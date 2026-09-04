"Tổng tài" hot nhất hiện nay: Nên duyên với siêu mẫu Victoria's Secret, đã đưa nhau về ra mắt gia đình tính chuyện trăm năm

Nam thần hot nhất màn ảnh hiện tại có chuyện tình đẹp, kín đáo với thiên thần nội y Victoria's Secret.

Đầu Xuân Tươi Sáng đang là bộ phim ngôn tình hot nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện tại. Tác phẩm do Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đóng chính không chỉ gây tiếng vang lớn tại Trung Quốc mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tính đến hiện tại, Đầu Xuân Tươi Sáng đã vươn lên top 2 Netflix toàn cầu ở hạng mục các chương trình không nói tiếng Anh, chỉ xếp dưới mỗi Blood Sacrifice. Với thành tích này, tác phẩm lập kỷ lục khi trở thành phim Trung Quốc đầu tiên đạt được thứ hạng nói trên.

Sự thống trị màn ảnh của Đầu Xuân Tươi Sáng giúp nam chính Tỉnh Bách Nhiên trở thành cái tên chiếm sóng mạng xã hội. Trong phim, Tỉnh Bách Nhiên vào vai Loan Niệm - giám đốc sáng tạo tài năng trong ngành quảng cáo, nói chuyện thẳng tính đến phũ phàng và yêu cầu nhân viên phải đáp ứng tiêu chuẩn công việc rất cao.

Netizen khắp nơi nhận xét Tỉnh Bách Nhiên là "tổng tài" bảnh nhất showbiz hiện tại khi xuất hiện với nét điển trai lạnh lùng, phong cách thời thượng cuốn hút trong từng khung hình. Với việc hot lên chỉ sau 1 đêm, trang Weibo cá nhân của Tỉnh Bách Nhiên tăng thêm hơn 400.000 người theo dõi. Không chỉ danh tiếng thăng hạn vùn vụt, đời tư và đặc biệt là chuyện tình cảm giữa Tỉnh Bách Nhiên với siêu mẫu Lưu Văn - thiên thần Victoria's Secret - cũng nhận được sự chú ý lớn từ công chúng.Tỉnh Bách Nhiên

Đầu Xuân Tươi Sáng do Tỉnh Bách Nhiên - Tôn Thiên đóng chính đang "làm mưa làm gió" trên nền tảng Netflix toàn cầu. Ảnh: Weibo.

Tỉnh Bách Nhiên trở thành tổng tài màn ảnh hot nhất hiện tại. Ảnh: Sina.

Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn quen biết nhau sau khi cùng chụp ảnh quảng cáo Thất tịch cho thương hiệu Chanel vào năm 2019. Sau đó, cả hai liên tục được các tạp chí thời trang mời hợp tác và cùng nhau tạo ra những bộ ảnh bùng nổ phản ứng hóa học. Đến năm 2022, cặp sao bị chụp lại khoảnh khắc nắm tay tình tứ trên phố và cùng trở về một khu nhà. Hình ảnh này khiến Lưu Văn - Tỉnh Bách Nhiên chính thức lộ chuyện hẹn hò.

Sau đó không lâu, nam diễn viên được trông thấy đạp xe chở siêu mẫu hàng đầu đi chạy bộ đêm tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Chia sẻ với cánh săn ảnh, hàng xóm Tỉnh Bách Nhiên xác nhận họ thường xuyên trông thấy Lưu Văn ra vào nhà của nam diễn viên. Tháng 6/2022, Lưu Văn một lần nữa bị bắt gặp đến khách sạn mà Tỉnh Bách Nhiên đang lưu trú. Dù bị lộ vô số khoảnh khắc tình cảm bên nhau, cặp sao vẫn giữ im lặng.





Bộ hình quảng cáo Thất tịch se duyên cho Tỉnh Bách Nhiên - Lưu Văn. Ảnh: Instagram.

Mối quan hệ tình cảm của cặp sao bị lộ sau khi cánh săn ảnh quay được khoảnh khắc họ nắm tay, đạp xe đèo nhau trên phố vào năm 2022. Ảnh: Sina.

Năm 2023, Lưu Văn - Tỉnh Bách Nhiên cùng nhau tham dự show Chanel trong khuôn khổ Paris Fashion Week, như 1 cách ngầm công khai mối quan hệ. Trên hàng ghế front-row, cặp đôi ngồi sát rạt, không ngần ngại thể hiện sự thân mật.

Chuyện tình cảm của họ nhận được sự ủng hộ của khán giả Trung Quốc. Cả hai đều là những nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất tại xứ tỷ dân, sống kín đáo và đời tư không vướng scandal. Kể từ khi chia tay năm 2019 với minh tinh Nghê Ni, Tỉnh Bách Nhiên độc thân cho đến khi bén duyên với siêu mẫu Lưu Văn. Còn với Lưu Văn, Tỉnh Bách Nhiên là mối tình đầu của cô.

Cặp đôi công khai sóng đôi ở Paris Fashion Week 2023 như một cách ngầm xác nhận hẹn hò. Ảnh: Weibo.



