Hé lộ nguyên nhân khiến cặp bạn thân nổi tiếng nhất Cbiz cạch mặt, làm cho Địch Lệ Nhiệt Ba bị oan suốt 10 năm

Vốn là đôi bạn thân được ngưỡng mộ bậc nhất showbiz Hoa ngữ, giờ 2 ngôi sao này lại trở thành người dưng.

Tình bạn của Dương Mịch và Đường Yên đã từng khiến cả Cbiz ngưỡng mộ. Năm 2014, Dương Mịch kết hôn, Đường Yên là phù dâu duy nhất, hình ảnh 2 người ôm nhau trong ngày trọng đại từng được xem là biểu tượng của tình bạn đẹp trong làng giải trí. Thế nhưng chỉ vài năm sau, họ không còn tương tác công khai, thậm chí khi xuất hiện trong cùng một sự kiện cũng giữ khoảng cách.

Suốt nhiều năm, nguyên nhân được đồn đoán nhiều nhất liên quan đến Người Tình Kim Cương. Khi bộ phim lên sóng năm 2015, Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai Cao Văn có tính cách nổi bật, được khán giả yêu thích hơn nữ chính Mễ Đóa của Đường Yên. Hàng loạt bài viết khi ấy liên tục đặt 2 người đẹp lên bàn cân, thậm chí xuất hiện những tiêu đề kiểu "Địch Lệ Nhiệt Ba lấn át Đường Yên".

Dương Mịch và Đường Yên đã cạch mặt nhau suốt 10 năm.

Do Địch Lệ Nhiệt Ba thuộc Gia Hành - công ty có Dương Mịch là cổ đông, câu chuyện nhanh chóng bị đẩy sang một hướng khác. Nhiều người cho rằng Dương Mịch đã đứng sau các bài viết "dìm" bạn thân để nâng đỡ đàn em, từ đó khiến quan hệ giữa cô và Đường Yên rạn nứt. Lời đồn này tồn tại suốt nhiều năm, còn Địch Lệ Nhiệt Ba vô tình trở thành người bị kéo vào cuộc.

Tuy nhiên, theo lời cựu quản lý của Cổ Lực Na Trát là Lý Đăng Khoa thì câu chuyện trên không phải nguyên nhân khiến Dương Mịch và Đường Yên trở mặt. Người này khẳng định mối quan hệ giữa 2 ngôi sao 8x không liên quan đến Địch Lệ Nhiệt Ba và cho rằng nữ diễn viên không nên tiếp tục bị cuốn vào chuyện riêng của đàn chị.

Địch Lệ Nhiệt Ba từng được cho là nguyên nhân khiến 2 đàn chị trở mặt với nhau.

Khi "thủ phạm" quen thuộc nhất bị loại khỏi câu chuyện, những diễn biến trong quá khứ của Dương Mịch và Đường Yên lại được chú ý. Cả 2 quen nhau từ năm 2009 sau khi hợp tác đóng phim và nhanh chóng trở nên thân thiết. Tình bạn ấy từng đủ gần gũi để Đường Yên trở thành người bạn duy nhất đứng bên Dương Mịch trong ngày cưới.

Thế nhưng showbiz vốn không phải môi trường dễ dàng để duy trì một tình bạn lâu dài, đặc biệt khi họ cùng thuộc một thế hệ và có đường hướng phát triển tương đồng. Một trong những dấu mốc đáng chú ý là việc cả Dương Mịch và Đường Yên cùng đảm nhận vai Triệu Mặc Sênh trong 2 phiên bản của Bên Nhau Trọn Đời. 2 bộ phim lần lượt ra mắt và lập tức kéo theo những cuộc tranh luận giữa người hâm mộ về ngoại hình, diễn xuất cũng như khả năng hóa thân vào vai diễn.

Ban đầu chỉ là màn so sánh giữa các tác phẩm, nhưng khi bị truyền thông và người hâm mộ liên tục đặt lên bàn cân, mối quan hệ giữa cặp sao Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 cũng khó tránh khỏi những ảnh hưởng nhất định. Họ cùng độ tuổi, cùng sở hữu vị trí nổi bật trong nhóm tiểu hoa 85, việc thường xuyên bị đặt cạnh nhau về tài nguyên và thành tích càng khiến tình bạn chịu thêm áp lực.

Sau đó, một số sự kiện tiếp tục khiến công chúng nghi ngờ 2 người đã không còn thân thiết. Năm 2016, khi Đường Yên công khai chuyện tình cảm với La Tấn, phản ứng của Dương Mịch trước truyền thông bị nhận xét là khá lạnh nhạt. Đến khi Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa của Dương Mịch nổi tiếng, tài khoản studio của Đường Yên từng đăng lại một nội dung bị cho là có ý mỉa mai bộ phim. Dù phía studio sau đó giải thích tài khoản bị hack, nhưng sự việc vẫn tiếp tục khiến tin đồn rạn nứt lan rộng.

Điều đáng nói là không có bằng chứng rõ ràng cho thấy một sự kiện cụ thể nào đã khiến cả 2 quyết định chấm dứt tình bạn. Chỉ là đến năm 2018 khi Đường Yên kết hôn với La Tấn, Dương Mịch không xuất hiện trong hôn lễ. Từ đó, Dương Mịch và Đường Yên không còn thể hiện sự thân thiết như trước, những lần hiếm hoi cùng xuất hiện cũng không có tương tác đáng chú ý. Họ không công khai chỉ trích nhau, cũng chẳng tung những câu chuyện đời tư để đáp trả. Mối quan hệ dường như chỉ đơn giản là từ thân thiết trở thành xa cách.

Từ đôi bạn từng khiến cả showbiz ngưỡng mộ đến những người gần như không còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau, Dương Mịch và Đường Yên có lẽ đã cho thấy một điều khá phũ phàng: trong môi trường giải trí, đôi khi một tình bạn không cần đến một cuộc cãi vã để kết thúc. Chỉ cần người từng thân thiết dần bước sang những con đường khác nhau, khoảng cách cũng có thể tự xuất hiện.