Cơn sốt Haaland càn quét sau World Cup

Không thể cùng tuyển Na Uy đi đến trận đấu cuối, Erling Haaland vẫn rời World Cup 2026 với vị thế mới. Bảy bàn thắng, hàng chục triệu người theo dõi mới và sức hút từ "quái vật Haaland" có thể khiến sản phẩm cháy hàng đưa tiền đạo 26 tuổi trở thành kẻ chiến thắng thực sự ở World Cup, vượt ra ngoài phạm vi sân cỏ.

Cơn sốt Haaland sau World Cup

Hành trình của tuyển Na Uy tại World Cup 2026 dừng lại ở tứ kết sau thất bại 1-2 trước tuyển Anh. Đó là kết quả để lại nhiều tiếc nuối, nhưng cũng đánh dấu kỳ World Cup thành công ngoài kỳ vọng của đội bóng Bắc Âu trong lần đầu trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 28 năm.

Erling Haaland là trung tâm của hành trình. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester City ghi 7 bàn sau 5 trận, trong đó có cú đúp giúp Na Uy đánh bại Brazil. Thể hình cao lớn, tốc độ, khả năng chọn vị trí và những pha dứt điểm trực diện giúp anh trở thành một trong những cầu thủ nổi bật nhất giải đấu.

Trước giải đấu, tài khoản Instagram của anh có hơn 40 triệu người theo dõi, hiện tăng lên hơn 71 triệu lượt sau một tháng. Haaland là một trong những cầu thủ có tốc độ phát triển người theo dõi nhanh nhất World Cup.

Lượng người theo dõi mới giúp Haaland vượt qua Mohamed Salah để trở thành cầu thủ đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh được quan tâm nhất trên Instagram. Tài khoản cá nhân của anh đồng thời vượt cả Manchester City và một số câu lạc bộ lớn như Manchester United, Liverpool hay Chelsea.

Theo Guardian, các video ngắn đăng trên Instagram của Haaland đạt tổng cộng hơn 683 triệu lượt xem kể từ khi World Cup bắt đầu. Lượng tìm kiếm liên quan đến tiền đạo người Na Uy cũng tăng mạnh. Tại Anh, lượt tìm kiếm từ khóa “Haaland” tăng hơn 300%, trong khi cụm “Haaland best moments” (tạm dịch: Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Haaland" tăng khoảng 1.300%. Mức tăng tìm kiếm tên anh lên tới 900% so với cùng kỳ năm trước.

Sự gia tăng không hoàn toàn đến từ những bàn thắng. Suốt giải đấu, hình ảnh Haaland xuất hiện dày trên mạng xã hội qua những video ngắn, từ biểu cảm hài hước và các hoạt động bên lề.

Guardian gọi Haaland là cầu thủ có sức lan tỏa mạnh nhất World Cup. Chuyên gia truyền thông Megan Dooley - Trưởng bộ phận quan hệ công chúng của TAL Agency -cho rằng tiền đạo Na Uy có thể xem là “người chiến thắng thực sự” của giải đấu.

“Haaland hoàn toàn thoải mái khi trở thành meme. Điều đó khiến một trong những cầu thủ có ngoại hình đáng sợ nhất thế giới trở nên gần gũi và đáng mến”, Megan Dooley nhận xét.

Haaland cũng không cố xây dựng hình ảnh quá chỉn chu, thường xuyên phản hồi các câu chuyện hài hước về mình, sẵn sàng biến ngoại hình đặc biệt thành chất liệu giải trí trong các cuộc phỏng vấn lớn. Khoảnh khắc bên lề về quái vật World Cup thậm chí giúp lượng tiếp cận nhiều hơn những pha ghi bàn.

Hiệu ứng Haaland giúp các thương hiệu được anh để mắt tới hưởng lợi. Sau khi Na Uy rời giải, anh xuất hiện tại sân bay Oslo với thú nhồi bông gấu mèo say xỉn được mua từ cửa hàng Wild Bill’s Western Store ở Dallas với giá khoảng 750 USD. Haaland đăng hình món đồ kèm dòng chú thích: “Nó đi theo tôi về nhà”.

Không lâu sau, mẫu Whiskey Raccoon hết hàng. Cửa hàng gia đình hoạt động hơn 40 năm này ghi nhận lượng quan tâm lớn từ khách hàng quốc tế và bắt đầu triển khai dịch vụ vận chuyển ra nước ngoài.

Hiệu ứng tương tự xuất hiện với Kknekki - mẫu dây buộc tóc Haaland sử dụng trong các trận đấu. Sản phẩm do công ty Hàn Quốc Dooji phát triển và được phân phối tại châu Âu thông qua Bon Dep, doanh nghiệp phụ kiện Na Uy mà Haaland sở hữu một phần cổ phần.

Giám đốc Dooji Cho Hyun Tae từng thiết kế riêng nhiều mẫu dây buộc tóc cho tiền đạo 25 tuổi. Tại World Cup, Haaland thường lựa chọn màu dây phù hợp với trang phục thi đấu của Na Uy. Sau khi những hình ảnh này được phát sóng trên toàn cầu, doanh số Kknekki tăng lên mức kỷ lục và một số mẫu nhanh chóng rơi vào tình trạng khan hàng.

