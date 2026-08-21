Lưu Diệc Phi thời trẻ từng táo bạo thế này, khác xa hình tượng “tiên nữ” quen thuộc

Từng được khán giả nhớ đến với vẻ đẹp thanh thoát, Lưu Diệc Phi thời trẻ cũng không ít lần gây chú ý khi thử nghiệm phong cách táo bạo và khác biệt.

Nhan sắc của Lưu Diệc Phi thời mới vào nghề vẫn thường xuyên trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Vẻ đẹp nổi bật cùng thần thái đặc biệt giúp nữ diễn viên sinh năm 1987 nhanh chóng tạo dấu ấn trong lòng công chúng.

Nhiều khán giả biết đến Lưu Diệc Phi qua những hình ảnh mang vẻ đẹp gần như siêu thực. Đó là Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp với tà áo trắng giữa khung cảnh lạnh lẽo, Triệu Linh Nhi trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp hay Vương Ngữ Yên của Thiên Long Bát Bộ.

Những vai diễn liên tiếp tạo nên một hình tượng đặc trưng: một Lưu Diệc Phi thanh khiết, thoát tục và được ví như "Tiên nữ" bước ra từ màn ảnh.

Tuy nhiên, nhìn lại chặng đường đầu sự nghiệp, có thể thấy nữ diễn viên chưa bao giờ hoàn toàn muốn bị giới hạn bởi hình ảnh ấy.

Những lần Lưu Diệc Phi khiến công chúng bất ngờ

Một số hình ảnh thời trẻ của Lưu Diệc Phi thường xuyên được cư dân mạng chia sẻ lại. Khác với vẻ kín đáo, mong manh quen thuộc trên màn ảnh, cô từng xuất hiện với những bộ trang phục có phần táo bạo hơn, chẳng hạn váy ngắn ánh bạc hay những thiết kế dạ hội màu đen nổi bật.

Sự khác biệt này từng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng nữ diễn viên đang thay đổi quá nhiều so với hình tượng quen thuộc, thậm chí tiếc nuối vẻ đẹp "Tiên nữ" năm nào.

Tuy nhiên, những nhận xét như vậy phần nào bỏ qua bản chất của nghề diễn viên. Một nghệ sĩ hoàn toàn có quyền thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau thông qua trang phục, phong cách xuất hiện hay những vai diễn mà họ lựa chọn.

Lưu Diệc Phi có thể dịu dàng và thanh lịch trong một sự kiện, nhưng cũng có thể trở nên nổi bật, quyến rũ ở một sân khấu khác. Những hình ảnh tưởng như đối lập ấy thực chất cho thấy cô không muốn bị giới hạn trong một khuôn mẫu duy nhất.

Từ Tiểu Long Nữ đến những vai diễn hoàn toàn khác biệt

Hình tượng Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp từng được xem là một trong những vai diễn khó vượt qua nhất trong sự nghiệp của Lưu Diệc Phi. Vẻ đẹp lạnh lùng, trong trẻo và xa cách của nhân vật gần như gắn chặt với tên tuổi nữ diễn viên.

Nhưng chính thành công quá lớn ấy cũng trở thành một thử thách. Khi khán giả đã quen với một Lưu Diệc Phi mang vẻ đẹp thoát tục, mỗi sự thay đổi của cô đều dễ dàng bị đem ra so sánh với Tiểu Long Nữ.

Thay vì tiếp tục đi theo con đường an toàn, nữ diễn viên dần lựa chọn những nhân vật có màu sắc khác biệt.

Từ những vai diễn đòi hỏi sự thay đổi về ngoại hình và tính cách cho đến hình tượng nữ chiến binh trong Mulan, Lưu Diệc Phi liên tục bước ra khỏi vùng an toàn. Các nhân vật này không được xây dựng chỉ dựa trên vẻ đẹp bên ngoài mà còn phải thể hiện sức mạnh, nghị lực và khả năng đối mặt với nghịch cảnh.

Đây cũng là cách nữ diễn viên từng bước chứng minh rằng cô không chỉ phù hợp với những nhân vật mong manh, thoát tục.

Đằng sau vẻ đẹp thanh thoát đã trở thành thương hiệu, nữ diễn viên vẫn luôn tìm cách thử nghiệm những hình ảnh mới và khám phá nhiều cung bậc khác nhau của nghề diễn.