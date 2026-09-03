Nhan Phúc Vinh chi gần 1 tỷ đồng cầu hôn Khả Ngân

Khả Ngân vừa khiến hội chị em "xin vía" khi khoe 2 món quà được "chồng iu" tặng.

Màn cầu hôn của Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân tiếp tục là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội những ngày qua. Không chỉ khiến dân tình trầm trồ bởi không gian sang trọng, nam diễn viên còn được khen là cực kỳ cưng chiều bạn gái. Nhan Phúc Vinh từng chia sẻ với hội bạn rằng anh tiếc vì không thể mua một chiếc nhẫn lớn hơn cho Khả Ngân. Tuy nhiên, nhìn cận món trang sức mà nữ diễn viên nhận được, netizen vẫn dự đoán đây là một chiếc nhẫn có giá trị không nhỏ.

Chưa dừng lại ở màn cầu hôn, Nhan Phúc Vinh còn chuẩn bị thêm loạt quà để đánh dấu cột mốc đặc biệt của cả hai. Mới đây, Khả Ngân đăng tải clip đập hộp những món quà được bạn trai chuẩn bị. Nữ diễn viên còn ngọt ngào gọi Nhan Phúc Vinh là "chồng" khiến cư dân mạng thích thú.

Khả Ngân hào hứng đập hộp quà do "chồng iu" Nhan Phúc Vinh tặng trong ngày cầu hôn

Theo những gì được hé lộ, Nhan Phúc Vinh đã chuẩn bị cho Khả Ngân 2 món quà gồm một chiếc túi hiệu và bộ trang sức cao cấp. Đáng chú ý nhất là chiếc Hermès Kelly màu đen. Đây là một trong những thiết kế kinh điển và được giới mộ điệu đặc biệt săn đón của nhà mốt Hermès. Trên thị trường, một chiếc Hermès Kelly phiên bản tương tự có giá khoảng 600 triệu đồng, tùy kích thước, chất liệu và tình trạng. Đây cũng là mẫu túi từng được nhiều mỹ nhân, "phú bà" Vbiz lựa chọn.

Món quà thứ hai là Cartier LOVE Bracelet, Medium Model - mẫu vòng tay nổi tiếng với thiết kế bản lề cùng những chi tiết ốc vít đặc trưng. Phiên bản này có giá khoảng 185 triệu đồng.

Chiếc túi của Khả Ngân được nhận có giá tầm 600 triệu đồng

Chiếc vòng tay này đến từ thương hiệu cao cấp, có giá tầm gần 200 triệu

Như vậy, chỉ tính riêng chiếc túi Hermès Kelly và vòng tay tổng giá trị quà tặng đã có thể lên tới gần 800 triệu đồng. Cộng thêm chiếc nhẫn cầu hôn, chuẩn bị địa điểm tại nhà hàng đắt đỏ, tổng số tiền nam diễn viên có thể đã chi để đánh dấu cột mốc tình cảm đặc biệt này được cư dân mạng dự đoán xấp xỉ 1 tỷ đồng.

Tất nhiên, đây chỉ là con số ước tính dựa trên giá thị trường của các thiết kế tương tự, còn giá trị thực tế của từng món phụ thuộc vào phiên bản, kích thước và thời điểm mua. Dẫu vậy, độ chịu chi của Nhan Phúc Vinh dành cho Khả Ngân vẫn đủ khiến dân tình phải xuýt xoa. Từ màn cầu hôn đến loạt quà hiệu sau đó, nam diễn viên đang cho thấy độ "cưng nóc nhà" không phải dạng vừa.

Khả Ngân còn nhận chiếc nhẫn kim cương to, đính full kim cương khiến netizen dự đoán có giá trí không nhỏ

Nhan Phúc Vinh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật. Sở hữu ngoại hình điển trai, chiều cao nổi bật cùng khả năng diễn xuất đa dạng, nam diễn viên ghi dấu qua nhiều bộ phim đình đám như Đường đua, Đảo của dân ngụ cư, Ước hẹn mùa thu và ghi dấu trên màn ảnh nhỏ với Ngày ấy mình đã yêu, Mộng phù hoa, Tình yêu và tham vọng, Giấc mơ của mẹ, Anh có phải đàn ông không, Đừng làm mẹ cáu....

Bên cạnh diễn xuất, anh còn được biết đến với niềm đam mê thể thao và lối sống kín tiếng. Suốt nhiều năm, Nhan Phúc Vinh gần như không chia sẻ chuyện tình cảm trước công chúng, càng khiến đời tư của nam diễn viên trở thành dấu hỏi lớn. Vì thế khi thông tin anh và Khả Ngân đang hẹn hò được chia sẻ khiến MXH rần rần.

Chia sẻ về chuyện tình với Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân bày tỏ: "Một hành trình mới, và cũng là hành trình hạnh phúc nhất của Ngân. Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn "món quà" đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn. Cảm ơn gia đình, bạn bè, các anh chị em và tất cả khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành cùng Ngân trong suốt thời gian qua. Ngân thật sự rất trân quý. Bước sang một vai trò mới, Ngân vẫn là Ngân, vẫn yêu công việc và sẽ tiếp tục với những dự án, những điều mới mẻ trong thời gian tới. Mong rằng Ngân vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ và tình cảm của mọi người".

Nhan Phúc Vinh cầu hôn Khả Ngân trong không gian riêng tư, sang trọng