Tại Peru, ảnh hưởng của Haaland còn xuất hiện theo cách đặc biệt hơn. Dữ liệu của Cơ quan Đăng ký nhận dạng và hộ tịch quốc gia Peru cho thấy 468 trẻ được đặt tên Haaland, trong khi 91 em mang tên Erling Haaland. Tổng cộng, hơn 500 trẻ tại quốc gia không giành quyền dự World Cup được đặt tên theo chân sút Na Uy.

World Cup mở ra giai đoạn mới cho thương hiệu Haaland. Ước tính bài đăng quảng cáo trên Instagram của anh có thể mang về từ 500.000-1 triệu bảng Anh, tùy thương hiệu, thời hạn chiến dịch và phạm vi sử dụng hình ảnh. Hợp đồng đại sứ dài hạn có thể đạt giá trị hàng chục triệu bảng.

Haaland hiện hợp tác với Nike, Beats by Dre, Breitling, EA Sports và Dolce & Gabbana. Việc lượng người theo dõi tăng mạnh giúp anh có thêm cơ sở để đàm phán các hợp đồng mới hoặc điều chỉnh giá trị những thỏa thuận hiện tại.

Khác với Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi - hai cầu thủ xây dựng tầm ảnh hưởng toàn cầu qua hành trình kéo dài hàng chục năm, Haaland đang lớn lên cùng thời đại video ngắn và thuật toán mạng xã hội. World Cup 2026 cho thấy anh không chỉ sở hữu năng lực ghi bàn mà còn có những đặc điểm thuận lợi để trở thành một hình tượng văn hóa đại chúng.

'Chill' như Haaland sau World Cup

Sau khi trở về Na Uy, anh cùng bạn gái Isabel Haugseng Johansen tới đảo Sicily, Italy, kết hợp nghỉ dưỡng và tham dự chuỗi sự kiện thời trang cao cấp của Dolce & Gabbana tại Taormina.

Ngày 15/7, cặp sao xuất hiện tại buổi trình diễn Alta Sartoria. Haaland diện bộ suit hai hàng cúc màu trắng ngà, quần đồng màu, giày xanh và cài ghim hình ếch đính đá. Isabel lựa chọn váy xuyên thấu kết hợp các chi tiết pha lê thủ công.

Ở tiệc tối thuộc khuôn khổ chuỗi sự kiện, Haaland tiếp tục thu hút sự chú ý khi chọn bộ pyjama xanh pastel, phối cùng áo ba lỗ satin trắng, kính râm ngoại cỡ và phụ kiện cao cấp. Isabel xuất hiện bên cạnh anh trong mẫu váy chữ A đính đá.

Haaland tiếp tục gây sốt sau World Cup.

Nhiều năm qua, anh thường mặc pyjama khi đi nghỉ dưỡng, dùng bữa tại nhà hàng, dạo phố hoặc tham dự sự kiện. Người hâm mộ vì thế đặt cho anh những biệt danh như “ông hoàng pyjama” hoặc “người cuồng đồ ngủ”.

Haaland "cố tình" biến pyjama thành trang phục chính. Anh kết hợp chúng với đồng hồ, kính râm, dép, túi xách hoặc phụ kiện xa xỉ, tạo nên phong cách dễ nhận diện. Vóc dáng cao lớn cùng thái độ thoải mái giúp cầu thủ Na Uy biến trang phục vốn chỉ xuất hiện trên giường ngủ thành thương hiệu cá nhân.

Theo Daily Mail, phong cách hiện tại của Haaland phù hợp xu hướng đưa đồ ngủ ra đường được nhiều nhà mốt phát triển gần đây. Thiết kế lấy cảm hứng từ pyjama thường xuất hiện trong các bộ sưu tập nghỉ dưỡng, trang phục mùa hè và thời trang dành cho các bữa tiệc không quá nghi thức.

Trong thời gian ở Sicily, Haaland hội ngộ cựu tiền đạo Zlatan Ibrahimovic. Hình ảnh hai người nâng ly, trò chuyện tại tiệc tối nhanh chóng lan truyền. Một số khách mời nổi tiếng khác của chuỗi sự kiện gồm Jennifer Lopez, Christian Bale, Theo James và Isabella Rossellini.

Haaland và bạn gái đang tận hưởng kỳ nghỉ kết hợp công việc ở Italy.

Dolce & Gabbana tổ chức nhiều hoạt động liên tiếp tại Taormina, từ trình diễn thời trang, triển lãm trang sức đến tiệc tối nhìn ra vịnh biển. Sự kiện kết hợp thời trang cao cấp với âm nhạc, sân khấu và ẩm thực Địa Trung Hải, thu hút khách hàng cùng những đại sứ có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Việc Haaland xuất hiện nổi bật tại sự kiện của thương hiệu cao cấp là chiến lược tiếp thị hiệu quả. Anh đã hợp tác với Dolce & Gabbana từ năm 2023, nhiều lần tham dự sự kiện của nhà mốt Italy cùng Isabel.

World Cup 2026 không mang lại cho Haaland chiếc cúp, nhưng giúp cầu thủ gia tăng sức ảnh hưởng. Anh rời giải với tư cách cầu thủ tạo xu hướng cả trong thể thao, thời trang lẫn tiêu dùng. Không quá khi nói Haaland là "kẻ chiến thắng thực sự" sau World Cup.

Đó cũng là cơ sở để các chuyên gia cho rằng Haaland có thể nối bước David Beckham, Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi, trở thành biểu tượng có sức ảnh hưởng vượt khỏi bóng đá. Khả năng đó phụ thuộc vào phong độ và cách "quái vật cao 1,95 m" duy trì hình ảnh sắp tới.