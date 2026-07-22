Sau màn trình diễn giữa giờ nghỉ trận chung kết World Cup 2026, Justin Bieber cùng vợ Hailey tham dự tiệc riêng của thương hiệu SKYLRK tại New York.

Ngày 20/7, Justin và Hailey Bieber xuất hiện tại The Twenty Two, khách sạn kiêm câu lạc bộ hội viên sang trọng ở Union Square, tổ chức tiệc kỷ niệm thương hiệu SKYLRK do nam ca sĩ sáng lập.

Hailey thu hút sự chú ý trong chiếc váy ngắn bằng ren đỏ thẫm, kết hợp dép xỏ ngón cao gót màu đen và ví cầm tay dập vân cá sấu. Justin tiếp tục lựa chọn trang phục rộng theo phong cách đường phố quen thuộc. Nam ca sĩ mặc áo hoodie sáng màu và đi phía sau vợ khi hai người bước xuống từ một chiếc xe riêng bên ngoài The Twenty Two. Trước đó, cặp sao được chụp ảnh nắm tay rời nhà hàng.

Danh sách khách mời của bữa tiệc quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong ngành giải trí và thời trang gồm Tate McRae, Kaia Gerber, Kevin Hart cùng vợ Eniko Hart, Rich Paul, Machine Gun Kelly, Alix Earle và Ashtin Earle...

Justin Bieber trước đó có màn xuất hiện ấn tượng tại chương trình giữa giờ nghỉ trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina. Nam ca sĩ 32 tuổi tham gia tiết mục kéo dài khoảng 11 phút cùng Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, nhạc trưởng Gustavo Dudamel và nhóm nhân vật Muppets.

Giữa chương trình có quy mô lớn và dày đặc ngôi sao, Bieber bước ra sân khấu với cây guitar acoustic. Tiết mục không có đội vũ công bao quanh hay phần dàn dựng cầu kỳ. Nam ca sĩ gần như đứng một mình trước khoảng 80.000 khán giả.

Theo Rolling Stone, Jason Sudeikis và Brendan Hunt xuất hiện trong hình tượng Ted Lasso và huấn luyện viên Beard để động viên Bieber trước tiết mục. Sau đoạn dẫn ngắn, ánh sáng trên sân vận động dần hạ xuống. Tiếng reo hò từ các tầng khán đài lắng lại khi nam ca sĩ gảy những hợp âm đầu tiên của Everything Hallelujah, phiên bản được điều chỉnh theo chủ đề World Cup.

Justin Bieber chọn cách hát mộc, chậm và tiết chế. Anh nhiều lần dừng giữa các câu, để tiếng guitar ngân lên trong không gian rộng lớn. Trên màn hình lớn, nam ca sĩ xuất hiện với áo sơ mi xanh đậm, quần denim ngắn, tất trắng và tai nghe kiểm âm. Hình xăm hoa hồng trên cổ cùng dây chuyền vàng nổi bật dưới ánh đèn sân khấu.

Trong vài phút, khán đài đang reo hò trước phần trình diễn sung của BTS gần như im bặt. Không khí đối lập hoàn toàn với sự náo nhiệt trước đó, khi hai đội vẫn hòa 0-0 và trận đấu đang ở thời điểm căng thẳng.

Chỉ sau khi Bieber hát xong câu cuối, tràng dài vỗ tay, reo hò lan khắp sân vận động. Màn trình diễn tối giản trở thành một trong những khoảng lặng đáng chú ý của chương trình giữa giờ quy tụ hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng.