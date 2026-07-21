MC Đại Nghĩa báo tin buồn

Nhiều sao Việt đồng loạt san sẻ nỗi buồn với MC Đại Nghĩa.

Mới đây, MC Đại Nghĩa khiến nhiều người nghẹn lòng khi chia sẻ tin buồn. Sau hơn 1 năm trải qua biến cố mẹ đột ngột qua đời, MC Đại Nghĩa lần nữa đối diện với mất mát người thân ra đi. Nam MC đăng tải bức ảnh đen trắng ghi lại khoảnh khắc nắm chặt tay bà ngoại trong những giây phút cuối cùng, kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy xúc động: "Ngoại đi gặp mẹ con, ngoại nhé".

Bà ngoại MC Đại Nghĩa qua đời vào sáng nay

Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài viết nhận được sự quan tâm lớn từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Hàng nghìn lượt tương tác cùng rất nhiều bình luận được gửi đến nhằm chia sẻ mất mát với nam MC. Nhiều nghệ sĩ Việt đã nhanh chóng để lại lời động viên dưới bài đăng của Đại Nghĩa. Hari Won viết: "Em xin chia buồn cùng anh và gia đình", Mai Thu Huyền bày tỏ: "Thành kính chia buồn cùng anh và gia quyến", ca sĩ Thanh Duy xúc động viết: "Em xin chia buồn với anh thương yêu của em. Ôm ôm anh".

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ khác như Hòa Thuận, Lê Dương Bảo Lâm, Kha Ly... cũng đồng loạt gửi lời chia buồn, mong Đại Nghĩa và gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát. Dưới bài đăng, đông đảo khán giả cũng để lại những lời động viên, hy vọng Đại Nghĩa giữ gìn sức khỏe trong thời gian lo hậu sự.

Nhiều nghệ sĩ Việt đồng loạt chia sẻ, động viên MC Đại Nghĩa

Gia cảnh của MC Đại Nghĩa

MC Đại Nghĩa xuất thân là diễn viên sân khấu kịch và từng ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trên sân khấu Idecaf. Tuy nhiên, tên tuổi của Đại Nghĩa thực sự tỏa sáng khi anh chuyển hướng sang vai trò MC và trở thành người dẫn dắt cho loạt chương trình truyền hình nổi tiếng như Chuẩn cơm mẹ nấu, Gương mặt thân quen, Giọng hát Việt nhí, Giọng ải giọng ai, Ơn giời cậu đây rồi!... Ngoài ra, Đại Nghĩa còn góp mặt trong các bộ phim như: Gia đình phép thuật, Cô dâu đại chiến, Sắc đẹp ngàn cân, Tiệm bánh Hoàng tử bé... Bên cạnh công việc nghệ thuật, MC Đại Nghĩa còn được biết đến với hình ảnh tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Anh thường xuyên thực hiện các dự án từ thiện cá nhân, âm thầm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

MC Đại Nghĩa là con một trong gia đình không có ai theo đuổi nghệ thuật. Từ nhỏ, Đại Nghĩa đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành nghệ sĩ và từng mong muốn được xuất gia. Tuy nhiên, vì là con một, anh đã gác lại ước nguyện đi tu để chăm sóc và lo lắng cho cha mẹ khi về già. Trên trang cá nhân, MC Đại Nghĩa nhắc nhiều về mẹ, bà là động lực sống của anh. Vào dịp sinh nhật mẹ, MC Đại Nghĩa mua cho bà một căn nhà khang trang tại Mỹ. Nam MC cũng thường xuyên đi về giữa Mỹ và Việt Nam để cận kề chăm sóc mẹ.

Trong lần hiếm hoi nhắc đến gia đình, MC Đại Nghĩa cho hay: "Ba mẹ tôi hãnh diện về tôi không phải vì tôi là một nghệ sĩ. Cho dù tôi không là một nghệ sĩ đi nữa, chỉ cần tôi sống tốt, có công việc ổn định, giúp được nhiều cho những người xung quanh thì ba mẹ vẫn tự hào về tôi thôi".

Cách đây 1 năm, mẹ của MC Đại Nghĩa cũng đột ngột qua đời

Tháng 5/2025, mẹ MC Đại Nghĩa đột ngột qua đời. Sau khi đã lo lắng chu toàn tang sự cho mẹ, MC Đại Nghĩa chia sẻ: "Mọi việc đến rồi đi nhanh như một cơn gió ha mẹ. Chỉ trong 2 ngày, nhẹ nhàng và không đau đớn dày vò. Mẹ nằm đó giữa muôn ngàn hoa. Ai rồi cũng sẽ đi đến hồi kết của một vòng đời, chỉ là điều đó sẽ đến như thế nào mà thôi. Mẹ khép lại hành trình 70 năm của mình thật đẹp giữa bao tình yêu thương mà mọi người đã dành cho mẹ. Từ những người thân trong gia đình, đến bạn bè của mẹ, của con.

Nhưng hành trình của mẹ vẫn đang được tiếp nối trong con, trong tình yêu của con dành cho mẹ, và cả trong ký ức thật đẹp của những người yêu thương mẹ nữa. Con có buồn vì sự bất ngờ ập đến, con có quặn thắt vì cảm xúc quá đột ngột nhưng con không khổ não. Con biết vô thường sẽ là như thế, đó là lẽ thường tình, cái duyên làm mẹ con của mình trong kiếp sống này đến đây là dừng lại. Rồi có thể mẹ con mình sẽ gặp lại nhau ở một đời sống khác với những vai trò khác. Cám ơn mẹ đã sinh ra con và đã nuôi dạy con thành người".

Ảnh: FBNV