Cùng sang Mỹ xem World Cup, Mason Nguyễn vướng tranh cãi thua xa HIEUTHUHAI

Cư dân mạng so sánh về sự thể hiện của HIEUTHUHAI và Mason Nguyễn khi được nhãn hàng mời sang Mỹ xem World Cup.

Những ngày qua, chuyến đi Mỹ trực tiếp xem FIFA World Cup của HIEUTHUHAI và Mason Nguyễn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Cùng xuất hiện trong một sự kiện quốc tế theo lời mời của nhãn hàng, cả hai đều cập nhật hành trình lên mạng xã hội. Tuy nhiên, hiệu ứng mà hai nam nghệ sĩ nhận về lại có sự khác biệt khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội.

HIEUTHUHAI và Mason Nguyễn cùng có mặt tại Mỹ để xem Chung kết World Cup 2026

HIEUTHUHAI tạo nên cơn sốt truyền thông

Cách đây ít hôm, HIEUTHUHAI là được nhãn hàng mời sang Mỹ theo dõi Chung kết World Cup 2026. Ngay từ khi xuất hiện tại sân bay, nam rapper đã gây ấn tượng với phong cách thời trang chỉn chu. Anh lựa chọn trang phục sang trọng, chỉn chu, mái tóc được vuốt gọn gàng, tạo tổng thể trẻ trung nhưng vẫn lịch lãm. Xuyên suốt hành trình từ sân bay, các hoạt động bên lề cho đến khi có mặt trên khán đài sân vận động, HIEUTHUHAI đều giữ hình ảnh gọn gàng, đẹp, đúng tinh thần của một chuyến công tác kết hợp trải nghiệm.

Khi ra sân bay đi công tác, HIEUTHUHAI cũng rất chú trọng vẻ bề ngoài, bài đăng trên trang nhắc đầy đủ tên nhãn hàng một cách chỉn chu và chuyên nghiệp

Hình ảnh của HIEUTHUHAI ở Mỹ gây sốt, anh cũng chọn một chiếc áo có màu sắc chủ đạo của nhãn hàng

Bên cạnh ngoại hình, cách HIEUTHUHAI cập nhật mạng xã hội cũng nhận được nhiều lời khen. Nam rapper liên tục đăng tải hình ảnh, video và story ghi lại từng khoảnh khắc trong chuyến đi, từ hậu trường di chuyển, không khí tại sân vận động cho đến trải nghiệm xem các trận đấu. Hầu hết các bài đăng của HIEUTHUHAI đều đã diễn biến nóng xảy ra ngay tại hiện trường. Vì thế, các post này nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn với hàng trăm nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ. Bên dưới những bài đăng này đều cập nhật hashtag nhãn hàng. Chưa kể, trong sự kiện chính, HIEUTHUHAI tinh tế chọn chiếc áo cùng màu với thương hiệu nhãn hàng. Nhiều người đánh giá HIEUTHUHAI biết cách tạo nội dung hấp dẫn nhưng vẫn khéo léo lồng ghép hình ảnh của nhãn hàng và chiến dịch truyền thông.

Các bài đăng trên trang của HIEUTHUHAI mang về lượng tương tác khủng

Nam rapper còn tranh thủ lôi kéo bạn thân để tạo content thu hút sự chú ý

Không chỉ chăm chỉ cập nhật hành trình, HIEUTHUHAI còn tích cực tương tác với người hâm mộ dưới phần bình luận. Nam rapper liên tục phản hồi các câu hỏi, đùa vui với fan, thậm chí còn trêu ghẹo HURRYKNG khiến nhiều người thích thú. Chính sự gần gũi này giúp những bài đăng của anh duy trì độ thảo luận cao trong suốt chuyến đi. Không ít cư dân mạng nhận xét HIEUTHUHAI đã tận dụng rất tốt cơ hội hợp tác với thương hiệu khi vừa mang đến nội dung giải trí cho người theo dõi, vừa đảm bảo hiệu quả lại vừa tạo được sức hút cá nhân.

HIEUTHUHAI "nịnh khéo" khi hài hước tự nhận là cầu thủ của đội tuyển nhãn hàng

Mason Nguyễn bị chê xuề xoà

Trong khi HIEUTHUHAI nhận được nhiều lời khen, Mason Nguyễn lại trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Dù cũng có mặt tại Mỹ theo lời mời của cùng nhãn hàng và liên tục cập nhật hành trình, nam ca sĩ lại bị một bộ phận cư dân mạng cho rằng chưa tận dụng tốt cơ hội hiếm có.

Điều gây bàn tán nhiều nhất là hình ảnh xuất hiện của Mason Nguyễn. Không ít ý kiến nhận xét trong chuyến đi này, nam ca sĩ lựa chọn trang phục khá đơn giản, mái tóc gần như không được tạo kiểu, tổng thể tạo cảm giác xuề xòa khi xuất hiện tại một sự kiện lớn như Chung kết World Cup. Theo nhiều cư dân mạng, việc không cần diện đồ hàng hiệu hay trang điểm cầu kỳ là điều hoàn toàn bình thường, nhưng với vai trò nghệ sĩ đại diện tham gia chiến dịch của một thương hiệu, sự chỉn chu về ngoại hình vẫn là yếu tố quan trọng.

