Châu Bùi đáp trả sau phát ngôn độc thân: "Có gì phải tranh cãi?"

Châu Bùi một lần nữa tìm kiếm lại thông tin mà mình chia sẻ và khẳng định những điều đó không có gì để tranh luận.

Vừa qua, Châu Bùi gây chú ý khi có khoảnh khắc trong Sao Nhập Ngũ. Ở phần giới thiệu, nữ fashionista cho biết cô hiện là nhà sáng tạo nội dung về thời trang, âm nhạc và cuộc sống. Khi được hỏi về tình trạng hôn nhân, cô trả lời ngắn gọn: "Độc thân". Chi tiết này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, đặc biệt trong bối cảnh chuyện tình cảm giữa cô và Binz thời gian qua vẫn nhận được sự quan tâm.

Trên trang cá nhân, Châu Bùi đăng tải một đoạn clip reaction lại chính tình huống đó. Bạn gái Binz tự gõ tìm kiếm định nghĩa về tình trạng hôn nhân, qua đó chỉ ra rằng việc một người đang có người yêu nhưng chưa đăng ký kết hôn thì tình trạng hôn nhân về mặt pháp lý vẫn được xác định là độc thân.

Vì thế, trước những tranh cãi kiểu "đã có người yêu nhưng tại sao lại khai độc thân?", Châu Bùi bày tỏ thái độ khá nhẹ nhàng, thậm chí có phần bất ngờ: "Có gì mà tranh cãi".

Châu Bùi lên tiếng về tình huống trong chương trình Sao Nhập Ngũ

Cách phản hồi của Châu Bùi cũng cho thấy cô không có ý định biến câu trả lời trên sóng truyền hình thành một tuyên bố mới về chuyện tình cảm. Thay vào đó, cô chỉ muốn làm rõ cách hiểu về cụm từ “tình trạng hôn nhân” và khép lại những bàn luận xoay quanh câu chuyện này.

Châu Bùi đáp trả những tranh cãi về tình huống cô chia sẻ tình trạng hôn nhân

Thời gian qua, nhiều fan không khỏi bối rối trước loạt động thái của Binz và Châu Bùi. Theo đó, cư dân mạng đặt nhiều câu hỏi về việc Châu Bùi nhiều lần xuất hiện trong những chuyến đi riêng, vắng mặt tại fan meeting của SpaceSpeakers, chuyển sang không gian sống mới và hạn chế nhắc đến Binz trên mạng xã hội. Trong khi đó, Binz dường như tập trung nhiều hơn cho công việc.

Cho đến ngày 9/8, Binz lần đầu có động thái liên quan đến bạn gái. Trong đoạn video đăng tải trên trang cá nhân, Binz ngồi trước đàn piano và được quay khá cận. Trước khi bắt đầu hát, Binz gọi "ai đó" trong nhà là em rồi hỏi một câu như để xin ý kiến. Đáp lại, một giọng nữ vang lên với câu trả lời "dạ" xong rồi "vâng".

Sau khi Binz hoàn thành phần hát, cô gái tiếp tục cất giọng như một lời khen dành cho nam rapper. Dù cô gái không hề lộ mặt, một bộ phận cư dân mạng vẫn nhanh chóng gọi tên bạn gái Binz. Nhiều netizen cho rằng giọng nữ xuất hiện trong video có những nét tương đồng với giọng nói quen thuộc của Châu Bùi. Cộng với cách xưng hô ngọt ngào của Binz thì đáp án càng thêm chắc nịch.

Binz vừa đàn hát vừa trò chuyện với "ai đó"

Sau đó vài ngày, Châu Bùi chia sẻ vlog hé lộ không gian phòng khách. Ngay lập tức, các "thảm tử mạng" phát hiện có một chiếc đàn piano đặt giữa phòng khách, góc này y hệt với clip Binz từng đăng trước đó. Binz cũng từng xuất hiện lấp ló trong buổi Châu Bùi đi lựa nội thất cho nhà mới. Vì vậy, cư dân mạng cho rằng Châu Bùi đang âm thầm phát "tín hiệu" vẫn viên mãn, hạnh phúc bên Binz.

Châu Bùi chia sẻ không gian phòng khách trong tổ ấm mới

Cư dân mạng soi chi tiết trùng hợp với hình ảnh trong video của Binz

Ảnh: FBNV