Tết Nguyên Đán 2024, Tỉnh Bách Nhiên theo chân Lưu Văn về Hồ Nam (Trung Quốc) để đón năm mới và ra mắt gia đình bạn gái. Một năm sau, Lưu Văn lại bị bắt gặp đến quê của Tỉnh Bách Nhiên ăn Tết với nhà người yêu. Giữa năm 2025, có nguồn tin cho biết cặp đôi đã bí mật đăng ký kết hôn, nhưng không công bố với công chúng. Trước tin đồn đã bí mật về chung nhà, Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn từ chối phản hồi. Tháng 12/2025, họ chính thức xác nhận chuyện tình cảm 6 năm của mình qua 1 bài phỏng vấn trên tạp chính danh tiếng VOGUE.

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên đã về ra mắt gia đình của đối phương. Ảnh: Weibo.

Kể từ khi mối quan hệ được nhiều người biết đến, Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên lựa chọn cách yêu kín tiếng, hạn chế phô bày đời tư trước công chúng. Họ giữ vững nguyên tắc không sử dụng chuyện tình cảm để tạo sự chú ý hay đáp trả những tin đồn liên quan đến đời tư. Theo tờ 163, điều thực sự khiến người hâm mộ yên tâm và tin rằng Tỉnh Bách Nhiên - Lưu Văn vẫn bền chặt chính là những sự ưu tiên tinh tế, được thể hiện qua từng chi tiết nhỏ mà họ dành cho nhau.

Tháng 6 năm nay, cả hai bị bắt gặp nắm chặt tay nhau đi dạo phố. Tỉnh Bách Nhiên còn nhẹ nhàng đặt tay lên eo Lưu Văn. Người qua đường nhận xét rằng với khí chất của một siêu mẫu, Lưu Văn vốn chẳng cần ai dìu đỡ, nhưng Tỉnh Bách Nhiên chưa lúc nào muốn buông tay bạn gái. Mỗi lần xuất hiện chung ở nơi công cộng, họ luôn đan tay thể hiện tình yêu ngọt ngào như 1 thói quen.

Khoảnh khắc tình cảm của Lưu Văn - Tỉnh Bách Nhiên. Nguồn: Instagram.

Cặp trai tài - gái sắc luôn đan chặt tay nhau mỗi khi cùng xuất hiện. Ảnh: Sina.

Theo các nguồn tin trong showbiz Trung Quốc, vì đối phương, cả Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên đều có những điều chỉnh nhất định trong sự nghiệp. Lưu Văn cho biết cô đã giảm lịch trình hoạt động ở sàn diễn quốc tế, thậm chí từ chối tham gia các tuần lễ thời trang danh tiếng. Trước đây, cô từng có lúc bay hơn 300 ngày mỗi năm để đi khắp nơi làm việc, nhưng kể từ sau yêu Tỉnh Bách Nhiên, siêu mẫu muốn dành thời gian cho vun đắp hạnh phúc riêng. Đáng chú ý, nghệ sĩ nam duy nhất mà Lưu Văn theo dõi trên tài khoản mạng xã hội cũng chính là Tỉnh Bách Nhiên. Những dấu hiệu nhỏ ấy khiến nhiều người cho rằng mối quan hệ của cặp đôi không chỉ đơn thuần là sự rung động mà đã trở thành một sự gắn bó sâu sắc trong cuộc sống của nhau.

Về phía Tỉnh Bách Nhiên, trước khi bắt đầu quay phim mới, anh luôn chủ động trao đổi với đoàn phim để sắp xếp thời gian dành cho gia đình. Và trong khái niệm "gia đình" ấy, Lưu Văn chắc chắn là một trong những người quan trọng nhất. Thậm chí, khi làm việc tại Hoành Điếm (Trung Quốc), Tỉnh Bách Nhiên còn đặt hẳn một căn phòng diện tích lớn trong khách sạn để thuận tiện cho Lưu Văn đến thăm. Lưu Văn cũng thường xuyên được trông thấy mang theo đặc sản quê nhà đến phim trường thăm nom bạn trai. Trong các cuộc phỏng vấn, mỗi khi nhắc đến Lưu Văn, sự cưng chiều trong giọng nói của Tỉnh Bách Nhiên gần như không thể che giấu. Anh từng chia sẻ rằng Lưu Văn đáng yêu nhất khi để mặt mộc, buổi sáng thức dậy tóc tai rối bù nhưng vẫn nhất quyết tự pha cà phê cho bạn trai.

Lưu Văn - Tỉnh Bách Nhiên chỉ còn thiếu 1 đám cưới để có cái kết viên mãn cho chuyện tình đẹp của mình. Ảnh: Weibo.

Lưu Văn sinh năm 1988, là siêu mẫu hàng đầu Trung Quốc. Cô là người mẫu châu Á đầu tiên trình diễn cho hãng nội y Victoria's Secret (năm 2009), người mẫu châu Á đắt show nhất và cũng là chân dài xứ tỷ dân đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue của Mỹ. Từ năm 2013, Lưu Văn liên tục có tên trong top 10 người mẫu đắt giá nhất thế giới do tạp chí Forbes công bố.

Lưu Văn làm nên lịch sử khi trở thành người mẫu Đông Á đầu tiên trình diễn cho Victoria's Secret. Ảnh: X.

Tỉnh Bách Nhiên sinh năm 1989. Anh xuất thân là ca sĩ, sau đó lấn sân sang diễn xuất. Các phim tiêu biểu của Tỉnh Bách Nhiên có thể kể đến Truy Lùng Quái Yêu, Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm Tới, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Chúng Ta Của Sau Này...

Tỉnh Bách Nhiên là nam thần hàng đầu Cbiz. Anh có ngoại hình nam tính, điển trai. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu



