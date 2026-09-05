Khung hình gấp đôi nhan sắc của mỹ nhân Việt và Mai Davika khiến dân tình trầm trồ.

Tối 4/9, một sự kiện tại Thái Lan quy tụ hàng loạt gương mặt đình đám của làng giải trí châu Á. Giữa dàn khách mời toàn visual cực phẩm, khung hình chung của Chi Pu và Mai Davika lại bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Một người là đại diện nhan sắc Việt thường xuyên được truyền thông quốc tế chú ý, một người là biểu tượng sắc đẹp của Thái Lan - màn hội ngộ này đúng nghĩa khiến dân tình chỉ biết ngắm mãi không chán.

Chi Pu và Mai Davika đu trend khi hội ngộ cùng nhau

Nếu trước đây khán giả đã quen với hình ảnh Chi Pu mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện quốc tế đều giữ phong độ thời trang rất ổn định, thì lần này cô tiếp tục chứng minh sức hút của mình khi đứng cạnh một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất showbiz Thái.

Chi Pu lựa chọn chiếc váy ánh kim ôm sát cơ thể, thiết kế hai dây mảnh giúp tôn trọn bờ vai cùng đường cong quyến rũ. Chất liệu đính kết lấp lánh khiến tổng thể vừa sang trọng vừa gợi cảm, đặc biệt nổi bật dưới ánh đèn của sự kiện. Mái tóc xoăn bồng bềnh, layout makeup trong trẻo và thần thái tự tin khiến nữ ca sĩ ghi điểm từ mọi góc máy.

Trong khi đó, Mai Davika lại mang đến một sắc thái hoàn toàn đối lập nhưng chẳng hề bị lu mờ. Nữ diễn viên nổi tiếng với danh xưng "ma nữ đẹp nhất Thái Lan" xuất hiện trong bộ váy đen xuyên thấu. Thiết kế dài tay ôm sát body khoe trọn vóc dáng mảnh mai cùng vòng eo đáng ngưỡng mộ, kết hợp mái tóc đen uốn nhẹ tạo nên diện mạo vừa ma mị vừa thời thượng.

Chi Pu và Mai Davika đọ sắc tưng bừng, mỗi người một vẻ

Điều khiến cư dân mạng thích thú nhất không nằm ở chuyện ai đẹp hơn ai. Bởi trong những đoạn clip được chia sẻ, Chi Pu và Mai Davika gần như chẳng có khoảng cách giữa hai ngôi sao. Cả hai liên tục trò chuyện, cười đùa và tạo dáng cùng nhau trước ống kính.

Thậm chí, bộ đôi còn cùng nhau bắt trend TikTok ngay tại hậu trường. Những biểu cảm hài hước cùng nụ cười tươi rói của cả hai nhanh chóng khiến đoạn video được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Giữa một sự kiện thời trang vốn đầy những khoảnh khắc sang chảnh, chính vài giây nghịch trend lại trở thành chi tiết được yêu thích nhất vì quá tự nhiên.

Cả hai vui vẻ đu trend TikTok hài hước khi hội ngộ cùng nhau

Trên mạng xã hội, rất nhiều bình luận dành lời khen cho nhan sắc của hai mỹ nhân. Một bên được gọi vui là "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam", bên còn lại là "ma nữ đẹp nhất Thái Lan", cả hai tạo nên khung hình tràn visual. Không ai lấn át ai, mỗi người sở hữu một màu sắc riêng nhưng đều đủ sức khiến ống kính trở nên bùng nổ.

Đây cũng không phải lần đầu Chi Pu và Mai Davika cùng góp mặt chung một khung hình. Trước đó, ở các sự kiện tại Thái Lan lẫn Việt Nam, cả hai cũng đã có những màn "đụng độ" gây sốt, và mỗi lần xuất hiện cùng thì netizen Việt chưa bao giờ thất vọng trước thần thái và nhan sắc của Chi Pu trước mỹ nhân đình đám TBiz.

Những lần đọ visual của Chi Pu và Mai Davika luôn gây sốt MXH

Nhan sắc khó mà lép vế của Chi Pu mỗi khi chung khung hình với các mỹ nhân quốc tế

Ảnh: Tổng hợp