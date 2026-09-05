Tỉnh Bách Nhiên: Tuổi thơ cơ cực, 15 năm nỗ lực mới chạm thành công

Nam chính của phim "Đầu xuân tươi sáng" có hành trình trưởng thành không dễ dàng để có được những thành quả của hôm nay.

Bộ phim Trung Quốc Đầu xuân tươi sáng đang thu hút sự quan tâm với câu chuyện tình công sở, xoay quanh mối quan hệ tình cảm bí mật giữa hai nhân vật Loan Niệm và Thượng Chi Đào. Trong phim, Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận vai nam chính Loan Niệm là người đàn ông thành đạt trong một công ty quảng cáo.



Không chỉ câu chuyện tình yêu vừa ngọt ngào vừa nhiều thử thách, cách xây dựng nhân vật cũng trở thành điểm được khán giả bàn luận. Ngoại hình, phong cách và diễn xuất của Tỉnh Bách Nhiên góp phần khắc họa một người vừa có tính kiểm soát, lạnh lùng trong công việc nhưng cũng thoải mái bộc lộ cảm xúc trong những tình huống riêng tư.

Thời gian gần đây, loạt phim ngắn chiếm ưu thế so với phim truyền hình truyền thống, trong đó hình ảnh tổng tài (lãnh đạo cấp cao của công ty lớn) trở nên phổ biến vì phù hợp sở thích của công chúng hiện đại. Tuy nhiên, không ít nam diễn viên gặp phải thử thách khi thể hiện không tốt dạng nhân vật này. Trường hợp Tỉnh Bách Nhiên được xem là "không có điểm để chê", từ ngoại hình cao lớn, đến trang phục, diễn xuất... Anh là một trong những nhân tố giúp phim truyền hình Hoa ngữ truyền thống lấy lại vị thế trong lòng khán giả từ đầu năm 2026 đến nay.

Tạo hình nhân vật của Tỉnh Bách Nhiên trong phim "Đầu xuân tươi sáng". (Ảnh: Chụp màn hình)

Tuổi thơ khó khăn bên ông bà

Trên phim Tỉnh Bách Nhiên được đánh giá là người hoàn hảo, có khí chất của công tử sinh ra trong bọc điều. Tuy nhiên, ngoài đời thực của nam diễn viên sinh năm 1989 trải qua nhiều vất vả.

Năm 2017, bà nội của Tỉnh Bách Nhiên qua đời. Thời điểm đó nam diễn viên đang ở xa để quay phim và không kịp trở về gặp bà lần cuối. Sự mất mát được cho là khiến anh suy sụp. Nhưng cũng chính trong tang lễ của người bà đã nuôi mình lớn lên, Tỉnh Bách Nhiên được cho là có cuộc gặp lại cha mẹ ruột sau nhiều năm xa cách.

Tỉnh Bách Nhiên sinh năm 1989 tại Thẩm Dương, Liêu Ninh. Cha mẹ ly hôn khi Tỉnh Bách Nhiên vừa mới chào đời không lâu và anh được ông bà chăm sóc. Những năm tháng sống cùng ông bà, cuộc sống không dư dả về vật chất. Ông bà phải làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống và chăm sóc cháu. Chính trong hoàn cảnh đó, cậu bé sớm học cách tự lập và quan sát cuộc sống của những người xung quanh. Năm Tỉnh Bách Nhiên 16 tuổi, bà bị tai nạn nên anh đã phải kiếm việc làm thêm nhằm trang trải cuộc sống.

Từ ca sĩ thần tượng đến diễn viên thực lực

Năm 18 tuổi, Tỉnh Bách Nhiên tham gia chương trình tuyển chọn tài năng Cố lên! Chàng trai tốt. Đây là bước ngoặt đưa anh đến với công chúng. Sau khi giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi, anh cùng Phó Tân Bác thành lập nhóm BoBo và chính thức bước vào lĩnh vực giải trí. Ca khúc Vinh quang từng giúp tên tuổi của nhóm được biết đến rộng rãi.

Nhưng thành công ban đầu cũng đặt Tỉnh Bách Nhiên trước một câu hỏi khác: anh muốn mình được nhớ đến như một thần tượng hay một diễn viên? Với mong muốn thoát khỏi giới hạn của lĩnh vực ca hát và biểu diễn thần tượng đã đưa anh đến gần hơn với điện ảnh.

