điều tốt đẹp nhất dành cho họ".

Nhưng ngay sau đó, câu hỏi được chuyển hướng sang chuyện riêng của Mbappé: “Anh sẽ là người tiếp theo chứ?”. Trước câu hỏi liên quan trực tiếp đến khả năng kết hôn, Mbappé không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Ngôi sao người Pháp chỉ giữ im lặng và tiếp tục bước đi. Khi phóng viên tiếp tục hỏi về Ester cũng như chuyện tình cảm của hai người, Mbappé vẫn không xác nhận hay phủ nhận.

Ảnh: Europa Presss

Ảnh: Europa Presss

Ảnh: Europa Presss

Phản ứng này lập tức khiến khoảnh khắc trở nên đáng chú ý, nhất là trong bối cảnh Mbappé và Ester đang có những dấu hiệu ngày càng công khai hơn về mối quan hệ. Cả hai gần đây liên tục xuất hiện cùng nhau tại Madrid, từ những buổi hẹn hò riêng tư cho đến các khoảnh khắc sánh bước trên phố.

Đặc biệt, chỉ ít giờ sau những hình ảnh dạo phố, Ester còn xuất hiện trên khán đài sân Santiago Bernabéu theo dõi Mbappé thi đấu cho Real Madrid trước Málaga. Cô được máy quay ghi lại khoảnh khắc ăn mừng khi tiền đạo người Pháp ghi bàn.

Dù vậy, Mbappé vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận nào về kế hoạch kết hôn. Sự im lặng trước câu hỏi “bao giờ đến lượt anh” vì thế càng khiến người hâm mộ tò mò về bước tiếp theo trong chuyện tình cảm của chân sút người Pháp.