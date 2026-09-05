Tranh cãi về con dâu Beckham

Nicola Peltz Beckham đã ra mắt tại Liên hoan phim Venice lần thứ 83, đồng thời chuẩn bị nhận giải Ngôi sao đang lên của Kineo. Danh hiệu gây tranh luận bởi nữ diễn viên có gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.

Nicola Peltz ra mắt tại Venice

Nicola Peltz Beckham đã ra mắt tại Liên hoan phim Venice lần thứ 83, đồng thời chuẩn bị nhận giải Ngôi sao đang lên của Kineo. Danh hiệu này gây tranh luận bởi nữ diễn viên có gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.

Tối 4/9, Nicola Peltz Beckham xuất hiện tại sự kiện trong khuôn khổ Liên hoan phim Venice lần thứ 83. Đây là lần đầu nữ diễn viên Mỹ tham dự một liên hoan phim với tư cách cá nhân.

Nicola Peltz và Faye Dunaway tham dự sự kiện tại khách sạn Excelsior. Ảnh: Getty Images.

Xuất hiện cùng Nicola là ngôi sao gạo cội Faye Dunaway. Theo Daily Mail, con gái tỷ phú Nelson Peltz được giới thiệu tại sự kiện với tên “Nicola Beckham”. Nữ diễn viên đến muộn hơn tiền bối khoảng một giờ.

Faye Dunaway góp mặt trong bộ phim Prima sắp ra mắt của Nicola Peltz Beckham. Ngoài ra, cả hai dự kiến được trao giải Kineo vào ngày 5/9. Nicole nhận vinh danh ở hạng mục Ngôi sao đang lên, trong khi Dunaway được trao giải Thành tựu trọn đời.

Tại sự kiện, Nicola bày tỏ niềm vui khi được có mặt tại Venice và đặc biệt xúc động khi được ngồi cạnh Faye Dunaway - huyền thoại điện ảnh mà cô ngưỡng mộ.

Bà Dunaway cũng dành nhiều lời khen cho hậu bối. Bà nói: "Tôi vui khi được ở đây cùng cô gái này. Tôi có thể thấy cô ấy sẽ có sự nghiệp rất lớn. Tôi nghĩ cô ấy vô cùng tài năng. Chúng ta còn được chứng kiến nhiều điều từ cô ấy".

Lễ trao giải Kineo Awards dự kiến diễn ra tại Casa Cinema Giovani ở Venice. Sự kiện do Rosetta Sannelli, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Kinéo, khởi xướng từ năm 2002, đến nay vừa tròn 25 năm. Dù được tổ chức trong thời gian diễn ra Liên hoan phim Venice, Kineo không thuộc hệ thống giải thưởng chính thức của sự kiện điện ảnh này.

Nicola được trao giải trong bối cảnh cô đang quảng bá Prima, bộ phim chính kịch độc lập do Luca và Alessandro Morelli, còn được biết đến với tên Morelli Brothers, đạo diễn.

Trong Prima, Nicola Peltz Beckham đảm nhận vai chính Margo, nữ diễn viên ballet tận tụy. Cô đồng thời là người khởi nguồn câu chuyện và tham gia sản xuất bộ phim.

Ngoài Nicola và Dunaway, phim còn có sự tham gia của Jack Huston, Mira Sorvino và Betty Gabriel. Tác phẩm hiện chưa có ngày phát hành chính thức.

Tranh cãi về giải thưởng

Việc Nicola nhận danh hiệu Ngôi sao đang lên lập tức gây tranh luận trên mạng xã hội.

Nữ diễn viên sinh năm 1995 bắt đầu diễn xuất từ năm 2006 với Deck the Halls, khi mới 11 tuổi. Sau đó, cô góp mặt trong The Last Airbender, Bates Motel và Transformers: Age of Extinction. Tính đến thời điểm nhận giải, Nicola có khoảng hai thập kỷ hoạt động trong ngành giải trí.

Nicola gây tranh cãi vì đi diễn 20 năm vẫn là "ngôi sao đang lên", còn dùng họ Beckham để quảng bá phim. Ảnh: Getty Images.

Một số khán giả đặt câu hỏi vì sao diễn viên đóng phim gần 20 năm lại được gọi là “ngôi sao đang lên”.

Tranh luận càng trở nên đáng chú ý khi bộ phim gần đây nhất của cô, Lola, không được phát hành rộng rãi và có doanh thu phòng vé dưới 1.000 USD.

Không ít khán giả chỉ ra sự nghiệp của Nicola không có gì nổi trội để được vinh danh. Tin tức về cô chủ yếu đến từ cuộc hôn nhân với Brooklyn Beckham và ồn ào "cạch mặt" gia đình chồng.

Một bộ phận còn mỉa mai việc Nicola sử dụng họ "Beckham" thay vì họ gốc "Peltz" tại Venice, trong khi mối quan hệ giữa hai bên không mấy tốt đẹp.

Cư dân mạng bình luận: "Cô ấy từng tham gia phim Transformers năm 2014. Đó là chuyện của 12 năm trước rồi. Cô ấy không phải đang lên và là đang xuống dốc", "Phải mất đến 20 năm làm nghề mới được công nhận là ngôi sao đang lên", "Ngôi sao đang lên ư? Chắc chắn đó là trò đùa. Tại sao cô ta lại dùng tên Beckham trong khi không xem họ ra gì?", "Có phải bố cô ta đã trả tiền cho giải thưởng này?", "Tôi tưởng cô ta hết thời rồi, hóa ra vẫn đang lên à?", "Khinh miệt gia đình Beckham, nhưng vẫn bấu víu vào thương hiệu đó"...

Nicola bị chỉ trích vì lợi dụng thương hiệu Beckham dù đang bất hòa với nhà chồng. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh đó, một số ý kiến bênh vực. Họ cho rằng có thể Nicola được ghi nhận thông qua vai trò đa dạng hơn, không chỉ đơn thuần diễn xuất.

Thời gian qua, Nicola tham gia viết kịch bản và sản xuất Bunny Films, hãng phim được đặt theo tên người bà quá cố của cô. Cô cũng đảm nhận vai trò biên kịch, đạo diễn và diễn viên chính trong Lola.

Trong thông cáo trước lễ trao giải, ban tổ chức Kineo Awards nhận xét: “Những năm gần đây, nữ diễn viên, biên kịch và nhà sản xuất người Mỹ ngày càng thu hút sự chú ý của quốc tế nhờ đảm nhận những vai trò đa dạng, cả trước và sau máy quay”.