Paparazzi "tóm dính" cậu cả nhà Beckham - Brooklyn cùng vợ xuất thân nhà tỷ phú quấn quýt ở Venice

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz thu hút sự chú ý khi xuất hiện tình tứ tại Venice, Italy, trong thời điểm nữ diễn viên chuẩn bị nhận giải “Rising Star” tại Kineo Awards.

Mới đây, paparazzi đã "tóm dính" vợ chồng con cả nhà Beckham - Brooklyn Beckham và Nicola Peltz - đang tận hưởng buổi tối bên nhau sau khi đặt chân tới Venice. Cặp đôi cùng thưởng thức vang đỏ, liên tục dành cho đối phương những cử chỉ thân mật.

Trong một khoảnh khắc đầy tình cảm, Brooklyn áp sát và âu yếm cổ vợ. Cả hai vô cùng thoải mái tận hưởng khoảng thời gian riêng tư giữa không khí nhộn nhịp của thành phố Venice. Nicola lựa chọn phong cách thời trang khá đơn giản nhưng nổi bật với quần jeans cạp trễ, áo ba lỗ màu đen và kính râm hàng hiệu. Brooklyn cũng giữ phong cách đời thường với áo phông trắng và quần short kaki.

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Nicola Peltz chuẩn bị được vinh danh

Chuyến đi tới Venice lần này diễn ra ngay trước thời điểm Nicola Peltz nhận giải “Rising Star” tại Kineo Awards. Dù giải thưởng được trao trong thời gian diễn ra Liên hoan phim Venice, Kineo Awards không phải một hạng mục chính thức thuộc Liên hoan phim Venice. Sự kiện được tổ chức bởi Hiệp hội Văn hóa Kinéo và đã được duy trì từ năm 2002.

Đáng chú ý, danh hiệu “Rising Star” được trao cho Nicola dù cô đã có khoảng 20 năm hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Nicola bắt đầu đóng phim từ khi còn nhỏ và trong những năm gần đây ngày càng mở rộng vai trò trong ngành điện ảnh.

Không chỉ diễn xuất, Nicola còn thử sức ở nhiều vị trí phía sau máy quay. Cô từng tự bỏ vốn, viết kịch bản, đạo diễn và đóng chính trong bộ phim Lola. Nữ diễn viên cũng góp mặt trong một số tác phẩm như The Last Airbender, Transformers: Age of Extinction, Bates Motel, Holidate và Welcome to Chippendales.