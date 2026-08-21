Lisa (BLACKPINK) xác nhận hẹn hò cậu bạn thân 10 năm

Mối quan hệ giữa Lisa (BLACKPINK) và bạn trai mới đã thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Hậu chia tay CEO Frédéric Arnault, Lisa (BLACKPINK) được cho là đang hẹn hò nam diễn viên Thái Lan Blue Pongtiwat kém cô 3 tuổi. Dù đã lộ bằng chứng yêu đương được 1 thời gian song cả 2 nghệ sĩ đều chưa từng lên tiếng về mối quan hệ của họ.

Tới sáng 21/8, tờ Mgronline đưa tin, Blue Pongtiwat vừa cho ra mắt MV mới mang tên Kiss, Come Kiss. Đáng chú ý, bài hát có những ca từ gây chú ý như: “Mona Lisa”, “Baby Come Kiss (Em yêu tới hôn anh đi)”,... Ngay lập tức, truyền thông cùng khán giả đồng loạt nhận định, Blue Pongtiwat muốn gửi gắm thông điệp yêu thương tới Lisa thông qua ca khúc vừa mới phát hành.

Đáng nói, ngay đúng giữa thời điểm Blue Pongtiwat ra mắt MV, Lisa bất ngờ đăng tấm ảnh khoe hình xăm Baby ở phần hông lên trang Instagram cá nhân. Và hình xăm này được cho là có liên quan tới phần ca từ trong bài hát của Blue. Xâu chuỗi các dữ kiện, đông đảo netizen nhận định, Lisa đăng ảnh hình xăm nóng bỏng nhằm ngầm thông báo cho cả thế giới biết rằng cô đang hẹn hò “hồng hài nhi” kém 3 tuổi Blue Pongtiwat. Ngoài ra, thông qua loạt động thái từ phát hành MV có ca từ ngọt ngào cho tới tung ảnh hình xăm Baby mới đây, Lisa cùng mỹ nam xứ Thái được cho là đang “phát cẩu lương” ồ ạt và muốn hét lên cho mọi người biết họ đang đắm chìm trong tình yêu hạnh phúc.

Blue Pongtiwat vừa ra mắt ca khúc mới có phần lyric đáng chú ý, được cho là nói về Lisa: “Mona Lisa”, “Baby Come Kiss (Em yêu tới hôn anh đi)”,... Ảnh: X

Cùng lúc đó, Lisa đăng ảnh khoe hình xăm mới Baby nằm ở phần hông của cô nàng. Ảnh: X

Kể từ sau khi chia tay tỷ phú Frédéric Arnault, “nhất cử nhất động” từ Lisa đã liên tục lọt vào tầm ngắm của công chúng. Trong những tháng qua, em út BLACPINK được cho là đang đắm chìm trong mối tình ngọt ngào mới với nam thần xứ Thái Blue Pongtiwat.

Theo nguồn tin, cặp đôi tin đồn hết lần này đến lần khác được bắt gặp xuất hiện cùng nhau ở Thái Lan trong suốt thời gian qua.

Ban đầu, em út BLACKPINK được bắt gặp đi mua sắm tại trung tâm thương mại cùng Blue Pongtiwat trong bầu không khí vui vẻ, ngập tràn tiếng cười. Tiếp theo đó, trong dịp sinh nhật 29 tuổi của Lisa được tổ chức ở Thái Lan vào tháng 3 khi có cả ba mẹ nữ idol tham dự, Blue Pongtiwat đã không ngần ngại đứng sát rạt vào đàng gái như thể đang muốn ngầm công khai mối quan hệ.

Lisa đứng sát rạt bên Blue Pongtiwat trong sinh nhật tuổi 29 của cô nàng. Ảnh: X

Blue Pongtiwat đi mua sắm cùng Lisa trong bầu không khí vui vẻ. Ảnh: Sina

Tới đầu tháng 7, em út BLACKPINK lại cùng bố mẹ dùng bữa tối với Blue Pongtiwat ở 1 nhà hàng sang chảnh tại Thái Lan trong bầu không khí ấm cúng. Và sau đó không lâu, nam thần xứ chùa Vàng còn được bắt gặp tháp tùng Lisa đi ăn, đi mua sắm. Blue Pongtiwat luôn chủ động xách túi, lặng lẽ đi phía sau để Lisa thoải mái lựa đồ, từ anh chàng tỏa ra hình ảnh 1 người bạn trai ấm áp, biết quan tâm bạn gái 1 cách chu đáo.

Lisa - Blue đã đưa nhau về ra mắt bố mẹ 2 bên. Cách đây không lâu, 2 bên gia đình Lisa - Blue Pongtiwat còn cùng tổ chức sinh nhật muộn cho mẹ Blue trong bầu không khí đầm ấm.

Tính đến thời điểm hiện tại, phía Lisa vẫn chưa có động thái phản hồi về thông tin nữ ca sĩ đang hẹn hò, say đắm trong tình yêu bên “hồng hài nhi” Blue Pongtiwat.

Lisa lọt vào ống kính của “team qua đường” khi cùng trai đẹp kém 3 tuổi dùng bữa tối trong 1 nhà hàng cao cấp. Đáng nói, bố mẹ Lisa cũng có mặt vào thời điểm đó. Ảnh: X

2 bên gia đình Lisa - Blue Pongtiwat cùng đi tổ chức sinh nhật cho mẹ Blue trong bầu không khí ấm áp, thân tình. Ảnh: X

Lisa có tên thật là Lalisa Manoban, sinh ngày 27/3/1997 tại Buriram, Thái Lan. Cô là thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên của YG Entertainment, bắt đầu quá trình huấn luyện từ năm 2011 và chính thức ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016.

Với phong cách trình diễn cuốn hút, khả năng vũ đạo hàng đầu Kpop và rap độc đáo, Lisa nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu, có lượng fan hùng hậu tại châu Á, châu Âu và Mỹ. Cô cũng là đại sứ thương hiệu cho nhiều nhà mốt lớn toàn cầu.

Năm 2021, Lisa ra mắt solo album đầu tay LALISA, phá kỷ lục về lượt xem MV và doanh số, khẳng định vị thế “nữ hoàng Kpop toàn cầu”. Ngoài ra, cô còn lấn sân diễn xuất và tham dự nhiều sự kiện lớn như Lễ trao giải Oscar, Emmy, Victoria...

Sau nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, Lisa giờ đây đã trở thành gương mặt nổi tiếng toàn cầu. Ảnh: X

Trong khi đó, Blue Pongtiwat sinh năm 2000, gây ấn tượng mạnh với nụ cười tỏa nắng, sóng mũi thẳng tắp và chiều cao 1m83. Anh từng tỏa sáng ở nhiều tác phẩm gây tiếng vang lớn như Mùa Hè Của Hồ Ly bản Thái, Lồng Nghiệp Chướng, Dì Ơi Đừng Có Bồ,... Bên cạnh đóng phim, mỹ nam 10X còn lấn sân sang cả lĩnh vực ca hát và gặt hái được những thành công đáng kể.

Blue Pongtiwat là nam nghệ sĩ đa năng, hoạt động với vai trò diễn viên kiêm ca sĩ. Ảnh: X

Nguồn: Mgronline, X

