Puka và gia đình sinh sống trong căn nhà đơn giản, sân vườn rộng ở quê.

Puka sinh ra và lớn lên tại Đồng Tháp, cô là một trong những nữ diễn viên có sự nghiệp và cuộc sống ổn định trong vài năm gần đây. Ở TP.HCM, Puka - Gin Tuấn Kiệt và con gái sống trong căn chung cư cao cấp, rộng rãi. Còn căn nhà ở quê của Puka gây chú ý bởi vẻ bình dị, gần gũi và đậm chất miền Tây. Đây cũng là nơi nữ diễn viên cùng gia đình trở về mỗi dịp đặc biệt, tận hưởng những khoảnh khắc đời thường.

Mới đây, Puka vừa khoe khoảnh khắc ái nữ diện đồ chuẩn "tiểu thư miền Tây" khi về thăm quê ngoại

Qua những hình ảnh được hé lộ, căn nhà của gia đình Puka có diện tích khá rộng, nằm trong không gian nhiều cây xanh. Các cây cột lớn được ốp gạch xanh, mái hiên rộng giống với thiết kế đặc trưng của các căn nhà tại miền Tây. Phía trước nhà trồng nhiều loại hoa, đặc biệt là những chậu cúc vàng, cúc đỏ và hoa giấy nở rực rỡ, tạo cảm giác rất đặc trưng mỗi dịp Tết đến.

Căn nhà của Puka từng gây chú ý khi là nơi tổ chức lễ cưới hoành tráng với Gin Tuấn Kiệt

Sân nhà rộng lớn đủ để đãi tiệc hàng trăm khách mời và dựng sân khấu hoành tráng

Căn nhà Puka có thiết kế rất đơn giản, thích hợp cho sinh hoạt của gia đình nhỏ

Puka thoải mái khoe những góc giản dị bên trong nhà của ba mẹ

Bên trong, ngôi nhà cũng mang phong cách khá giản dị, nội thất quen thuộc tạo cảm giác gần gũi hơn là phô trương. Đây dường như là kiểu không gian được gia đình ưu tiên sự thoải mái, rộng rãi để các thành viên có thể quây quần bên nhau. Điểm khiến căn nhà này ghi dấu ấn có lẽ không nằm ở độ hoành tráng mà chính là cảm giác thân thuộc. Từ sân vườn, cây cối đến những chậu hoa được chăm chút, mọi thứ đều mang màu sắc của một gia đình miền quê.

Sau khi kết hôn, Puka vẫn thường xuyên dành thời gian trở về quê, đặc biệt vào những dịp lễ Tết. Những hình ảnh cô cùng người thân trang hoàng nhà cửa, chăm cây, chụp ảnh trước hiên nhà hay tận hưởng những bữa cơm gia đình khiến cuộc sống của nữ diễn viên ngoài ánh đèn sân khấu trở nên gần gũi hơn trong mắt công chúng.

Phần mặt tiền của ngôi nhà đối diện với dòng sông, không gian vô cùng xanh mát, gần gũi với thiên nhiên

Puka thường trang trí nhiều cây, hoa quanh nhà vào dịp Tết

Vợ chồng Puka và Gin Tuấn Kiệt thường xuyên về thăm quê

Gia cảnh của Puka

Puka tên thật là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, sinh ra và lớn lên tại Đồng Tháp trong một gia đình có điều kiện. Nữ diễn viên từng chia sẻ tuổi thơ của cô khá êm đềm, được bố mẹ yêu thương và chăm sóc như một nàng "công chúa". Thế nhưng cuộc sống bất ngờ rẽ sang hướng khác khi Puka lên TP.HCM học tập và bắt đầu theo đuổi nghệ thuật. Biến cố kinh doanh khiến gia đình nữ diễn viên rơi vào cảnh phá sản. Người thân lần lượt trở về quê, còn Puka quyết định ở lại thành phố để tiếp tục việc học tại trường Sân khấu - Điện ảnh và theo đuổi giấc mơ diễn xuất.

Từ một cô gái vốn được gia đình bao bọc, Puka phải tự lo từng khoản chi phí sinh hoạt. Cô từng ở nhà thuê, thậm chí có thời điểm tiền nhà giảm xuống chỉ còn 500.000 đồng/tháng nhưng nữ diễn viên vẫn không đủ khả năng chi trả. Puka từng nghẹn ngào kể về cú sốc năm 18 tuổi: "Ở nhà đối xử với tôi như tiểu thư trong khi bản thân tôi có cá tính rất mạnh. Năm 18 tuổi, tôi ùa vào đời, đời dập te tua. Lúc đó xảy ra nhiều chuyện, gia đình tôi phá sản, tôi như kiểu bàn tay trắng".

Sau nhiều năm bươn chải, Puka dần có chỗ đứng trong showbiz Việt. Cô được yêu thích nhờ nét diễn duyên dáng, tính cách hoạt ngôn và hình ảnh gần gũi, hài hước. Sự nghiệp ổn định cũng giúp cuộc sống của nữ diễn viên thay đổi đáng kể. Trước khi kết hôn, Puka từng khiến dân tình chú ý khi tự mua xế hộp tiền tỷ, sống trong căn hộ sang trọng và thường xuyên tận hưởng những chuyến du lịch trong và ngoài nước.

Tại TP.HCM, vợ chồng Puka sống trong căn hộ hiện đại và tiện nghi

Ảnh: FBNV