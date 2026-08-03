Triệu Lộ Tư gặp "kiếp nạn" khi chuyển mình làm ca sĩ

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận rằng Triệu Lộ Tư đang rất nỗ lực trên hành trình mới.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về sự cố bất ngờ xảy ra sau buổi concert Stay Romantic của Triệu Lộ Tư tại Macau (Trung Quốc). Sau đêm biểu diễn ngày 12/7 tại Galaxy Variety Hall, nhiều bộ trang phục cao cấp được may đo riêng mà nữ diễn viên mặc trên sân khấu đã “biến mất” khi ban tổ chức tiến hành kiểm kê. Phía công ty Thiếu Thành Thời Đại (đơn vị chủ trì) đã trích xuất toàn bộ camera giám sát hậu trường cùng khu vực xung quanh nhưng đến nay vẫn chưa tìm được manh mối rõ ràng. Họ đã chính thức báo cảnh sát và khẳng định sẽ phối hợp điều tra đến cùng.

Trong thông báo phát đi ngày 1/8, ban tổ chức thừa nhận có sơ suất nghiêm trọng trong khâu quản lý và thu dọn vật tư sân khấu. Họ kêu gọi người nhặt được hoặc vô tình mang nhầm chủ động liên hệ trả lại qua tin nhắn riêng trên Weibo chính thức. Nếu hoàn trả thiện chí, phía tổ chức cam kết không truy cứu trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu phát hiện trang phục xuất hiện trên các nền tảng mua bán, đấu giá hoặc thị trường thứ cấp, họ sẽ khởi kiện và yêu cầu bồi thường theo pháp luật. Những bộ trang phục này không chỉ có giá trị tiền bạc cao mà còn mang dấu ấn thiết kế riêng, gắn liền với kỷ niệm sân khấu của cả ê-kíp.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Một số trang phục biểu diễn "không cánh mà bay" sau concert của Triệu Lộ Tư ở Macau (Trung Quốc). Ảnh: Instagram

Đáng chú ý, sự cố mất trang phục không phải là chuyện duy nhất. Trong cùng buổi concert, một số quà tặng lưu niệm và gậy cổ vũ (lightstick) cũng bị đánh cắp. Những vụ việc nhỏ lẻ này càng khiến dư luận chú ý hơn đến chuỗi bất ổn kéo dài của Triệu Lộ Tư kể từ khi cô quyết định chuyển mình sang lĩnh vực ca sĩ.

Từ khi bắt đầu tổ chức các buổi biểu diễn riêng, Triệu Lộ Tư liên tục đối mặt với những tranh cãi. Concert tại Thái Lan hồi tháng 5 và sau đó là Macau (Trung Quốc) bị chỉ trích mạnh mẽ về giá vé. Nhiều hạng vé được cho là “cắt cổ”, thậm chí ngang bằng hoặc cao hơn một số show của ca sĩ chuyên nghiệp, khiến khán giả đặt câu hỏi liệu trải nghiệm có xứng đáng với số tiền bỏ ra.

Triệu Lộ Tư vướng nhiều tranh cãi từ khi đi hát. Ảnh: Instagram

Kỹ năng trình diễn cũng trở thành tâm điểm bàn tán. Không ít người xem cho rằng cô vẫn phụ thuộc khá nhiều vào hát nhép, giọng hát live chưa thực sự ổn định khi phải vừa hát vừa nhảy. Bên cạnh đó, loạt trang phục biểu diễn táo bạo khiến một bộ phận khán giả quen thuộc với hình tượng “mỹ nhân xuyên không” ngọt ngào cảm thấy sốc và khó chấp nhận.

Một số ý kiến còn nghi ngờ việc cô đẩy mạnh hoạt động ca sĩ xuất phát từ thực tế ít nhận được kịch bản phim phù hợp sau giai đoạn sức khỏe và tranh chấp hợp đồng với công ty cũ. Những ồn ào này khiến hành trình chuyển mình của Triệu Lộ Tư trở nên gian nan hơn nhiều so với dự kiến.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Cô bị khán giả phàn nàn về chuyện giá vé cao, kỹ năng kém, ăn mặc hở hang... Ảnh: Instagram

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, bước vào làng giải trí từ năm 2016 khi tham gia chương trình tuyển chọn Super Girl của đài Hồ Nam. Cô chính thức ra mắt với tư cách diễn viên năm 2017 và nhanh chóng gây chú ý nhờ vai diễn trong Ôi! Hoàng đế bệ hạ của ta . Từ đó, tên tuổi cô gắn liền với hàng loạt bộ phim cổ trang và thanh xuân ăn khách như Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Thả thí thiên hạ, Tinh hán xán lạn, Vụng trộm không thể giấu, Rèm ngọc châu sa*…

Với gương mặt xinh đẹp, phong cách diễn xuất tự nhiên và khả năng cân bằng giữa hài hước lẫn cảm xúc, cô từng được kỳ vọng kế nhiệm những ngôi sao hàng đầu thế hệ trước. Triệu Lộ Tự cũng nhận được nhiều giải thưởng quan trọng trong lĩnh vực phim truyền hình và trở thành gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm cao cấp.

Ảnh: Instagram

Triệu Lộ Tư từng là "tiểu hoa" triển vọng. Ảnh: Instagram

Tuy nhiên đến cuối năm 2024, sự nghiệp của Triệu Lộ Tư bất ngờ bị gián đoạn khi cô phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Nữ diễn viên từng tiết lộ bản thân xuất hiện dấu hiệu trầm cảm từ năm 2019 nhưng không được coi trọng đúng mức. Các triệu chứng ngày càng nặng hơn với viêm phổi, dị ứng nghiêm trọng, mất ngủ, đau khớp, thậm chí từng giảm cân xuống mức khoảng 37 kg. Có giai đoạn cô gặp khó khăn trong giao tiếp và vận động, phải nhờ sự hỗ trợ của người thân.

Trong quá trình điều trị, Triệu Lộ Tư cũng công khai một số trải nghiệm tiêu cực liên quan đến công ty cũ, bao gồm việc bị ngược đãi. Sau thời gian dài nghỉ ngơi và phục hồi, Triệu Lộ Tư trở lại với tinh thần quyết liệt hơn. Cô tổ chức concert mừng sinh nhật, phát hành ca khúc mới và từng bước khẳng định hình ảnh độc lập. Tuy nhiên, việc chuyển sang làm ca sĩ lại mở ra một chương mới đầy thử thách, vấp phải từ chỉ trích về chuyên môn đến những sự cố ngoài ý muốn như mất trang phục.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận rằng Triệu Lộ Tư đang nỗ lực viết lại câu chuyện của mình sau những tháng ngày khó khăn về sức khỏe và nghề nghiệp. Việc liệu cô có thể khẳng định vị thế trong lĩnh vực âm nhạc hay không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ, nhưng chắc chắn hành trình phía trước của cô sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng.

Ảnh: Instagram

Đã lâu Triệu Lộ Tư không đóng phim, mà chuyển hướng sang ca hát. Ảnh: Instagram

Nguồn: Weibo