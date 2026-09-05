Vợ chồng Justin Bieber cãi nhau “long trời lở đất” ngay giữa đám cưới bạn thân?

Người hâm mộ lo sốt vó cho tình trạng hôn nhân của vợ chồng Justin Bieber - Hailey Bieber ở thời điểm hiện tại.

Sáng 4/9, tờ Ftnn cho hay, vợ chồng Justin Bieber - Hailey Bieber mới đây đã tham dự hôn lễ của người bạn thân - nhạc sĩ Finneas O’Connell (anh trai Billie Eilish). Đáng nói, không phải nhan sắc mà chính màn tương tác của Justin Bieber - Hailey Bieber trong màn lộ diện lần này mới trở thành chủ đề nóng hôi hổi trên các diễn đàn trực tuyến.

Cụ thể, vợ chồng Justin được cho là đã cãi nhau “long trời lở đất” ngay giữa hôn lễ của người bạn thân, từ đây tin đồn cặp đôi rạn nứt hôn nhân đã bùng lên dữ dội. Trong hình ảnh do truyền thông chụp lại được, Justin Bieber cùng bà xã Hailey đang trò chuyện riêng với nhau và đứng tách biệt hoàn toàn khỏi dàn khách mời. Hailey tỏ ra khá kích động, liên tục xua tay, trong khi Justin Bieber bày ra vẻ mặt căng thẳng, và vợ chồng họ giống như đang cãi vã gay gắt với nhau. Sau đó, cả 2 mỗi người đi 1 ngả, cho thấy bầu không khí đã trở nên vô cùng khó xử.

1 chuyên gia phân tích ngôn ngữ cơ thể cho biết, tuy không thể khẳng định chắc chắn Justin Bieber - Hailey Bieber có đang cãi nhau hay không dựa vào những khoảnh khắc nêu trên, nhưng đúng là từ bức ảnh đã tỏa ra trạng thái căng thẳng và bất hòa.

Trong khi đó, trang tin nổi tiếng Deuxmoi lại cho rằng vợ chồng Justin chỉ đang có 1 cuộc trò chuyện nghiêm túc chứ không hề cãi nhau ác liệt. Tuy nhiên, nhiều khán giả không mấy tin vào điều này và hiện vẫn đang tin chắc chắn cặp đôi Justin Bieber - Hailey Bieber đã bất hòa, phát sinh mâu thuẫn ngay tại hôn lễ của anh trai Billie Eilish.

Hailey tỏ ra kích động, trong khi Justin được cho là không ngại đốp chát với vợ ngay giữa đám cưới bạn thân. Ảnh: X

Bầu không khí căng thẳng, tỏa ra mùi “thuốc súng” của cặp đôi đình đám đã khiến cho công chúng vô cùng lo ngại. Ảnh: X

Tính đến thời điểm hiện tại, vợ chồng giọng ca Baby vẫn chưa chính thức lên tiếng về thông tin cãi nhau nảy lửa trong hôn lễ Finneas O’Connell đến mức mỗi người 1 ngả ngay giữa ngày vui.

Trước đó, hồi tháng 11 năm ngoái, Justin tiết lộ anh và Hailey thực sự đã có 1 cuộc cãi vã lớn khi sắp lên chức bố mẹ. Điều này bắt nguồn từ mâu thuẫn của Justin và nữ hộ sinh. Vào thời điểm đó, Justin cảm thấy nữ hộ sinh đã đẩy anh sang 1 bên khi nam ca sĩ này muốn an ủi vợ đang đau đớn vì chuyển dạ. Justin hiểu nữ hộ sinh chỉ đang làm việc của mình, nhưng anh muốn có mặt ở đó bên vợ con trong giây phút quan trọng.

“Làm cha là bản năng của con người, và tôi muốn ở bên cạnh con” - Justin Bieber nói. Nam ca sĩ có thái độ gay gắt với nữ hộ sinh đến nỗi Hailey cảm thấy lo lắng. Cô yêu cầu chồng phải làm rõ mọi chuyện và xin lỗi nữ hộ sinh. Giữa vợ chồng nam ngôi sao sinh năm 1994 thậm chí đã xảy ra cuộc cãi vã. Cuối cùng, Justin Bieber đồng ý xin lỗi, giải thích rằng cảm xúc của anh khi ấy đang dâng cao. Sau đó, nam ca sĩ 9X yêu cầu nữ hộ sinh không được “làm mất đi khoảnh khắc làm cha của anh”, đồng thời nói thêm anh cũng có trực giác tốt trong việc làm cha.

Justin Bieber từng tiết lộ vợ chồng anh có cuộc cãi vã lúc Hailey sắp sinh. Ảnh: X

Justin gặp Hailey lần đầu vào năm 2009, khi cha của Hailey là diễn viên Stephen Baldwin kết nối. Lúc đó, Hailey là fan cuồng của Justin Bieber và cả cặp đôi Jelena. Trong suốt những năm thiếu niên, họ duy trì tình bạn thân thiết, thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện hoặc đi lễ nhà thờ. Mặc dù có những tin đồn hẹn hò, cả 2 đều khẳng định họ chỉ là bạn bè.

Vào cuối năm 2015, Justin và Hailey bắt đầu hẹn hò 1 cách nghiêm túc hơn. Họ công khai vài khoảnh khắc lãng mạn trên mạng xã hội, nhưng mối quan hệ này chỉ kéo dài vài tháng và kết thúc vào năm 2016. Trong thời gian này, Justin vẫn còn vướng bận với mối quan hệ hợp tan với Selena Gomez, khiến chuyện tình của anh với Hailey chưa đi đến đâu.

Phải tới năm 2018, Justin - Hailey mới bất ngờ tái hợp. Mối tình lần này diễn ra với tốc độ chóng mặt. Chỉ vài tuần sau khi quay lại, Justin đã cầu hôn Hailey. Tháng 9/2018, cả 2 đăng ký kết hôn tại tòa án ở New York, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Đến tháng 9/2019, họ tổ chức đám cưới lãng mạn và ấm cúng với sự tham dự của bạn bè, người thân tại Nam Carolina. Tới tháng 8/2024, Justin - Hailey đã chào đón con trai đầu lòng trong sự chúc mừng của người hâm mộ.

Cặp đôi chính thức về chung 1 nhà cách đây 8 năm. Ảnh: X

Nguồn: Ftnn

