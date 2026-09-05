Cái kết buồn của Ninh Dương Lan Ngọc

Ninh Dương Lan Ngọc gặp sự cố sức khoẻ, phải tạm dừng cuộc đua giữa chừng ở Running Man Việt.

Tối 4/9, Running Man Vietnam lên sóng tập 7 với thời lượng gần 2 tiếng 30 phút, mang đến hàng loạt diễn biến khiến khán giả theo dõi không rời mắt. Tuy nhiên, một chi tiết nhanh chóng được chú ý là Ninh Dương Lan Ngọc - cast chính của chương trình gần như vắng bóng trong một nửa thời lượng cuối tập.

Cụ thể, sau thử thách thứ 2, đội Quang Tuấn - Trấn Thành - Khả Như - Quang Trung - Anh Tú Atus giành chiến thắng và nhận được một đặc quyền đặc biệt: loại một thành viên của đội đối thủ. Người bị loại sẽ không được tham gia vào vòng xé bảng tên. Không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, Trấn Thành quyết định gọi tên Ninh Dương Lan Ngọc. Điều này đồng nghĩa với việc nữ diễn viên chính thức “mất sóng” ở nửa sau của tập 7, trong khi các thành viên còn lại tiếp tục bước vào những thử thách cuối cùng. Điều này khiến nhiều người thấy buồn và tiếc nuối vì không được nhìn thấy Lan Ngọc "chiến" xé bảng tên.

Ninh Dương Lan Ngọc bị loại trước phần thi xé bảng tên

Thoạt nhìn, tình huống này dễ khiến người xem nghĩ Lan Ngọc bị loại vì một màn đấu đá hay mâu thuẫn nào đó. Thế nhưng, thực tế phía sau lại hoàn toàn khác. Đây được xem như một cách để chương trình hợp thức hóa việc Lan Ngọc tạm nghỉ ngơi vì đang gặp vấn đề sức khỏe.

Trấn Thành thẳng thắn giải thích lý do lựa chọn Lan Ngọc: "Nếu bây giờ mình loại bỏ bất kỳ người đàn ông nào bên đội kia thì không hay. Hồi chiều, Lan Ngọc bị lật sơ mi, đó là chuyện có thiệt nên tôi ý kiến loại đi một người phụ nữ sẽ dễ coi hơn".

Sau khi được gọi tên, Lan Ngọc cũng chủ động xung phong nhận quyền “bị loại”. Chương trình đồng thời nhắc nữ diễn viên chú ý giữ gìn sức khỏe để sớm trở lại. Vì vậy, đặc quyền của đội chiến thắng vô tình trở thành một cách xử lý khá khéo léo, giúp Lan Ngọc có thêm thời gian nghỉ ngơi sau khi gặp chấn thương ở chân.

Ninh Dương Lan Ngọc còn thoải mái xung phong bị loại

Đáng chú ý, trước khi “mất sóng”, Lan Ngọc vẫn tham gia gần như đầy đủ các vòng chơi với tinh thần thoải mái và hết mình. Dù sức khỏe không ở trạng thái tốt nhất, nữ diễn viên vẫn cố gắng hoàn thành phần chơi của mình. Cách cô chủ động nhập cuộc rồi chấp nhận tạm dừng khi cần thiết cũng nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả.

Vấn đề sức khỏe của Lan Ngọc không phải chuyện mới xuất hiện trong tập 7. Trước đó, trong thời điểm ghi hình chặng Đà Nẵng - Hội An, nữ diễn viên từng chia sẻ tình trạng sức khỏe không tốt: "Sốt 39 độ, cúm B và tui vẫn chiến dữ lắm". Không chỉ bị sốt và cúm B, Lan Ngọc còn từng đăng tải hình ảnh cận cảnh bàn chân bị sưng khá rõ. Qua hình ảnh được nữ diễn viên chia sẻ, phần mu bàn chân có dấu hiệu sưng lớn, khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Trong những tập quay tại Hội An, Đà Nẵng thì Lan Ngọc gặp vấn đề sức khoẻ

Đây cũng không phải lần đầu Lan Ngọc gặp vấn đề sức khỏe khi tham gia Running Man Vietnam. Ở mùa 3, nữ diễn viên từng bị chấn thương chân trong quá trình ghi hình, thậm chí phải ngồi xe lăn rời phim trường và tạm hạn chế tham gia những thử thách vận động.

Sau đó, Lan Ngọc vẫn trở lại chương trình và tiếp tục đồng hành cùng dàn cast. Khi tái xuất với những trò chơi có tính va chạm và vận động cao, nữ diễn viên vẫn giữ tinh thần lăn xả, không ngại đối đầu với các thành viên nam dù chấn thương chưa hoàn toàn hồi phục.

Mặc dù vậy, Lan Ngọc vẫn chơi game rất nhiệt tình

Trong 2 mùa Running Man Vietnam gần nhất, Lan Ngọc là thành viên nữ duy nhất của dàn cast. Thế nhưng, thay vì xuất hiện với hình ảnh một “bóng hồng” được các thành viên nam ưu ái, cô lại trở thành một trong những nhân tố cực chiến của chương trình.

Từ các thử thách vận động, xé bảng tên cho đến những màn đấu trí hay tung mảng miếng với đồng nghiệp, Lan Ngọc gần như luôn sẵn sàng nhập cuộc. Việc liên tục đối mặt với những trò chơi có cường độ vận động cao cũng phần nào cho thấy mức độ đầu tư và tinh thần hết mình của nữ diễn viên dành cho chương trình.

Trong một lần chia sẻ với chúng tôi, khi được hỏi liệu có được dàn cast nam nhường nhịn khi chơi game hay không, Lan Ngọc từng hài hước kể lại: "Nhường nhịn hả? Chưa bao giờ. Ngọc nhớ hoài một câu anh Thành nói từ mùa một: 'Ngọc à, chưa bao giờ tụi anh coi em là phụ nữ', nó ám ảnh trong đầu Ngọc cho đến bây giờ. Khi bước vào show hay thử thách nào đó, mọi người đều đang phải tập trung cho nhiệm vụ của mình. Vẫn luôn chú ý đến chấn thương của bạn bè xung quanh, nhưng họ chơi vẫn rất nhiệt tình và đôi khi bỏ quên Ngọc luôn. Khi họ chạy là họ chạy luôn, 'Chạy Ngay Đi' mà, chạy là chạy luôn, không ai ngoái nhìn Ngọc cả".

Lan Ngọc là "bóng hồng" suốt 4 mùa Running Man Việt

Ảnh: FBNV