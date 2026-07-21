Những cuộc gặp gỡ này đã chứng minh vị thế của BTS trong làng giải trí thế giới.

Đêm bế mạc World Cup 2026 không chỉ là lễ hội bóng đá mà còn trở thành sân khấu hội tụ của những ngôi sao hàng đầu thế giới. Trong đó, BTS chính là tâm điểm sáng chói nhất khi nhóm Kpop huyền thoại biểu diễn tại halftime show lịch sử. Sự xuất hiện của 7 chàng trai đã khiến cả thế giới phải trầm trồ: “Cả hành tinh đều muốn gặp BTS!”.

Bên cạnh màn trình diễn bùng nổ với hit Dynamite , BTS còn gây ấn tượng mạnh mẽ qua loạt tương tác đẳng cấp với các tên tuổi lớn. David Beckham – huyền thoại bóng đá Anh – đã vui vẻ bắt tay, trò chuyện thân thiện với các thành viên. Siêu sao điện ảnh Tom Cruise cũng không bỏ lỡ cơ hội, xuất hiện trong bức ảnh hậu trường cùng nhóm. RM còn công khai gọi Tom Cruise là “king” trên Instagram, khiến fan vô cùng thích thú.

David Beckham và Tom Cruise tương tác vui vẻ với BTS. Clip: X

RM gọi Tom Cruise là "king". Ảnh: Instagram

Đặc biệt, khoảnh khắc streamer nổi tiếng nhất thế giới iShowSpeed gặp BTS đã trở thành hiện tượng viral. Streamer nổi tiếng với phong cách “lầy lội” không kiềm chế được cảm xúc khi chạm mặt thần tượng. Speed nhảy cẫng lên, reo hò, ôm chặt từng thành viên và còn biểu diễn backflip ngay tại chỗ để khoe trước BTS. Anh chàng hành động đúng chuẩn fanboy cuồng nhiệt, khiến BTS vừa bất ngờ vừa vui cười.

Theo những thông tin trước đó, Speed đã vốn là fan cuồng của BTS, nên khoảnh khắc này khiến anh chàng vô cùng hạnh phúc. Đặc biệt là chỉ sau vài giờ đăng tải, video BTS cùng iShowSpeed đã vượt mốc 13,5 triệu lượt thích và hơn 148 triệu lượt xem trên Instagram.

iShowSpeed phát cuồng khi gặp BTS. Clip: X

Streamer số 1 thế giới không thể hạnh phúc hơn. Ảnh: Instagram

Việc Speed là fan của BTS khiến cuộc gặp này càng thêm ý nghĩa. Ảnh: X

Không dừng lại ở đó, BTS còn có màn tương tác ấm áp với Justin Bieber – một trong những nghệ sĩ phương Tây từng hợp tác và có mối quan hệ thân thiết với nhóm. Những khoảnh khắc này càng khẳng định đẳng cấp toàn cầu của BTS: không chỉ là nghệ sĩ âm nhạc xuất sắc mà còn là biểu tượng văn hóa được kính trọng khắp nơi.

V tương tác thân thiết với Justin Bieber. Clip: X

Justin Bieber có những tương tác thân thiết với BTS khi cả hai cùng biểu diễn tại World Cup. Ảnh: X

Khung hình chung của Justin và Jung Kook đang được chia sẻ rầm rộ. Ảnh: X

Từ một nhóm nhạc debut năm 2013 với nhiều thử thách, BTS đã vươn mình trở thành hiện tượng toàn cầu với hàng loạt kỷ lục Billboard, doanh thu khổng lồ và sức ảnh hưởng vượt ngoài âm nhạc. Dù đã trải qua giai đoạn nghĩa vụ quân sự, họ vẫn chứng minh đẳng cấp của bản thân không hề phai mờ, mỗi lần trở lại đều là sự kiện lớn. Màn xuất hiện tại World Cup 2026 không chỉ là minh chứng cho vị thế vững chắc mà còn cho thấy sức hút của BTS – những chàng trai khiến cả thế giới phải muốn gặp.

BTS ra mắt năm 2013 dưới sự quản lý của Big Hit Entertainment (nay là HYBE Labels). Ban đầu gặp nhiều khó khăn, nhóm nhanh chóng gây chú ý nhờ thông điệp tích cực, chất nhạc đa dạng và sự gần gũi với fan. BTS sau đó đã đạt được nhiều thành công với loạt hit Blood Sweat & Tears, DNA, Fake Love, Idol, Boy With Luv , và đặc biệt Dynamite – ca khúc đầu tiên của nhóm đạt No.1 Billboard Hot 100.

Từ công ty nhỏ, BTS vươn lên thành nhóm nhạc toàn cầu. Ảnh: Yonhap

BTS là nghệ sĩ châu Á thành công nhất lịch sử âm nhạc phương Tây: nhiều lần phá kỷ lục Spotify, YouTube, bán hàng chục triệu album, tổ chức concert stadium khắp thế giới. Họ nhận giải Billboard Music Awards, AMA, và thậm chí được Liên Hợp Quốc mời phát biểu. Nhóm không chỉ là hiện tượng âm nhạc mà còn là biểu tượng văn hóa, thời trang và sức ảnh hưởng xã hội.

Sau quãng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, hiện tại BTS đã trở lại với đội hình đủ 7 thành viên và mạnh mẽ hơn xưa. Màn trình diễn tại World Cup 2026 không chỉ là minh chứng cho vị thế toàn cầu mà còn khẳng định đẳng cấp của họ trong lòng hàng triệu fan trên khắp thế giới.

BTS tỏa sáng tại lễ bế mạc World Cup 2026. Ảnh: X

Nguồn: X