Nhiều người cho rằng dàn sao Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS sẽ nhận cát xê triệu đô khi trình diễn tại World Cup.

BTS vừa đánh dấu cột mốc lịch sử khi họ là nhóm nhạc Kpop đầu tiên biểu diễn tại lễ bế mạc World Cup. 7 chàng trai điển trai hết chỗ chê, tự tin làm chủ sân khấu, đem đến màn trình diễn bùng nổ như mọi khi. Nhóm mang đến bản hit toàn cầu Dynamite, tỏa sáng tại halftime show đầu tiên trong lịch sử World Cup.

Sau khi biểu diễn xong, fan bất ngờ bắt gặp cảnh BTS ngồi trên khán đài và tranh thủ ăn uống. Đoạn clip nhanh chóng gây bão các trang mạng xã hội bởi tính chân thực, gần gũi của 7 thành viên. Dù là idol toàn cầu, nhưng sau khi kết thúc màn trình diễn, BTS không câu nệ ăn uống đơn giản từ những chiếc hộp giấy, với biểu cảm thoải mái như anh chàng hàng xóm. Nhiều fan còn đùa rằng ban tổ chức đã phát cơm hộp làm cát xê cho các chàng trai.

BTS được phát cơm hộp sau khi diễn và nhiều fan đùa rằng đây chính là cát xê của nhóm. Clip: X

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Tuy nhiên, nhận định hài hước này lại có phần chính xác. Trên thực tế, dàn sao biểu diễn halftime show tại trận chung kết World Cup có cát xê là... 0 đồng tròn trĩnh. Những tưởng dàn sao Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS sẽ nhận cát xê triệu đô, nhưng thực chất lại chẳng có đồng nào.

Cụ thể, FIFA và Global Citizen định vị sự kiện là chương trình giải trí toàn cầu gắn với Quỹ Giáo dục FIFA Global Citizen. Vì thế, FIFA xác nhận các nghệ sĩ tham gia chương trình giữa giờ chung kết World Cup 2026 không nhận thù lao biểu diễn. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino mô tả đây là khoảnh khắc lịch sử khi Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS và những nghệ sĩ còn lại tham gia show diễn 11 phút nhằm ủng hộ Quỹ Giáo dục FIFA Global Citizen. Sáng kiến chung này đặt mục tiêu huy động 100 triệu USD để mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và bóng đá cho trẻ em trên toàn thế giới.

Hóa ra, BTS nhận cát xê 0 đồng. Ảnh: X

Cơ chế này tương tự mô hình được áp dụng tại chương trình giữa giờ Super Bowl của giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ NFL. Theo truyền thống, các nghệ sĩ chính không nhận phí biểu diễn dù xuất hiện trong một trong những chương trình truyền hình được theo dõi nhiều nhất thế giới. Thay vì nhận thù lao, các nghệ sĩ có cơ hội tiếp cận lượng khán giả khổng lồ trên toàn cầu, đồng thời góp phần ủng hộ hoạt động từ thiện.

Màn trình diễn tại giờ nghỉ giải lao trận chung kết đã kéo dài 11 phút, với sự tham gia của Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel, dàn hợp xướng PS22 và Coldplay. Chương trình còn có sự xuất hiện đặc biệt của các nhân vật trong Sesame Street và The Muppets . Ban đầu, ý tưởng halftime show gây tranh cãi vì đây không phải truyền thống quen thuộc của bóng đá. Nhưng cuối cùng, nó diễn ra khá thành công, nhanh gọn, đưa hàng loạt màn trình diễn hấp dẫn gói gọn trong thời lượng 11 phút.

Shakira...

... Justin Bieber...

... Madonna...

... và Coldplay đều không nhận cát xê biểu diễn. Ảnh: X

Về phần BTS, nhóm đã có màn trình diễn thành công. Khi ánh đèn sân khấu chính thức bật sáng, BTS đã lột xác hoàn toàn. Bảy chàng trai bước ra với ngoại hình chỉn chu bắt mắt, năng lượng bùng nổ và sự tự tin tuyệt đối. Đặc biệt, V và Jungkook nhận được cơn mưa lời khen ngợi. Bộ đôi điển trai hết chỗ chê, tự tin làm chủ sân khấu, đem đến màn trình diễn bùng nổ. Nhóm nhạc đình đám Kpop cũng khuấy đảo mạng xã hội khi giao lưu cùng David Beckham, Tom Cruise, Justin Bieber và iShowSpeed.

Dynamite của BTS vang lên tại Chung kết World Cup. Clip: YouTube

BTS đánh dấu cột mốc lịch sử khi họ là nhóm nhạc Kpop đầu tiên biểu diễn tại lễ bế mạc World Cup. Ảnh: X

Nguồn: X