Trong một hoạt động liên quan đến nhãn, Mason Nguyễn bị nhận xét ăn mặc, làm tóc thiếu đầu tư, chuyên nghiệp

Anh cũng chỉ đề cập đến 1 hashtag trong bài đăng

Không chỉ diện mạo, cách Mason Nguyễn xây dựng nội dung trên mạng xã hội cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Trên Threads, nhiều bài viết phân tích cho rằng các hình ảnh và video được anh đăng tải mang màu sắc ghi lại trải nghiệm cá nhân nhiều hơn là một chuỗi nội dung được đầu tư cho chiến dịch. Một số người nhận xét góc quay khá ngẫu nhiên, chất lượng hình ảnh chưa cao, cách dựng và biên tập còn đơn giản nên chưa tạo được cảm giác bắt mắt hay đủ sức lan tỏa.

Đáng chú ý, có ý kiến còn cho rằng các bài đăng của Mason Nguyễn chưa thể hiện rõ thông điệp của chiến dịch khi việc gắn hashtag, nhắc đến nhãn hàng hoặc tạo sự liên kết với hoạt động truyền thông còn khá mờ nhạt. Theo quan điểm của những người này, khi nhận lời mời từ một thương hiệu, nghệ sĩ không chỉ tham gia trải nghiệm mà còn đóng vai trò lan tỏa chiến dịch, vì vậy cách xây dựng nội dung cũng được kỳ vọng chuyên nghiệp hơn.

Những trang phục của Mason Nguyễn được nhận xét chưa thật tự chỉn chu

Hình ảnh check in của Mason Nguyễn trên sân không nhận được hiệu ứng như HIEUTHUHAI vì góc chụp khó hiểu, không rõ mặt, nhiều chi tiết thừa

Một trong những bài đăng viral nhất nhì của Mason Nguyễn thì lại không nhắc đến nhãn hàng dù anh đi xem World Cup với tư cách khách mời

Netizen tranh cãi, so sánh HIEUTHUHAI - Mason Nguyễn

Chính những khác biệt trong cách xuất hiện và xây dựng nội dung đã khiến HIEUTHUHAI và Mason Nguyễn nhanh chóng bị đặt lên bàn cân trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Hàng loạt bài viết phân tích, so sánh hiệu ứng truyền thông của cả hai liên tục xuất hiện, thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận. Đáng chú ý, một bài đăng trên Threads của tài khoản tự nhận là người hâm mộ Mason Nguyễn đã nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ.

Người này cho biết bản thân không có ý "dìm" thần tượng mà chỉ muốn góp ý dưới góc nhìn của một khán giả. Theo bài viết, điểm khiến Mason Nguyễn chưa tạo được sức hút không nằm ở việc mặc đồ đơn giản hay không trang điểm, mà là tổng thể hình ảnh chưa thực sự chỉn chu khi xuất hiện trong một chiến dịch của thương hiệu quốc tế. Theo quan điểm của tài khoản này, nếu nghệ sĩ chưa có ê-kíp đi cùng trong chuyến công tác thì công ty quản lý hoặc nhãn hàng hoàn toàn có thể hỗ trợ để hình ảnh xuất hiện được đồng bộ và chuyên nghiệp hơn.

Cư dân mạng tranh cãi, so sánh thái độ HIEUTHUHAI và Mason Nguyễn trong cùng 1 bối cảnh làm việc

Bài viết sau đó nhận về hàng chục nghìn lượt xem và trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Không ít cư dân mạng đồng tình với quan điểm trên, cho rằng đây là một cơ hội truyền thông lớn nên nghệ sĩ cần đầu tư kỹ lưỡng hơn về ngoại hình, nội dung đăng tải cũng như cách tương tác với khán giả để phát huy tối đa hiệu quả của chiến dịch. Một số ý kiến thậm chí lấy HIEUTHUHAI làm ví dụ khi nhận xét nam rapper có sự chuẩn bị bài bản từ diện mạo, cách xây dựng hình ảnh đến việc liên tục cập nhật hành trình và khéo léo lồng ghép sự xuất hiện của nhãn hàng trong từng bài đăng.

Dẫu vậy, cũng có nhiều ý kiến lên tiếng bênh vực Mason Nguyễn. Họ cho rằng nam ca sĩ vốn theo đuổi hình ảnh gần gũi, đời thường nên việc xuất hiện với trang phục đơn giản là điều không quá bất ngờ. Một số khán giả nhận định chuyến đi lần này trước hết vẫn là trải nghiệm cá nhân, vì vậy không nên đặt kỳ vọng rằng mọi hình ảnh hay video đều phải được đầu tư như một chiến dịch quảng cáo. Theo nhóm ý kiến này, việc liên tục đặt Mason Nguyễn cạnh HIEUTHUHAI cũng phần nào khập khiễng bởi mỗi nghệ sĩ có cá tính, cách xây dựng thương hiệu cá nhân và định hướng truyền thông hoàn toàn khác nhau.

Từ câu chuyện của Mason Nguyễn và HIEUTHUHAI, nhiều người cho rằng đây cũng là lời nhắc đáng lưu tâm dành cho ê-kíp nghệ sĩ. Trong bối cảnh mỗi bài đăng, mỗi đoạn video đều có thể trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, việc chuẩn bị kỹ lưỡng từ ngoại hình, trang phục đến chiến lược nội dung không còn đơn thuần là chuyện "đẹp hay xấu", mà đã trở thành một phần của giá trị hợp tác với thương hiệu. Chỉ cần khác biệt một chút trong cách xuất hiện cũng đủ tạo nên hai hiệu ứng truyền thông hoàn toàn trái ngược.

Ảnh: FBNV