Bước ngoặt được nhắc đến trong hành trình diễn xuất của Tỉnh Bách Nhiên là bộ phim Sự suy đoán của Lý Mễ năm 2008. Dù chỉ đảm nhận một vai nhỏ, việc có cơ hội quan sát các diễn viên thực lực như Châu Tấn làm việc tại trường quay khiến anh bắt đầu quan tâm nghiêm túc đến diễn xuất.

Tỉnh Bách Nhiên không xuất thân từ trường lớp đào tạo diễn viên. Chính vì vậy, quá trình chuyển hướng sang điện ảnh không phải lựa chọn dễ dàng. Châu Tấn từng động viên anh rằng điều quan trọng với diễn viên là trải nghiệm sống và khả năng lĩnh hội. Nhờ lời khuyên này, Tỉnh Bách Nhiên xác định hướng đi chậm rãi, tập trung cho từng nhân vật, không tham lam quá nhiều dự án. Anh từng xuất hiện trong các phim điện ảnh Toàn thành nhiệt luyết, Thất cô, Truy lùng quái yêu, Tình yêu vượt ngàn năm, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Chúng ta của sau này...

Ở mỗi dự án phim, anh đều học được thêm điều mới mẻ như diễn xuất trước phông xanh với những nhân vật được tạo dựng bằng kỹ xảo đặt ra yêu cầu cao về khả năng tưởng tượng và kiểm soát cảm xúc...

Từ một thần tượng bước ra từ chương trình tuyển chọn tài năng, Tỉnh Bách Nhiên từng bước tìm cho mình vị trí của một diễn viên thực lực. Không để quá khứ trở thành chiếc khung bó buộc bản thân.

Trong lĩnh vực phim truyền hình, những tác phẩm anh chọn đều có chiều sâu nội dung và các bạn diễn nổi tiếng như Nam yên trai bút lục (đóng cùng Lưu Diệc Phi), Nữ bác sĩ tâm lý (hợp tác cùng Dương Tử), Đường về (kết hợp với Đàm Tùng Vận), Rừng thép (đóng cặp với Thái Văn Tịnh)...

Điều đáng chú ý trong câu chuyện về Tỉnh Bách Nhiên không chỉ là những khó khăn được nhắc đến, mà còn là cách anh xây dựng hình ảnh của mình sau khi nổi tiếng. Dù gia cảnh khó khăn, anh cũng ít khi chia sẻ và giữ đời tư kín tiếng. Tỉnh Bách Nhiên mong muốn khán giả chỉ nhớ đến mình qua các vai diễn. Anh tập trung khai thác thế mạnh diễn xuất tiết chế, đặc biệt qua ánh mắt và những chuyển động rất nhỏ.

Hạnh phúc yên bình

Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn đồng hành nhiều năm. (Ảnh: Chụp màn hình)

Về đời tư tình cảm, Tỉnh Bách Nhiên được nhiều lần bắt gặp hẹn hò với người mẫu Lưu Văn. Hai người từng có dịp hợp tác chung năm 2019 khi chụp ảnh thời trang. Đến nay, họ thường xuất hiện công khai bên nhau ở các sự kiện và đời thường nhưng không chia sẻ thông tin chính thức. Bạn gái của Tỉnh Bách Nhiên hơn anh 1 tuổi là gương mặt người mẫu sáng giá của làng thời trang quốc tế khi từng trình diễn tại Victoria's Secret và các thương hiệu thời trang xa xỉ toàn cầu.

Những khó khăn trong quá khứ không quyết định tất cả tính cách, cuộc đời một con người. Điều quan trọng là sau một khởi đầu không thuận lợi, mỗi người vẫn có thể tự lựa chọn con đường của mình và từng bước xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Với Tỉnh Bách Nhiên, đó là hành trình từ một cậu bé được ông bà nuôi dưỡng, bước lên sân khấu tuyển chọn tài năng, rồi tìm cách thoát khỏi hình ảnh thần tượng để theo đuổi diễn xuất. Dù ở tuổi 37 Tỉnh Bách Nhiên mới thật sự thay đổi sự nghiệp với vai Loan Niệm trong Đầu xuân tươi sáng thì nền móng vững chắc được xây dựng 15 năm qua sẽ giúp anh ngày càng tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp.

