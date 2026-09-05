Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh yêu nhau khoảng 8 tháng?

Cư dân mạng bắt đầu đào lại những cột mốc quan trọng trong hành trình yêu kín tiếng của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh.

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh được xem là một trong những cặp đôi kín tiếng bậc nhất Vbiz. Trước khi công khai chuyện tình cảm, cả hai gần như không để lộ quá nhiều dấu hiệu rõ ràng. Đến khi Nhan Phúc Vinh cầu hôn Khả Ngân, cư dân mạng mới đồng loạt “đào” lại loạt hint từng xuất hiện trước đó.

Mới đây, một đoạn clip cũ của nữ diễn viên bất ngờ viral trở lại, từ đây netizen bắt đầu thử tính toán thời điểm cặp đôi chính thức bước vào mối quan hệ. Cụ thể, vào ngày 31/12/2025, Khả Ngân từng đăng một đoạn video tổng kết những điều đã trải qua trong năm. Đáng chú ý, nữ diễn viên nhắc đến chuyện ăn nho vào đêm giao thừa với mong muốn tìm được người yêu nhưng dường như “vũ trụ” chưa đáp lại. Cô hài hước nói: "Ai ăn 12 trái nho, tui cũng là một trong số đó và tới bây giờ tôi không có bồ. Tui ăn quá trời".

Trong video tổng kết năm 2025, Khả Ngân tiết lộ vẫn độc thân

Nếu chia sẻ này phản ánh đúng tình trạng của Khả Ngân vào thời điểm cuối năm 2025, thì có thể hiểu rằng khi ấy nữ diễn viên vẫn đang độc thân. Thế nhưng bước sang đầu tháng 1/2026, dân tình bắt đầu phát hiện Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh có nhiều điểm giao nhau hơn. Cả hai xuất hiện tại những sự kiện có liên quan đến nhau, vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm.

Chưa dừng lại ở đó, từ khoảng tháng 3/2026, netizen tiếp tục soi ra một số khoảnh khắc Khả Ngân check-in tại những góc có nhiều điểm tương đồng với bên trong căn hộ của Nhan Phúc Vinh. Những chi tiết này từng khiến cư dân mạng rộ nghi vấn cả hai đã sống chung từ đây. Đến tháng 7/2026, Nhan Phúc Vinh tiếp tục xuất hiện rất gần gũi, thân thiết trong buổi sinh nhật Khả Ngân cùng nhóm bạn của nữ diễn viên. Nếu những lần xuất hiện trước đó vẫn có thể được xem là sự trùng hợp, thì việc nam diễn viên có mặt trong một dịp riêng tư của Khả Ngân lại càng khiến dân tình chú ý.

Khả Ngân đã có những góc ảnh chụp bên trong nhà Nhan Phúc Vinh từ tháng 3/2026, đến tập đập hộp gần đây là rõ nhất

Và chỉ một tháng sau, đến tháng 8/2026, Nhan Phúc Vinh chính thức cầu hôn Khả Ngân. Cặp đôi sau đó công khai chuyện tình cảm, đồng thời chia sẻ về hành trình xây dựng một mái ấm riêng. Từ loạt cột mốc này, netizen bắt đầu cho rằng mối quan hệ của cặp đôi có thể đã bắt đầu khoảng 8 tháng trước khi công khai. Tất nhiên, đây mới chỉ là cách tính của cư dân mạng dựa trên những chi tiết từng được công khai. Thời điểm chính xác Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh bắt đầu yêu nhau vẫn chưa được cả hai tiết lộ.

Nhan Phúc Vinh cầu hôn Khả Ngân vào cuối tháng 8/2026

Chia sẻ về chuyện tình với Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân dành nhiều lời ngọt ngào cho bạn đời. Nữ diễn viên viết: "Một hành trình mới, và cũng là hành trình hạnh phúc nhất của Ngân. Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn "món quà" đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn. Cảm ơn gia đình, bạn bè, các anh chị em và tất cả khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành cùng Ngân trong suốt thời gian qua. Ngân thật sự rất trân quý. Bước sang một vai trò mới, Ngân vẫn là Ngân, vẫn yêu công việc và sẽ tiếp tục với những dự án, những điều mới mẻ trong thời gian tới. Mong rằng Ngân vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ và tình cảm của mọi người".

Bên cạnh lời chia sẻ đầy hạnh phúc, những món quà Nhan Phúc Vinh chuẩn bị cho Khả Ngân cũng nhanh chóng được chú ý. Theo những gì được hé lộ, nam diễn viên dành tặng bạn gái một chiếc túi hiệu cùng bộ trang sức cao cấp có giá tầm 1 tỷ đồng. Nhan Phúc Vinh chia sẻ: "Cũng tại dành dụm bao năm không biết xài vào đâu, chứ em đâu có nhu cầu xài gì ngoài xe đạp với mấy đôi giày chạy bộ, mà giày thì được hãng tặng nữa chứ".

Cư dân mạng suy đoán cả hai có thể đã yêu nhau tầm 8 tháng trước khi cầu hôn

Trong lần tụ họp bạn bè gần nhất, Khả Ngân lộ rõ vòng 2 lùm lùm

Ảnh: FBNV