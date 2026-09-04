Tình cảm gia đình Beckham hiện tại sau gần 2 năm cậu cả Brooklyn dứt áo rời đi cùng nữ thừa kế nhà tỷ phú

Một buổi tối sinh nhật, một bữa ăn xa hoa và những cái ôm tưởng như rất bình thường lại vô tình cho thấy rõ nhất tình trạng hiện tại của gia đình Beckham.

Cậu hai nhà Beckham - Romeo Beckham vừa đón sinh nhật tuổi 24 tại London bằng một buổi tối đặc biệt cùng bố - David Beckham, mẹ - Victoria Beckham, các em và bạn gái Kim Turnbull. Gia đình lựa chọn Tuna Fight Club ở Notting Hill, nơi tổ chức trải nghiệm cắt cá ngừ trực tiếp với mức giá 250 bảng Anh/người.

Trong những hình ảnh được Romeo chia sẻ, Victoria vòng tay ôm con trai đầy tình cảm. Ở một khoảnh khắc khác, David cũng thân mật khoác tay lên vai Romeo. Không phải những sự kiện lớn hay những bức ảnh được sắp đặt cầu kỳ, chính những cử chỉ đời thường ấy lại cho thấy sự gắn kết giữa bố mẹ và các con nhà Beckham.

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Romeo còn được bạn gái Kim Turnbull đồng hành trong buổi tối. Cô chia sẻ hình ảnh anh đứng bên con cá ngừ khổng lồ, đeo găng tay và tham gia cùng đầu bếp trong màn cắt cá. Sau bữa tối, Romeo được chuẩn bị một tháp bánh bông lan phủ pháo sáng và có khoảnh khắc ngọt ngào bên Kim.

Ảnh: IGNV

Nhưng đằng sau một sinh nhật tràn ngập tiếng cười, sự vắng mặt của một thành viên lại trở thành điều khó bỏ qua. Brooklyn Beckham, con cả của David và Victoria, không xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật của em trai. Đây cũng không phải lần đầu anh vắng mặt trong những dịp gia đình quan trọng.

Rạn nứt giữa Brooklyn và gia đình Beckham đã kéo dài nhiều năm và trở nên công khai hơn trong thời gian gần đây. Tháng 1/2026, Brooklyn lần đầu lên tiếng trực tiếp về mối quan hệ với bố mẹ, tuyên bố anh không muốn hòa giải và cáo buộc gia đình đã kiểm soát câu chuyện về anh trên truyền thông. Những cáo buộc này là quan điểm từ phía Brooklyn, trong khi David và Victoria không công khai xác nhận các cáo buộc đó.

Từ đó, những cuộc đoàn tụ gia đình vốn từng là hình ảnh quen thuộc của nhà Beckham ngày càng thiếu đi người con cả. Mùa hè năm nay, Romeo cùng bố mẹ và các thành viên khác trở về sau chuyến du ngoạn châu Âu trên siêu du thuyền của gia đình. Brooklyn tiếp tục không tham gia kỳ nghỉ hè thường niên, năm thứ hai liên tiếp. Thay vào đó, anh dành thời gian cùng vợ Nicola Peltz - nữ thừa kế nhà tỷ phú Peltz và xuất hiện trên du thuyền của cha đỡ đầu Elton John ngoài khơi nước Pháp.

Trong khi đó, ở phía gia đình Beckham, những thành viên còn lại dường như vẫn duy trì sự gắn bó rất rõ ràng. Ngày Romeo sinh nhật, David đăng những bức ảnh con trai từ thời thơ ấu và dành cho anh những lời đầy tự hào. Victoria cũng gọi Romeo là người có “trái tim lớn” và nhấn mạnh sự tử tế, tôn trọng mà con trai dành cho những người xung quanh.

Cruz và Harper cùng gửi lời chúc sinh nhật đầy tình cảm đến anh hai Romeo (Ảnh: IGNV)

Harper, cô con gái út, thậm chí gọi Romeo là “một trong những hình mẫu lớn nhất” trong cuộc đời mình. Cô nói mình may mắn khi có anh trai và không biết bản thân sẽ ra sao nếu thiếu anh. Cruz cũng góp mặt trong chuỗi lời chúc bằng một bức ảnh thời thơ ấu với Romeo. Trước đó, David, Victoria, Romeo và Harper còn cùng xuất hiện trong đám đông để cổ vũ Cruz biểu diễn cùng ban nhạc The Breakers tại Reading Festival.

Nhìn vào những khoảnh khắc ấy, có thể thấy gia đình Beckham hiện tại vẫn có những sợi dây tình cảm rất chặt chẽ giữa các thành viên đang ở bên nhau. David và Victoria vẫn công khai thể hiện tình yêu dành cho các con. Romeo và Cruz duy trì sự thân thiết của anh em. Harper dành cho các anh trai sự ngưỡng mộ đặc biệt. Những dịp sinh nhật, kỳ nghỉ hay sự kiện quan trọng vẫn là lúc các thành viên quây quần và ủng hộ nhau.

Gia đình Beckham đã vắng bóng Brooklyn gần 2 năm nay (Ảnh: Getty)

Chỉ có điều, bức tranh gia đình từng luôn đủ cả sáu người giờ đây đã xuất hiện một khoảng trống. Brooklyn từng là cậu bé đầu tiên đưa cái tên Beckham bước vào thế hệ tiếp theo. Anh từng xuất hiện cùng bố mẹ và các em trong vô số sự kiện, từ những buổi ra mắt, kỳ nghỉ gia đình cho tới các dịp đặc biệt. Thế nhưng hiện tại, anh đã xây dựng cuộc sống riêng bên Nicola Peltz tại Mỹ và công khai cho biết mình không muốn nối lại quan hệ với gia đình.

Điều đáng chú ý là David và Victoria vẫn không biến những dịp đoàn tụ của gia đình thành nơi công khai tranh cãi về Brooklyn. Thay vào đó, những gì công chúng nhìn thấy chủ yếu vẫn là hình ảnh họ dành tình cảm cho những người con đang ở bên mình.

Có thể gia đình Beckham chưa thể trở lại như trước. Cũng có thể câu chuyện giữa Brooklyn và bố mẹ vẫn còn nhiều điều chưa được giải quyết. Nhưng qua sinh nhật Romeo, một điều vẫn hiện lên khá rõ: bất chấp khoảng cách với cậu con cả, những mối quan hệ còn lại trong gia đình vẫn được duy trì bằng những lời chúc, những cái ôm, những kỳ nghỉ và sự hiện diện bên nhau.