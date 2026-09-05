Mbappe thành "tội đồ" trong thất bại của Real Madrid

Mbappe sút hỏng penalty phút bù giờ, Real Madrid thua sốc Real Betis.

Rạng sáng 5/9, cú sốc lớn đã xảy ra tại vòng 4 La Liga khi Real Madrid nhận thất bại tối thiểu 0-1 trong chuyến làm khách trước Real Betis. Kylian Mbappe trở thành tâm điểm của sự thất vọng khi thi đấu mờ nhạt và bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa đắt giá trên chấm 11m ở những phút bù giờ.

Trận đấu trên sân La Cartuja chứng kiến kịch bản điên rồ dành cho thầy trò HLV Jose Mourinho. Dù tạo ra sức ép nghẹt thở và sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 3,16, các chân sút đội khách lại hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng. Màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Álvaro Valles bên phía Real Betis cùng sự vô duyên của các ngôi sao tấn công đã khiến Real Madrid phải trả giá đắt.

Trọng tâm của mọi sự chú ý dồn vào Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp trải qua một ngày thi đấu thiếu cảm giác bóng khi liên tục để cơ hội trôi qua trước mũi giày. Đỉnh điểm của sự thất vọng diễn ra ở phút bù giờ cuối trận. Sau khi Vinicius Junior mang về quả phạt đền quý như vàng, Mbappe lại không đánh bại được thủ môn Álvaro Valles trên chấm 11m, bỏ lỡ cơ hội giật lại 1 điểm cho đội nhà.

Mbappe sút hỏng penalty (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Tình huống này cũng châm ngòi cho tranh cãi dữ dội khi công nghệ VAR phát hiện cầu thủ Betis đã xâm nhập vòng cấm trước khi tiền đạo mang áo số 9 tung cú sút. Tuy nhiên, sau khi trao đổi với tổ cố vấn, trọng tài chính vẫn kiên quyết không cho Real Madrid thực hiện lại quả đá phạt.

Trước đó, Real Betis đã trừng phạt sự phung phí của đội khách ở phút 81. Xuất phát từ quả phạt góc, Nelson Deossa bật cao đánh đầu khiến Thibaut Courtois không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện để Troy Parrott băng vào dứt điểm cận thành mở tỷ số. Đội bóng Hoàng gia nỗ lực dâng cao ở những phút còn lại và Carlos Espi đã đưa được bóng vào lưới ở phút 87, song bàn thắng nhanh chóng bị từ chối do lỗi việt vị.

Thất bại cay đắng 0-1 không chỉ cắt đứt chuỗi trận toàn thắng của Real Madrid, mà còn khiến họ đứng trước nguy cơ bị Barcelona nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng La Liga.