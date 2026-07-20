Chỉ có 2 từ để nói về BTS ở World Cup 2026: "Đứng hình"

Sau quãng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, hiện tại BTS đã trở lại với đội hình đủ 7 thành viên và mạnh mẽ hơn xưa.

World Cup 2026 vừa khép lại với đêm bế mạc rực rỡ và trận chung kết tại sân vận động lớn nhất giải đấu. Trong số những màn trình diễn đáng nhớ tại halftime show, sự xuất hiện của BTS đã trở thành tâm điểm, đánh dấu cột mốc lịch sử khi họ là nhóm nhạc Kpop đầu tiên biểu diễn tại lễ bế mạc World Cup.

Trước giờ G, hình ảnh tổng dượt của BTS được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên và chỉ trích: các thành viên trông mệt mỏi bơ phờ quần áo tập luyện xộc xệch, tóc tai chưa chỉn chu. Hàng loạt những bình luận ngờ vực, chê bai xuất hiện trên mạng xã hội như: “Đây có phải BTS không?”, “Trông như vừa thức dậy”, “Không còn phong độ ngôi sao hàng đầu” ... Nhiều fan lo lắng nhóm sẽ không thể hiện tốt trên sân khấu lớn nhất hành tinh.

Bức ảnh tổng duyệt khiến BTS bị chê bai tơi bời khắp mạng xã hội. Ảnh: X

Tuy nhiên, khi ánh đèn sân khấu chính thức bật sáng, BTS đã lột xác hoàn toàn. Bảy chàng trai bước ra với ngoại hình chỉn chu bắt mắt, năng lượng bùng nổ và sự tự tin tuyệt đối. Đặc biệt, V và Jungkook nhận được cơn mưa lời khen ngợi. Bộ đôi điển trai hết chỗ chê, tự tin làm chủ sân khấu, đem đến màn trình diễn bùng nổ như mọi khi. Nhóm mang đến bản hit toàn cầu Dynamite, tỏa sáng tại halftime show đầu tiên trong lịch sử World Cup.

BTS đem bản hit tỷ view Dynamite chinh phục sân khấu World Cup. Clip: X

Nhóm lập tức lấy lại phong độ visual cũng như năng lực biểu diễn. Ảnh: X

Jungkook vẫn đẹp rụng rời con tim. Ảnh: X

Khi bước ra sân khấu, các thành viên BTS lập tức chuyển trạng thái idol hàng đầu. Ảnh: X

Màn trình diễn không chỉ chinh phục khán giả có mặt mà còn gây bão trên mạng xã hội. Fan tỏ ra kinh ngạc: "Đứng hình luôn", "Đây là cùng một nhóm sao?", hết lời khen ngợi visual cũng như màn trình diễn cuả 7 chàng trai. ARMY cũng đồng thời giải thích bức ảnh "dìm hàng" lúc tổng duyệt thực chất được chụp lúc nhóm vừa hoàn thành concert ở Paris bay sang, nên không thể tránh được sự mệt mỏi, bơ phờ và thiếu chỉn chu. Sự kiện này một lần nữa khẳng định sức hút toàn cầu và khả năng trình diễn chuyên nghiệp của BTS.

Bức ảnh tổng duyệt được chụp lúc nhóm vừa từ concert Paris bay sang, nên không tránh được sự mệt mỏi. Ảnh: X

Đây mới là BTS mà mọi người biết. Ảnh: X

Đã mắt ngắm nhìn visual đỉnh coa của Jungkook...

... và cả V. Ảnh: X

BTS ra mắt năm 2013 dưới sự quản lý của Big Hit Entertainment (nay là HYBE Labels). Ban đầu gặp nhiều khó khăn, nhóm nhanh chóng gây chú ý nhờ thông điệp tích cực, chất nhạc đa dạng và sự gần gũi với fan. BTS sau đó đã đạt được nhiều thành công với loạt hit Blood Sweat & Tears, DNA, Fake Love, Idol, Boy With Luv , và đặc biệt Dynamite – ca khúc đầu tiên của nhóm đạt No.1 Billboard Hot 100.

BTS là nghệ sĩ châu Á thành công nhất lịch sử âm nhạc phương Tây: nhiều lần phá kỷ lục Spotify, YouTube, bán hàng chục triệu album, tổ chức concert stadium khắp thế giới. Họ nhận giải Billboard Music Awards, AMA, và thậm chí được Liên Hợp Quốc mời phát biểu. Nhóm không chỉ là hiện tượng âm nhạc mà còn là biểu tượng văn hóa, thời trang và sức ảnh hưởng xã hội.

Sau quãng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, hiện tại BTS đã trở lại với đội hình đủ 7 thành viên và mạnh mẽ hơn xưa. Màn trình diễn tại World Cup 2026 không chỉ là minh chứng cho vị thế toàn cầu mà còn khẳng định đẳng cấp của họ trong lòng hàng triệu fan trên khắp thế giới.

BTS đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Ảnh: Yonhap

Nguồn: X