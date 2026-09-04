Lisa không công khai chuyện hẹn hò vì BLACKPINK

Đây là lần hiếm hoi Lisa nhắc về đời sống tình cảm riêng tư trước công chúng.

Mới đây, Lisa (BLACKPINK) thông báo sẽ phát hành phim tài liệu mang tên Always Lalisa vào ngày 12/10, nơi cô chia sẻ nhiều câu chuyện về sự nghiệp cũng như đời sống riêng tư. Trong đoạn teaser, Lisa cho biết cô cảm thấy “cuối cùng tôi cũng được sống cuộc sống của chính mình”. Em út BLACKPINK sang Hàn Quốc làm thực tập sinh từ năm 14 tuổi, cô đã quen với việc không dám lên tiếng hay bày tỏ suy nghĩ cá nhân. Khi nhắc lại những video đánh giá hàng tháng cùng các nhận xét từng nhận được trong thời gian thực tập, Lisa đã bật khóc.

Lisa cũng thẳng thắn nói về chuyện tình cảm. Nữ idol 29 tuổi cho biết trong văn hóa Kpop, việc hẹn hò bị hạn chế bởi nếu bị phát hiện, độ nổi tiếng của nghệ sĩ có thể bị ảnh hưởng. Cô xác nhận từng hẹn hò vài lần nhưng đều phải giữ kín. Lý do là bởi cô không muốn chuyện tình cảm cá nhân trở thành nguyên nhân ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của BLACKPINK.

Lisa xác nhận từng hẹn hò vài lần nhưng đều phải giữ kín. Ảnh: Instagram

Cô không muốn chuyện tình cảm cá nhân trở thành nguyên nhân ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của BLACKPINK. Ảnh: Instagram

Em út BLACKPINK đồng thời tiết lộ ca khúc Dream nằm trong album solo đầu tay Alter Ego được lấy cảm hứng từ 1 mối tình bí mật trong quá khứ. Trước khi phát hành ca khúc, Lisa đã xin phép nhân vật trong bài hát, và nhận được sự đồng ý với điều kiện người hâm mộ không thể tìm ra danh tính của người này.

Lisa tiết lộ ca khúc Dream nằm trong album solo đầu tay Alter Ego được lấy cảm hứng từ 1 mối tình bí mật trong quá khứ. Ảnh: Instagram

Đây là lần hiếm hoi Lisa nhắc về đời sống tình cảm riêng tư trước công chúng. Mối tình được biết đến nhiều nhất của cô là với thiếu gia tài phiệt Frédéric Arnault - con trai CEO tập đoàn hàng hiệu hàng đầu thế giới LVMH. Cặp đôi liên tiếp được bắt gặp bên nhau từ tháng 7/2023. Họ cũng đã ra mắt gia đình của đối phương, dành nhiều thời gian hẹn hò ở khắp nơi trên thế giới dù không công khai xác nhận mối quan hệ.

Tuy nhiên, dấu hiệu rạn nứt đã bắt đầu từ đầu năm nay, khi Frédéric Arnault hoàn toàn im lìm trong dịp sinh nhật Lisa. Họ không còn tương tác, Frédéric Arnault được cho là đang tìm hiểu Marissa Long - nữ người mẫu kiêm diễn viên người Mỹ sinh năm 2000.



Ảnh: Instagram

Mối tình được biết đến nhiều nhất của Lisa là với thiếu gia tài phiệt Frédéric Arnault. Ảnh: Instagram

Đến nay, Lisa được cho là đang hẹn hò tài tử điển trai Thái Lan Blue Pongtiwat, kém cô 3 tuổi. Nữ idol và Blue Pongtiwat xuất hiện bên nhau như hình với bóng. Thậm chí, mối quan hệ của cặp đôi còn khắng khít đến mức các phụ huynh đã gặp gỡ nhau. Vào ngày 2/9, mối quan hệ của Lisa và Blue Pongtiwat tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán trong dư luận sau khi Lisa đăng tải loạt ảnh tới Kyoto, Nhật Bản lên trang cá nhân. Không lâu sau đó, Blue Pongtiwat cũng chia sẻ những hình ảnh tại Nhật giống Lisa.

Tuy nhiên đến nay, chuyện tình này mới dừng ở mức độ nghi vấn. Thậm chí hành động ẩn ý về mối quan hệ tình cảm với Lisa của Blue Pongtiwat không nhận được phản ứng tích cực từ dư luận. Trên MXH X, nhiều netizen đánh giá mỹ nam người Thái Lan không đơn giản, nghi ngờ anh đang cố tình tận dụng sức nóng từ tin đồn hẹn hò với Lisa để thu hút sự chú ý bằng cách đăng bài mập mờ, tạo ra "Lovestagram" với những chi tiết chứng tỏ họ là một cặp. Thậm chí, có người thẳng thừng chỉ trích Blue Pongtiwat đang "ké fame" Lisa một cách trắng trợn. So với danh tiếng toàn cầu của Lisa, Blue chắc chắn không phải cái tên có độ nhận diện tương đương. Việc được đặt cạnh em út BLACKPINK khiến nam diễn viên nhận được sự quan tâm lớn trong suốt thời gian qua.

Ảnh: Instagram

Lisa được cho là đang hẹn hò với "hồng hài nhi" kém 3 tuổi. Ảnh: Instagram

Nguồn: Koreaboo