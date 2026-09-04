Visual sexy, ngọt ngào của bạn gái 'thanh mai trúc mã' khiến "thánh meme" Haaland say đắm

Isabel Haugseng Johansen khiến MXH chú ý với loạt ảnh đời thường đầy nữ tính, khoe visual quyến rũ nhưng vẫn có nét nũng nịu, ngọt ngào. "Thánh meme” Haaland nhanh chóng để lại bình luận say đắm trước màn lên đồ của bạn gái.

Nàng WAG Isabel Haugseng Johansen vừa gây chú ý với loạt khoảnh khắc tạo dáng nàng thơ bên khung cửa sổ ngập nắng. Không cần bối cảnh cầu kỳ, bạn gái Haaland vẫn thu hút ánh nhìn nhờ nhan sắc nổi bật và thần thái vừa quyến rũ vừa có chút tinh nghịch.

Trong bộ ảnh, Isabel ngồi trên bệ cửa sổ, hai tay vòng quanh đầu gối và hướng ánh mắt thẳng về phía ống kính. Người đẹp diện váy hai dây màu đen, để lộ bờ vai và cánh tay thanh mảnh. Mái tóc nâu được tạo kiểu bồng bềnh, ôm nhẹ lấy gương mặt xinh đẹp, trong khi lớp trang điểm tông nâu ấm cùng đôi môi đỏ cam càng làm đường nét của cô thêm sắc sảo.

Ở góc chụp cận cảnh, Isabel khoe trọn gương mặt càng ấn tượng với đôi mắt được nhấn nhẹ, sống mũi thanh tú và mái tóc nâu ngang vai uốn cong tự nhiên. Chiếc vòng cổ đính đá mảnh cùng những món trang sức tinh tế tạo điểm nhấn cho diện mạo sang trọng. Bộ ảnh mang đến cảm giác vừa mềm mại, nữ tính vừa có chút sexy nũng nịu, khác với hình ảnh thường thấy của Isabel khi xuất hiện trên khán đài cổ vũ bạn trai siêu sao.

Ảnh: Isabellaa

Ảnh: Isabellaa

Ảnh: Isabellaa

Đi cùng loạt ảnh, Isabel viết dòng chú thích ngắn gọn: “Trái tim thập niên 90” kèm một biểu tượng trái tim, thu hút hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận từ người hâm mộ. Trong số đó nổi bật nhất chính là màn tương tác từ Erling Haaland, với ba biểu tượng trái tim thể hiện tình yêu dành cho bạn gái "thanh mai trúc mã".

Ảnh: Isabellaa

Mối tình từ sân bóng quê nhà

Isabel không phải một WAGs chỉ được biết đến nhờ chuyện tình với ngôi sao Manchester City. Cô và Haaland có mối liên kết đặc biệt từ thời thơ ấu khi cả hai cùng lớn lên tại Bryne, Na Uy và từng chơi bóng ở câu lạc bộ địa phương Bryne FK. Isabel bắt đầu chơi cho đội nữ của CLB từ năm 13 tuổi.

Hai người công khai hẹn hò vào năm 2021. Chính Haaland từng kể rằng Isabel là người chủ động liên lạc với anh trước khi mối quan hệ chuyển sang chuyện tình cảm. Dù vậy, chuyện tình của họ vẫn được giữ tương đối kín tiếng trong nhiều năm.

Isabel từng chia sẻ rằng Haaland là một phần quen thuộc trong cuộc sống của cô từ rất lâu. Cả hai cùng xuất thân từ một thị trấn nhỏ, cùng có tình yêu với bóng đá và từng chơi bóng tại cùng một CLB. Chính sự tương đồng ấy tạo nên câu chuyện tình được ví như “thanh mai trúc mã” giữa hai người.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Getty

Từ một cô gái từng chơi bóng tại quê nhà, Isabel hiện ngày càng được chú ý với vai trò người sáng tạo nội dung và gương mặt thời trang. Cô từng xuất hiện trên trang bìa tạp chí KK của Na Uy và trở thành đại sứ cho thương hiệu trang sức Langgaard, đồng thời xây dựng hình ảnh riêng trên mạng xã hội.

Từ nàng WAG kín tiếng đến gương mặt thời trang

Trong thời gian gần đây, Isabel xuất hiện trước công chúng thường xuyên hơn. Cô từng đồng hành cùng Haaland tại World Cup 2026, chia sẻ những khoảnh khắc cổ vũ đội tuyển Na Uy và gây chú ý với các lựa chọn thời trang trong ngày thi đấu.

Tuy nhiên, người đẹp vẫn cố gắng giữ ranh giới nhất định giữa cuộc sống riêng và hình ảnh trước công chúng. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, Isabel cho biết cô muốn bảo vệ gia đình nhưng đồng thời cũng muốn mọi người có cơ hội hiểu rõ hơn về con người mình.

Haaland và Isabel đã đón con trai đầu lòng vào tháng 12/2024. Sau khi trở thành bố, Haaland từng chia sẻ rằng cuộc sống gia đình giúp anh có thể tách mình khỏi bóng đá tốt hơn khi trở về nhà, qua đó mang lại sự cân bằng về tinh thần.

Ảnh: IGNV