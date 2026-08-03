Ngập trời dàn mỹ nhân khoe sắc: Khả Ngân, Hari Won như công chúa, Puka - Vũ Thúy Quỳnh lộ vòng 2 lùm lùm

Màn hội tụ của dàn mỹ nhân thuộc nhiều thế hệ tạo nên không khí sôi động tại sự kiện.

Tối 2/8, sự kiện thời trang của NTK Chung Thanh Phong diễn ra tại TP.HCM thu hút gần 400 khách mời cùng đông đảo khán giả. Hàng loạt gương mặt nổi tiếng của Vbiz như Puka, Vũ Thúy Quỳnh, Hari Won, Đoàn Thiên Ân, Huỳnh Trần Ý Nhi, Lương Thùy Linh, Lọ Lem - Hạt Dẻ... lần lượt xuất hiện, nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ.

Màn hội tụ của dàn mỹ nhân thuộc nhiều thế hệ tạo nên không khí sôi động tại sự kiện. Mỗi người xuất hiện với một phong cách riêng, song đều nhận được sự quan tâm từ những ống kính có mặt tại thảm đỏ.

Đáng chú ý, Puka và Vũ Thúy Quỳnh trở thành hai cái tên được chú ý hơn cả khi cùng xuất hiện giữa thời điểm vướng nghi vấn mang thai. Đặc biệt, những khoảnh khắc để lộ vòng 2 của cả hai nhanh chóng được cư dân mạng quan tâm và bàn luận.

Hàng loạt gương mặt nổi tiếng của Vbiz đã quy tụ tại sự kiện thời trang. Nguồn: Đi soi sao đi

Sự xuất hiện của Puka và Vũ Thúy Quỳnh tiếp tục thu hút nhiều ống kính giữa lúc vướng nghi vấn có tin vui.

Thảm đỏ còn có sự góp mặt của Khả Ngân, Hari Won, Hoa hậu Thanh Thuỷ....

Lọ Lem và Hạt Dẻ - hai con gái của MC Quyền Linh chiếm spotlight vì visual sáng trưng.

Vừa qua, Puka vướng nghi vấn mang thai khi để lộ vòng 2 có phần lùm lùm trong hậu trường một buổi chụp hình. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, khiến nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi liệu nữ diễn viên có đang mang thai con thứ hai hay không. Tuy nhiên, đây hiện vẫn chỉ là đồn đoán và Puka chưa lên tiếng xác nhận.

Puka và Gin Tuấn Kiệt chính thức về chung một nhà vào cuối năm 2023, sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng. Kể từ khi kết hôn, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhau và nhận được sự quan tâm từ khán giả. Sau khi đón con đầu lòng, Puka dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, trong khi Gin Tuấn Kiệt vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật.

Puka bị soi vòng 2 lớn rõ trong bức ảnh hậu trường. Ảnh: MXH

Thời gian gần đây, Vũ Thúy Quỳnh liên tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện với vòng hai được nhận xét đầy đặn hơn trước. Khoảng một tháng trước, người đẹp từng diện váy đen ôm sát, để lộ vòng 2 nhô cao khi tham dự một sự kiện. Đáng chú ý, cô còn nhiều lần đặt tay lên bụng, khiến những đồn đoán về ngoại hình càng được cư dân mạng bàn luận.

Không chỉ vóc dáng, phong cách thời trang của Á hậu 9X cũng có sự thay đổi đáng chú ý. Nếu trước đây Vũ Thúy Quỳnh thường ưu tiên những thiết kế ôm sát, khai thác đường cong và theo đuổi hình ảnh quyến rũ, thời gian gần đây cô lại xuất hiện nhiều hơn trong các mẫu váy suông, trang phục có phom dáng rộng và kín đáo. Sự thay đổi này tiếp tục khiến cư dân mạng đặt nhiều nghi vấn, song người đẹp chưa lên tiếng xác nhận về những đồn đoán liên quan đến chuyện mang thai.